Muốn ghi điểm tiểu thư kiêu kỳ, đừng quên những họa tiết đẹp mơ màng này

Họa tiết hoa nhí, các chấm bi tròn nhỏ nhiều màu sắc nằm trong số những gợi ý trang phục họa tiết giúp nàng tỏa sáng trong mùa thu 2025.

Váy hoa tô điểm cho phong cách tiểu thư kiêu kỳ quý phái bằng những lớp vải lụa mềm điểm bèo nhún, đường xếp ly và chi tiết tay nhún phồng. Gam màu hồng pastel hòa quyện trên sắc trắng tinh khôi chính là lựa chọn hàng đầu để nàng diện xuống phố ngày đầu thu ẢNH: OLV BOUTIQUE

Họa tiết hoa - từ vẻ ngoài ngọt ngào đến khả năng giấu dáng

Một trong những điều thú vị của trang phục họa tiết hoa là khả năng giấu dáng tuyệt vời. Với các bản vẽ hoa nhí, vóc dáng người mặc cũng được "thu gọn" để trở nên ưa nhìn và xinh đẹp hơn. Điều này cũng tương tự với họa tiết in bản lớn kết hợp gam màu nổi bật - chúng giúp quý cô có vóc dáng mảnh mai được chú ý một cách nhanh nhất, hiệu ứng về thị giác cũng trở nên cân đối và hài hòa hơn gam màu nhạt hoặc đơn sắc.

Khoe dáng "nàng thơ" cùng váy midi thêu rải rác các cụm hoa daisy, gam màu vàng nhạt, xanh lá nổi bật tinh tế trên nền vải tơ voan óng ả ẢNH: OLV BOUTIQUE

Các sắc hoa mang đến cảm xúc tươi mới, trẻ trung và vẻ đẹp hiện đại cho nàng, phù hợp cả khi đi học, đi làm hay đi chơi ẢNH: OLV BOUTIQUE

Không quá khó để mang cả vườn hoa hồng tím lên bản phối thường ngày. Tuy nhiên cách mặc làm toát lên tinh thần hiện đại sang trọng là phối trang phục với giày trắng, túi màu cream và giảm thiểu số lượng trang sức, phụ kiện đi kèm ẢNH: ELEGANT

Những bản phối rực rỡ kết hợp bản in họa tiết cỡ lớn là gợi ý mặc đẹp cho nàng có vóc dáng đầy đặn hoặc nhỏ nhắn. Trang phục hoa luôn đẹp nhất khi kết hợp cùng phụ kiện thời trang đơn sắc ẢNH: ELEGANT

Một phút hóa "nàng công chúa ngủ trong rừng" khi khoác lên set áo trễ vai và chân váy maxi siêu yêu. Họa tiết hoa nhí nhỏ xinh nổi bật, dịu dàng mà cuốn hút đến không thể rời mắt ẢNH: OLV BOUTIQUE

Họa tiết chấm bi trắng nền nâu trầm gợi nhắc tinh thần retro vốn nổi tiếng trong ngành thời trang, nay được thổi luồng gió mới hiện đại với blazer ngắn tay và phụ kiện ánh vàng gold đầy sang chảnh ẢNH: MAGONN

Họa tiết chấm bi sành điệu, tiểu thư

Họa tiết chấm bi trở lại trong mùa thu với những bản phối kiêu sa và sành điệu. Diện váy chấm bi, áo organza chấm bi hay chiếc đầm midi màu ngà... là những ý tưởng mới đáng để nàng tham khảo. Hãy luôn chú ý đến chất liệu của các món đồ chấm bi để tránh cảm giác "bánh bèo" kém sang.

Chi tiết cổ áo và tay áo điệu đà cho nàng khả năng biến hóa vô tận - vẫn thật kiêu sa, cuốn hút dù diện trang phục giản đơn ẢNH: MACI

Họa tiết này có thể cùng nàng đi làm mỗi ngày, đi hẹn hò cuối tuần hay thong dong chiều dạo phố qua các bản phối váy liền, áo và chân váy midi ẢNH: MACI

Phóng khoáng, nhẹ nhàng mà vẫn rạng ngời tươi trẻ cùng họa tiết kẻ sọc kết hợp nhiều gam màu pastel trên nền vải thô gam màu trắng thanh khiết ẢNH: OLV BOUTIQUE



