Muốn ghi điểm tiểu thư kiêu kỳ, đừng quên những họa tiết đẹp mơ màng này

Họa tiết hoa nhí, các chấm bi tròn nhỏ nhiều màu sắc nằm trong số những gợi ý trang phục họa tiết giúp nàng tỏa sáng trong mùa thu 2025.
Họa tiết hoa - từ vẻ ngoài ngọt ngào đến khả năng giấu dáng
Một trong những điều thú vị của trang phục họa tiết hoa là khả năng giấu dáng tuyệt vời. Với các bản vẽ hoa nhí, vóc dáng người mặc cũng được "thu gọn" để trở nên ưa nhìn và xinh đẹp hơn. Điều này cũng tương tự với họa tiết in bản lớn kết hợp gam màu nổi bật - chúng giúp quý cô có vóc dáng mảnh mai được chú ý một cách nhanh nhất, hiệu ứng về thị giác cũng trở nên cân đối và hài hòa hơn gam màu nhạt hoặc đơn sắc.
Các sắc hoa mang đến cảm xúc tươi mới, trẻ trung và vẻ đẹp hiện đại cho nàng, phù hợp cả khi đi học, đi làm hay đi chơi
ẢNH: OLV BOUTIQUE
Những bản phối rực rỡ kết hợp bản in họa tiết cỡ lớn là gợi ý mặc đẹp cho nàng có vóc dáng đầy đặn hoặc nhỏ nhắn. Trang phục hoa luôn đẹp nhất khi kết hợp cùng phụ kiện thời trang đơn sắc
ẢNH: ELEGANT
Họa tiết chấm bi sành điệu, tiểu thư
Họa tiết chấm bi trở lại trong mùa thu với những bản phối kiêu sa và sành điệu. Diện váy chấm bi, áo organza chấm bi hay chiếc đầm midi màu ngà... là những ý tưởng mới đáng để nàng tham khảo. Hãy luôn chú ý đến chất liệu của các món đồ chấm bi để tránh cảm giác "bánh bèo" kém sang.
Họa tiết này có thể cùng nàng đi làm mỗi ngày, đi hẹn hò cuối tuần hay thong dong chiều dạo phố qua các bản phối váy liền, áo và chân váy midi
ẢNH: MACI