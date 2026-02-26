Mùa xuân, mùa diện quần jeans xanh

Đã bước vào mùa đẹp nhất để diện những chiếc quần jeans xanh mà nàng yêu thích. Quần jeans ống rộng phối crop top khoe eo thon, quần jeans ống đứng phối sơ mi trắng đi làm đi học đều chuẩn đẹp.
Mùa xuân và mọi mùa trong năm đều là thời điểm hoàn hảo để diện quần jeans xanh. Lý do vì đây là thiết kế quần đa năng, linh hoạt và thanh lịch bậc nhất, khiến ai cũng dễ dàng chinh phục và có những cách mặc tạo phong cách riêng.
Phối quần jeans xanh và sơ mi
Áo sơ mi trắng, sơ mi in hoa, sơ mi kẻ sọc khi phối cùng quần jeans lập tức có thể tạo nên vẻ ngoài vừa phóng khoáng vừa chỉn chu, vừa chuyên nghiệp mà vẫn cực kỳ thoáng mát, thoải mái. Mùa xuân là tiết trời đẹp với nắng nhẹ, gió nhẹ và nguồn cảm hứng dồi dào để khởi đầu mọi việc riêng và chung. Do vậy cặp đôi quần jeans và sơ mi xứng đáng đồng hành cùng nàng ngay từ điểm xuất phát.
Ghi dấu phong cách đường phố với quần denim màu xanh
Quần denim phối các kiểu áo thun thông dụng như tank top, crop top, áo phông cơ bản, áo oversized, áo hoodie... là những lựa chọn thú vị mang tính cảm hứng. Nàng dễ dàng phối hợp cặp đôi streetwear này với sneakers, phụ kiện dây xích, khăn lụa họa tiết, kính mắt...
Quần jeans và áo khoác mùa xuân
Áo tweed mỏng dáng ngắn, áo trench coat ngắn, áo cardigan hay blazer vẫn là những lựa chọn áo khoác hoàn hảo kết hợp cùng quần jeans xanh. Nàng có thêm vô số các lựa chọn khi phối đồ cùng cặp đôi quần jeans và áo khoác khi bước vào mùa xuân bằng sự biến đổi của các thiết kế mặc layer bên trong - áo ống, áo hai dây, babydoll, áo kiểu cách điệu, áo xuyên thấu...