Thời trang 24/7

Mùa xuân, mùa diện quần jeans xanh

Kim Ngọc
Kim Ngọc
26/02/2026 12:00 GMT+7

Đã bước vào mùa đẹp nhất để diện những chiếc quần jeans xanh mà nàng yêu thích. Quần jeans ống rộng phối crop top khoe eo thon, quần jeans ống đứng phối sơ mi trắng đi làm đi học đều chuẩn đẹp.

Mùa xuân và mọi mùa trong năm đều là thời điểm hoàn hảo để diện quần jeans xanh. Lý do vì đây là thiết kế quần đa năng, linh hoạt và thanh lịch bậc nhất, khiến ai cũng dễ dàng chinh phục và có những cách mặc tạo phong cách riêng.

Mùa xuân, mùa diện quần jeans xanh - Ảnh 1.

Quần jeans ống rộng dáng loe kết hợp hài hòa với sơ mi kẻ màu xanh, giày thể thao mang đến cho nàng hình ảnh đầy cởi mở và sự lạc quan tươi sáng khi bước vào mùa xuân mới

ẢNH: HASTAGEM

Phối quần jeans xanh và sơ mi

Áo sơ mi trắng, sơ mi in hoa, sơ mi kẻ sọc khi phối cùng quần jeans lập tức có thể tạo nên vẻ ngoài vừa phóng khoáng vừa chỉn chu, vừa chuyên nghiệp mà vẫn cực kỳ thoáng mát, thoải mái. Mùa xuân là tiết trời đẹp với nắng nhẹ, gió nhẹ và nguồn cảm hứng dồi dào để khởi đầu mọi việc riêng và chung. Do vậy cặp đôi quần jeans và sơ mi xứng đáng đồng hành cùng nàng ngay từ điểm xuất phát.

Mùa xuân, mùa diện quần jeans xanh - Ảnh 2.

Áo sơ mi trắng, quần jeans xanh đậm và giày cao gót là bộ ba thời trang cổ điển vượt thời gian - chuẩn mực của mọi bản phối thanh lịch, sang trọng mà thoáng mát

ẢNH: HASTAGEM

Mùa xuân, mùa diện quần jeans xanh - Ảnh 3.

Khoe khéo vòng 2 cùng những dáng áo phông ngắn phối quần denim. Dáng quần cạp cao vẫn là lựa chọn dễ mặc dễ đẹp cho mọi cô gái khi có thể tạo nên tỷ lệ hài hòa cho vóc dáng

ẢNH: HASTAGEM

Ghi dấu phong cách đường phố với quần denim màu xanh

Quần denim phối các kiểu áo thun thông dụng như tank top, crop top, áo phông cơ bản, áo oversized, áo hoodie... là những lựa chọn thú vị mang tính cảm hứng. Nàng dễ dàng phối hợp cặp đôi streetwear này với sneakers, phụ kiện dây xích, khăn lụa họa tiết, kính mắt...

Mùa xuân, mùa diện quần jeans xanh - Ảnh 4.

Bản phối tối giản nhưng không kém phần trang nhã và thanh lịch. Các chi tiết như dây lưng da, khăn họa tiết hay bảng màu tươi sáng của denim và áo thun trắng chính là nền tảng xây dựng nên vẻ ngoài hiện đại, nổi bật

ẢNH: HASTAGEM

Mùa xuân, mùa diện quần jeans xanh - Ảnh 5.

Sơ mi in hoa mang đến làn gió mới thú vị cho các bản phối cùng quần denim xanh. Thiết kế tông cam được phối cùng giày mũi nhọn màu cam đất, dáng quần lưng cao với ống rộng vừa phải gợi mở lựa chọn mặc đẹp "chân ái" cho các quý cô có vóc dáng nhỏ nhắn

ẢNH: SAAJ PARIS

Mùa xuân, mùa diện quần jeans xanh - Ảnh 6.

Đừng bỏ phí chiếc áo tweed sang trọng mà nàng đã sắm sửa cho mùa lạnh vừa qua. Hãy tiếp tục kết hợp món đồ này cùng quần jeans và các mẫu áo crop top thú vị, chất chơi để tạo ra bản phối mới cho mùa xuân

ẢNH: WCONCEPT

Quần jeans và áo khoác mùa xuân

Áo tweed mỏng dáng ngắn, áo trench coat ngắn, áo cardigan hay blazer vẫn là những lựa chọn áo khoác hoàn hảo kết hợp cùng quần jeans xanh. Nàng có thêm vô số các lựa chọn khi phối đồ cùng cặp đôi quần jeans và áo khoác khi bước vào mùa xuân bằng sự biến đổi của các thiết kế mặc layer bên trong - áo ống, áo hai dây, babydoll, áo kiểu cách điệu, áo xuyên thấu...

Mùa xuân, mùa diện quần jeans xanh - Ảnh 7.

Dáng denim đẹp nhất phụ thuộc vào vóc dáng thực tế của nàng. Tuy nhiên gợi ý từ các fashionista chính là hình mẫu để nàng dễ dàng hình dung ra bản thân mình qua các bản phối kết hợp

ẢNH: WCONCEPT

Mùa xuân, mùa diện quần jeans xanh - Ảnh 8.

Mang phong cách cổ điển lãng mạn vào công sở cùng cặp đôi quần jeans ống loe, áo sơ mi trắng, dây lưng đen cùng chút điệu đà mang nét riêng của chiếc khăn lụa mềm và giày cao gót mũi nhọn màu rượu vang đầy ấm áp

ẢNH: HASTAGEM


