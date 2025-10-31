Mùa thu, thời điểm tuyệt vời nhất để diện áo cardigan

Trang phục len sợi được thực hiện bằng kỹ thuật dệt kim luôn cuốn hút các cô gái vì đặc tính mềm mại, co giãn và có thể tăng thêm cảm giác điệu đà mà vẫn xinh đẹp. Áo cardigan mùa này vừa được làm mới bằng nhiều gam màu thời thượng như màu nâu quế, xanh bơ... vừa điểm thêm các họa tiết đặc trưng gây chú ý ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Áo cardigan màu nâu quế ấm áp dịu dàng với phần ống tay lớn tôn lên dáng vẻ mềm mại và nữ tính cho nàng ẢNH: @DA_HLIA_

Biến hóa đa phong cách với áo cardigan mùa lạnh

Không chỉ là một chiếc áo khoác mỏng thông thường, cardigan còn trở thành một biểu tượng thời trang mùa lạnh. Thiết kế dệt kim từ chất len sợi mỏng nhẹ với vô số kiểu đan từ truyền thống đến hiện đại giúp làm mới các họa tiết và kết cấu bề mặt. Với chiếc áo len này, nàng có thể sáng tạo ra vô số bản phối mới.

Áo cardigan mặc cùng quần âu, quần denim hoặc chân váy dài mang đến diện mạo thư thái, ấm áp và dễ dàng cho mọi cô gái. Chiếc áo này được đưa vào các bản phối layer tạo hình ảnh sành điệu, hợp mốt và khó có thể bị sao chép lại.

Cardigan có thể phối cùng áo sơ mi, blazer, áo dệt kim cổ lọ, áo thun mỏng nhẹ... và cũng có thể kết hợp cùng váy bodycon hoặc làm khăn choàng đặt nhẹ trên vai khi mặc áo polo, áo phông oversized...

Cardigan họa tiết Bắc Âu phối màu tươi sáng kết hợp giữa sắc tím, nâu đất, đỏ và trắng phối với quần ống rộng màu nâu sang trọng, thoải mái mà vẫn hiện đại và trẻ trung ẢNH: @DA_HLIA_

Mẹo phối đồ layer dễ dàng và hiệu quả khi sử dụng áo kiểu bèo nhún màu trắng bên dưới cardigan họa tiết mang đến góc nhìn hài hòa và lãng mạn cho các bản phối mùa lạnh ẢNH: @DA_HLIA_

Diện bản phối layer cùng áo cardigan, blazer và áo sơ mi mỏng nhẹ là một trong những kiểu mặc đẹp sang xịn nhất mùa lạnh. Bản phối của quý cô kết hợp hài hòa sắc xám nhạt, xanh đen và nâu da bò tươi tắn ẢNH: ARA STORE

Áo khoác họa tiết kết hợp trang phục đơn sắc tạo nên điểm nhấn thị giác cho hình ảnh của nàng ẢNH: JOIE DES ROSES

Phong cách sexy cá tính của cô nàng diện cardigan và quần denim được ghi dấu qua cách cài nút áo một phần, thiết kế quần ống cong và bảng màu họa tiết nổi bật trên mẫu giày bệt ẢNH: WHITE ON DENIM

Diện cardigan có thể tạo nên hình ảnh vừa nữ tính vừa cá tính tùy theo cách mà người mặc chọn lựa. Ở bản phối này, hai gam màu len sợi được xếp chồng gây ấn tượng thị giác; cardigan được bổ sung thêm dây nhỏ buộc nơ tăng thêm tính điệu đà. Ba chất liệu chủ đạo là denim, len sợi và da hòa quyện đậm chất thời trang ẢNH: FORMAL STUDIOS

Cardigan đồng bộ với áo và chân váy bí hoặc cardigan tươi sáng, nổi bật kết hợp với váy mini phản ánh những nét cá tính khác biệt, nổi bật trong gu thời trang mùa lạnh của nàng ẢNH: JOIE DES ROSES



