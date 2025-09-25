Mùa thu chạm ngõ, nàng công sở thêm khí chất cùng gam màu trầm ấm

Với những thiết kế dưới đây, vẫn là những gam màu trung tính nhã nhặn quen thuộc và phom dáng lịch duyệt, giúp nàng công sở dễ diện, dễ mặc trong mọi hoàn cảnh mà không tốn nhiều thời gian phối đồ.

Giữa muôn vàn lựa chọn, bộ suit trở thành điểm nhấn mang theo cảm giác chỉn chu nhưng không hề gò bó. Khi kết hợp với quần tây ống rộng, set đồ gợi nên vẻ hiện đại và chuyên nghiệp hơn hẳn ẢNH: EVA DE EVA

Một diện mạo dung hòa giữa sự gọn gàng và tinh tế, nơi vẻ đẹp điềm tĩnh, khí chất bản lĩnh của người phụ nữ được chắt lọc qua từng đường cắt, từng chi tiết tối giản mà sắc sảo. Gam màu đen be kinh điển mang lại vẻ ngoài thanh lịch ẢNH: EVA DE EVA

Thiết kế vest với phần vai cách điệu cùng chi tiết xuyên thấu tinh tế, mang đến sự hiện đại mà vẫn gợi nét mềm mại, quyến rũ. Kết hợp cùng quần ống suông khiến cho tổng thể càng thêm thanh lịch, đồng thời tôn dáng đầy hiệu quả ẢNH: EVA DE EVA

Áo trễ vai trắng được thiết kế tinh tế, tạo điểm nhấn vừa phải. Khi kết hợp cùng quần tây ống suông màu ghi, tổng thể trở nên sang trọng, thoải mái và ứng dụng được cho nhiều hoàn cảnh khác nhau ẢNH: CELES

Gam màu ghi xám luôn mang đến cảm giác trầm tĩnh và nhã nhặn, đặc biệt trong các thiết kế công sở. Áo vest dáng peplum cùng chân váy midi giữ cho nàng vẻ ngoài chỉn chu, trong khi chiếc nơ thắt eo tạo điểm nhấn duyên dáng ẢNH: EVA DE EVA

Một phong thái tri thức, một nét duyên tinh tế, set đồ mang tinh thần tối giản, kết hợp các món đồ như blazer trắng hay quần âu đen cổ điển. Thêm chút phụ kiện với khăn chấm bi duyên dáng là đủ để biến nàng thành người phụ nữ hiện đại, tự tin ẢNH: EVA DE EVA

Chiếc khăn lụa điểm sắc cam trắng vừa giúp tổng thể thêm nổi bật, vừa gợi cảm giác sang trọng. Set đồ này không chỉ phù hợp khi xuất hiện tại văn phòng, họp hành, gặp gỡ đối tác mà còn dễ dàng ứng dụng cho những buổi cà phê hay sự kiện sau giờ làm ẢNH: CELES

Với những đường kẻ sọc thanh mảnh, chi tiết cổ trắng phối nổi bật và thắt lưng nhỏ nhắn, chiếc đầm mang lại vẻ ngoài chỉn chu nhưng vẫn giữ được nhịp điệu mềm mại. Đủ để nàng tỏa sáng trong công việc và vẫn thoải mái khi bước xuống phố ẢNH: EVA DE EVA

Phong cách công sở mùa thu không chỉ mang lại sự chuyên nghiệp mà còn giúp phái đẹp thêm tự tin và cuốn hút trong mọi cuộc gặp gỡ, từ văn phòng đến những buổi cà phê hay sự kiện sau giờ làm.