Muôn kiểu phối đồ nhiều lớp với trench coat, áo dạ lông cừu sang chảnh

Khi những cơn rét ngọt chạm vào làn da, nàng sẽ cảm nhận rõ nét cảm giác được mặc ấm nhiều lớp tuyệt diệu và thú vị đến nhường nào. Áo khoác dáng ngắn từ chất liệu dạ lông cừu, áo trench coat từ kaki hay vải dù chống chọi tốt với tiết trời đông khắc nghiệt chính là những món đồ cần thiết nhất cho bản phối nhiều lớp.

Xếp lớp áo cổ cao bên trong áo dạ dáng ngắn phối hai màu hồng và xám lông chuột. Quý cô có thể cân nhắc phối thêm áo giữ nhiệt ở lớp trong cùng và/hoặc áo trench coat vải dù/kaki cản gió tốt cho lớp ngoài cùng nếu cần di chuyển hoặc phải ở lâu trong không gian ngoài trời ẢNH: PANTIO

Áo dạ ép lông cừu dáng ngắn

Các thiết kế dạ ép lông cừu luôn được xem là đại diện của thời trang cao cấp. Phong thái sang chảnh, sành điệu của áo dạ ép lông cừu dáng ngắn khó có thể nhầm lẫn khi chúng bổ sung và làm cho các bản phối nhiều lớp trở nên hoàn hảo và gây ấn tượng mạnh mẽ hơn.

Ngoài các tông màu quen thuộc của vải dạ, các thiết kế áo khoác tông màu sáng còn giúp nàng trẻ hóa một cách ngoạn mục. Sắc hồng pastel, cam cà rốt hoặc vàng mơ chính là những ứng cử viên hàng đầu để nàng chọn lựa.

Cảm giác ấm áp, mềm mại, nữ tính và sang chảnh hòa quyện trong một bản phối thời thượng. Quý cô thời trang khéo léo phối xếp lớp áo len dệt kim, chân váy midi da, áo khoác dạ dáng ngắn, mang bốt và túi đeo bằng da ẢNH: PANTIO

Sở hữu tủ đồ màu trung tính, đặc biệt với các thiết kế áo dạ len lông cừu màu trắng ngà (cream), beige, nâu nhạt, nâu caramel, nâu đất, xanh đen... nàng sẽ chẳng bao giờ "bí" ý tưởng phối đồ ẢNH: PANTIO

Ưu tiên áo trench coat màu trung tính

Mỗi mùa đông, các thiết kế trench coat lại được "update" thêm nhiều màu sắc, đổi mới phom dáng và chi tiết. Tuy nhiên những thiết kế màu trung tính luôn là màu sắc timeless, cùng nàng đi qua nhiều mùa đông mà vẫn không làm mất đi vẻ đẹp vượt thời gian và không bao giờ bị lỗi mốt.

Áo măng tô màu xanh mòng két mang đến sự tương phản nổi bật, phù hợp với các sự kiện trọng đại; trong khi đó thiết kế màu cream dễ phối đồ, dễ mặc lặp lại nhiều lần và phù hợp với mọi không gian ẢNH: PANTIO

Sắc xanh ô liu, xanh xám của các thiết kế áo khoác giúp các bản phối xếp lớp tông màu sáng trở nên nổi bật và tạo hiệu ứng thị giác tốt hơn ẢNH: PANTIO

Hóa "nàng thơ" trong những ngày đông có nắng ấm cùng sự kết hợp của gile dạ, sơ mi trắng và chân váy giả quần ẢNH: MYAN

Bí quyết phối đồ nhiều lớp sành điệu

Bí quyết để mặc đồ nhiều lớp mà không cảm thấy dày cộm, khó chịu và bị "nuốt dáng" chính là chọn lựa các chất liệu để xếp lớp một cách thông minh. Vải len dệt kim mỏng, xốp nhẹ và thoáng khí nên được mặc bên trong cùng với các chất cotton, lụa hay linen tự nhiên. Lớp trang phục bên ngoài (áo jacket, áo trench coat, giày bốt, quần...) thường ưu tiên cho chất liệu bền bỉ và đứng phom như vải kaki, vải dù, vải dạ ép từ len lông cừu, tweed, da lộn hay da PU...

Quần tất, quần áo giữ nhiệt luôn là thứ "vũ khí bí mật" để bảo vệ cơ thể, bảo vệ sức khỏe của quý cô trong mùa lạnh. Chúng thường là lớp trang phục được nàng xếp lớp đầu tiên. Trench coat ngoài vai trò áo khoác còn có thể diện như một chiếc váy liền sang chảnh và hiện đại ẢNH: MYAN

Diện các bản phối "trên đông dưới hè" là thú vui mùa lạnh của nhiều tín đồ thời trang. Khoảng hở trên cơ thể vừa đủ để tạo nên hiệu ứng thị giác, sự quyến rũ và cuốn hút tương phản với các món đồ đặc trưng của mùa lạnh như ủng cao su, bốt da, áo khoác dày... ẢNH: MYAN



