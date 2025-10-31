  • An Giang
Thời trang 24/7

Mùa thu, thời điểm tuyệt vời nhất để diện áo cardigan

Kim Ngọc
Kim Ngọc
31/10/2025 16:00 GMT+7

Trong không khí dịu mát nhẹ nhàng của mùa thu, nàng không thể bỏ lỡ khoảnh khắc mặc đẹp cùng những chiếc áo cardigan nhiều màu sắc. Là một trong số đại diện tiêu biểu cho trang phục dệt kim mùa lạnh, cardigan vừa tô đậm vẻ nữ tính, quyến rũ vừa gợi nhắc hình ảnh nàng thơ kiều diễm rạng ngời.

Trang phục len sợi được thực hiện bằng kỹ thuật dệt kim luôn cuốn hút các cô gái vì đặc tính mềm mại, co giãn và có thể tăng thêm cảm giác điệu đà mà vẫn xinh đẹp. Áo cardigan mùa này vừa được làm mới bằng nhiều gam màu thời thượng như màu nâu quế, xanh bơ... vừa điểm thêm các họa tiết đặc trưng gây chú ý ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Mùa thu, thời điểm tuyệt vời nhất để diện áo cardigan- Ảnh 1.

Áo cardigan màu nâu quế ấm áp dịu dàng với phần ống tay lớn tôn lên dáng vẻ mềm mại và nữ tính cho nàng

ẢNH: @DA_HLIA_

Biến hóa đa phong cách với áo cardigan mùa lạnh

Không chỉ là một chiếc áo khoác mỏng thông thường, cardigan còn trở thành một biểu tượng thời trang mùa lạnh. Thiết kế dệt kim từ chất len sợi mỏng nhẹ với vô số kiểu đan từ truyền thống đến hiện đại giúp làm mới các họa tiết và kết cấu bề mặt. Với chiếc áo len này, nàng có thể sáng tạo ra vô số bản phối mới.

Áo cardigan mặc cùng quần âu, quần denim hoặc chân váy dài mang đến diện mạo thư thái, ấm áp và dễ dàng cho mọi cô gái. Chiếc áo này được đưa vào các bản phối layer tạo hình ảnh sành điệu, hợp mốt và khó có thể bị sao chép lại.

Cardigan có thể phối cùng áo sơ mi, blazer, áo dệt kim cổ lọ, áo thun mỏng nhẹ... và cũng có thể kết hợp cùng váy bodycon hoặc làm khăn choàng đặt nhẹ trên vai khi mặc áo polo, áo phông oversized...

Mùa thu, thời điểm tuyệt vời nhất để diện áo cardigan- Ảnh 2.

Cardigan họa tiết Bắc Âu phối màu tươi sáng kết hợp giữa sắc tím, nâu đất, đỏ và trắng phối với quần ống rộng màu nâu sang trọng, thoải mái mà vẫn hiện đại và trẻ trung

ẢNH: @DA_HLIA_

Mùa thu, thời điểm tuyệt vời nhất để diện áo cardigan- Ảnh 3.

Mẹo phối đồ layer dễ dàng và hiệu quả khi sử dụng áo kiểu bèo nhún màu trắng bên dưới cardigan họa tiết mang đến góc nhìn hài hòa và lãng mạn cho các bản phối mùa lạnh

ẢNH: @DA_HLIA_

Mùa thu, thời điểm tuyệt vời nhất để diện áo cardigan- Ảnh 4.
Mùa thu, thời điểm tuyệt vời nhất để diện áo cardigan- Ảnh 5.

Diện bản phối layer cùng áo cardigan, blazer và áo sơ mi mỏng nhẹ là một trong những kiểu mặc đẹp sang xịn nhất mùa lạnh. Bản phối của quý cô kết hợp hài hòa sắc xám nhạt, xanh đen và nâu da bò tươi tắn

ẢNH: ARA STORE

Mùa thu, thời điểm tuyệt vời nhất để diện áo cardigan- Ảnh 6.

Áo khoác họa tiết kết hợp trang phục đơn sắc tạo nên điểm nhấn thị giác cho hình ảnh của nàng

ẢNH: JOIE DES ROSES

Mùa thu, thời điểm tuyệt vời nhất để diện áo cardigan- Ảnh 7.

Phong cách sexy cá tính của cô nàng diện cardigan và quần denim được ghi dấu qua cách cài nút áo một phần, thiết kế quần ống cong và bảng màu họa tiết nổi bật trên mẫu giày bệt

ẢNH: WHITE ON DENIM

Mùa thu, thời điểm tuyệt vời nhất để diện áo cardigan- Ảnh 8.

Diện cardigan có thể tạo nên hình ảnh vừa nữ tính vừa cá tính tùy theo cách mà người mặc chọn lựa. Ở bản phối này, hai gam màu len sợi được xếp chồng gây ấn tượng thị giác; cardigan được bổ sung thêm dây nhỏ buộc nơ tăng thêm tính điệu đà. Ba chất liệu chủ đạo là denim, len sợi và da hòa quyện đậm chất thời trang

ẢNH: FORMAL STUDIOS

Mùa thu, thời điểm tuyệt vời nhất để diện áo cardigan- Ảnh 9.
Mùa thu, thời điểm tuyệt vời nhất để diện áo cardigan- Ảnh 10.

Cardigan đồng bộ với áo và chân váy bí hoặc cardigan tươi sáng, nổi bật kết hợp với váy mini phản ánh những nét cá tính khác biệt, nổi bật trong gu thời trang mùa lạnh của nàng

ẢNH: JOIE DES ROSES


