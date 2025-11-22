Muôn vàn sắc trắng cùng nàng kể câu chuyện thời trang

Mỗi sắc độ trắng mang một ngôn ngữ rất riêng: sự thanh khiết, vẻ mềm mại, hay dấu ấn hiện đại phảng phất nét kiêu kỳ. Khi được kết hợp khéo léo trong trang phục, muôn vàn sắc trắng sẽ giúp nàng tự do ghi dấu cá tính.

Bản phối thanh lịch với phần cổ yếm ôm nhẹ đường cong, nếp gấp tinh xảo chuẩn thời trang cao cấp. Dáng váy A-line thanh thoát, kết hợp crop top tạo nên vẻ mềm mại. Sắc trắng mang đến diện mạo trang nhã mà đầy khí chất ẢNH: FLANE

Áo cardigan mang sắc trắng tinh khôi, nhẹ nhàng khoác hờ trên vai tạo nên vẻ kín đáo mà vẫn tôn dáng. Phần tay phối lông được xử lý tỉ mỉ, kết hợp crop top đồng màu và quần shorts đen giúp tổng thể toát lên khí chất thời thượng ẢNH: FLANE

Ứng dụng thiết kế cape ngắn phủ vai nhẹ nhàng phối cùng dây nơ nữ tính, chiếc váy tạo nên vẻ tinh tế và sang trọng. Dấu ấn Parisian classic được gửi gắm qua từng chi tiết, mang hơi thở retro nhưng vẫn giữ nét hiện đại ẢNH: FLANE

Vải ren được xử lý tỉ mỉ, giữ phom dáng hoàn hảo. Thân trên với kỹ thuật giả corset hoài cổ tôn đường nét cơ thể, điểm thêm nơ lụa eo duyên dáng, mang cảm giác phóng khoáng nhưng vô cùng điệu đà ẢNH: FLANE

Đây là thiết kế xứng đáng có trong tủ đồ mùa lễ hội bởi sự kết hợp tinh tế giữa váy tulle và áo khoác tweed lấp lánh. Gam trắng kem còn giúp nàng nổi bật một cách thanh nhã, đủ cuốn hút trong mọi bữa tiệc ẢNH: BETTI CLUB

Với thiết kế ren xếp tầng ngang vai mềm mại, tôn xương quai xanh, tay loe trở thành nét chấm phá đầy thi vị. Hàng khuy bọc chạy dọc thân váy giúp tổng thể vừa bay bổng vừa thanh nhã, gợi nét yêu kiều lãng mạn ẢNH: FLANE

Bản phối nổi bật với gam trắng kem thanh thuần - một tông màu dễ diện trong nhiều bối cảnh. Áo khoác dáng ngắn mang cấu trúc chỉn chu giúp tổng thể giữ vẻ sang trọng, trong khi chân váy tầng mềm tạo độ chuyển động uyển chuyển ẢNH: BETTI CLUB

Áo khoác tweed ngắn được cắt cúp chuẩn xác, giữ phom đứng nhưng vẫn mềm mại với ánh nhũ tinh tế. Khi phối cùng váy cổ yếm, đường cong được tôn lên nhẹ nhàng. Điểm nhấn nơ lụa đính thủ công mang đến sự ấn tượng ẢNH: FLANE

Giữa vô vàn xu hướng thay đổi từng mùa, sắc trắng vẫn bền bỉ giữ trọn sự thanh lịch vượt thời gian. Hãy để từng sắc độ trắng dẫn lối nàng tạo nên câu chuyện thời trang của chính mình.