Mùa thu, thời điểm tuyệt vời nhất để diện áo cardigan

Trang phục len sợi được thực hiện bằng kỹ thuật dệt kim luôn cuốn hút các cô gái vì đặc tính mềm mại, co giãn và có thể tăng thêm cảm giác điệu đà mà vẫn xinh đẹp. Áo cardigan mùa này vừa được làm mới bằng nhiều gam màu thời thượng như màu nâu quế, xanh bơ... vừa điểm thêm các họa tiết đặc trưng gây chú ý ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Biến hóa đa phong cách với áo cardigan mùa lạnh
Không chỉ là một chiếc áo khoác mỏng thông thường, cardigan còn trở thành một biểu tượng thời trang mùa lạnh. Thiết kế dệt kim từ chất len sợi mỏng nhẹ với vô số kiểu đan từ truyền thống đến hiện đại giúp làm mới các họa tiết và kết cấu bề mặt. Với chiếc áo len này, nàng có thể sáng tạo ra vô số bản phối mới.
Áo cardigan mặc cùng quần âu, quần denim hoặc chân váy dài mang đến diện mạo thư thái, ấm áp và dễ dàng cho mọi cô gái. Chiếc áo này được đưa vào các bản phối layer tạo hình ảnh sành điệu, hợp mốt và khó có thể bị sao chép lại.
Cardigan có thể phối cùng áo sơ mi, blazer, áo dệt kim cổ lọ, áo thun mỏng nhẹ... và cũng có thể kết hợp cùng váy bodycon hoặc làm khăn choàng đặt nhẹ trên vai khi mặc áo polo, áo phông oversized...
Diện bản phối layer cùng áo cardigan, blazer và áo sơ mi mỏng nhẹ là một trong những kiểu mặc đẹp sang xịn nhất mùa lạnh. Bản phối của quý cô kết hợp hài hòa sắc xám nhạt, xanh đen và nâu da bò tươi tắn
ẢNH: ARA STORE
Cardigan đồng bộ với áo và chân váy bí hoặc cardigan tươi sáng, nổi bật kết hợp với váy mini phản ánh những nét cá tính khác biệt, nổi bật trong gu thời trang mùa lạnh của nàng
ẢNH: JOIE DES ROSES