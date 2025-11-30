Muôn kiểu phối đồ nhiều lớp với trench coat, áo dạ lông cừu sang chảnh

Khi những cơn rét ngọt chạm vào làn da, nàng sẽ cảm nhận rõ nét cảm giác được mặc ấm nhiều lớp tuyệt diệu và thú vị đến nhường nào. Áo khoác dáng ngắn từ chất liệu dạ lông cừu, áo trench coat từ kaki hay vải dù chống chọi tốt với tiết trời đông khắc nghiệt chính là những món đồ cần thiết nhất cho bản phối nhiều lớp.
Áo dạ ép lông cừu dáng ngắn
Các thiết kế dạ ép lông cừu luôn được xem là đại diện của thời trang cao cấp. Phong thái sang chảnh, sành điệu của áo dạ ép lông cừu dáng ngắn khó có thể nhầm lẫn khi chúng bổ sung và làm cho các bản phối nhiều lớp trở nên hoàn hảo và gây ấn tượng mạnh mẽ hơn.
Ngoài các tông màu quen thuộc của vải dạ, các thiết kế áo khoác tông màu sáng còn giúp nàng trẻ hóa một cách ngoạn mục. Sắc hồng pastel, cam cà rốt hoặc vàng mơ chính là những ứng cử viên hàng đầu để nàng chọn lựa.
Ưu tiên áo trench coat màu trung tính
Mỗi mùa đông, các thiết kế trench coat lại được "update" thêm nhiều màu sắc, đổi mới phom dáng và chi tiết. Tuy nhiên những thiết kế màu trung tính luôn là màu sắc timeless, cùng nàng đi qua nhiều mùa đông mà vẫn không làm mất đi vẻ đẹp vượt thời gian và không bao giờ bị lỗi mốt.
Áo măng tô màu xanh mòng két mang đến sự tương phản nổi bật, phù hợp với các sự kiện trọng đại; trong khi đó thiết kế màu cream dễ phối đồ, dễ mặc lặp lại nhiều lần và phù hợp với mọi không gian
ẢNH: PANTIO
Sắc xanh ô liu, xanh xám của các thiết kế áo khoác giúp các bản phối xếp lớp tông màu sáng trở nên nổi bật và tạo hiệu ứng thị giác tốt hơn
ẢNH: PANTIO
Bí quyết phối đồ nhiều lớp sành điệu
Bí quyết để mặc đồ nhiều lớp mà không cảm thấy dày cộm, khó chịu và bị "nuốt dáng" chính là chọn lựa các chất liệu để xếp lớp một cách thông minh. Vải len dệt kim mỏng, xốp nhẹ và thoáng khí nên được mặc bên trong cùng với các chất cotton, lụa hay linen tự nhiên. Lớp trang phục bên ngoài (áo jacket, áo trench coat, giày bốt, quần...) thường ưu tiên cho chất liệu bền bỉ và đứng phom như vải kaki, vải dù, vải dạ ép từ len lông cừu, tweed, da lộn hay da PU...