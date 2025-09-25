Nâng cấp phong cách mùa thu với bản phối áo và chân váy dài

Nàng sẽ không bao giờ cảm thấy "lạc lối" khi trung thành với các bản phối linh hoạt kết hợp áo và chân váy dài. Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ như đổi màu áo, thêm giày, túi hoặc một món phụ kiện là các bản phối thường ngày đã trở nên mới mẻ, khác biệt so với ban đầu.

Bản phối đơn sắc gây ấn tượng khó quên bởi phong thái và nét độc đáo riêng. Áo phông trơn ngắn tay, chân váy dài hai lớp, bốt cổ thấp và một chiếc túi cầm tay mang gam màu nâu cam nổi bật trở thành điểm nhấn cho tổng thể ẢNH: IVORYA

Diện mạo tinh khôi, ấn tượng từ cặp đôi áo và chân váy

Mùa thu đến cùng những nguồn cảm hứng phối đồ mới mẻ để nàng áp dụng ngay vào các bản phối cho công sở, văn phòng hay dạo phố, hẹn hò cà phê... Bảng màu đơn sắc vẫn trung thành với đen, trắng, gam màu beige, kem và thêm vào sắc xanh đen, xanh baby blue... Tạm biệt trang phục họa tiết in trên vải, họa tiết mùa này được dụng công bằng các kỹ thuật phức tạp hơn. Đó chính là những chi tiết ruffle, drapping, viền vải hay đường kẻ được dệt trên chất liệu dệt kim của áo polo.

Phong cách tối giản vẫn là yếu tố nổi bật được áp dụng và tạo nên thành công cho các bản phối kết hợp chân váy dài và áo kiểu. Quý cô có thể linh hoạt thay đổi kiểu chân váy dáng chữ A, chân váy bút chì, chân váy midi xếp ly... cũng như tạo nên sự mới mẻ bằng cách thử nghiệm những mẫu áo cách cách điệu mới.

Những đường viền túi, vạt áo cùng tông màu sáng nổi bật của hàng cúc tạo hiệu ứng thị giác cho set trang phục áo và chân váy xếp ly ẢNH: MAGNOLIA

Áo polo dệt kim phối sọc màu kẻ ngang ấn tượng phối chân váy xếp nếp cài lệch bên. Các bản phối kết hợp cặp đôi thời trang cơ bản này cho thấy nàng hoàn toàn có thể mặc đẹp mỗi ngày theo cách thật đơn giản và dễ dàng ẢNH: MAGNOLIA

Vẻ đẹp nữ tính ẩn hiện trong những chi tiết bèo nhún, những gam màu xanh mát dịu hòa quyện cùng chi tiết khuy kim loại sáng bóng tạo nên ấn tượng về sự sắc sảo và mạnh mẽ của người phụ nữ ẢNH: MAGNOLIA

Bản phối áo và chân váy mùa thu thường xuyên được kết hợp thêm áo khoác dáng ngắn, gile hay khăn choàng... vừa để giữ ấm, vừa để tạo kiểu bản phối layer nhiều lớp ẢNH: MAEVE

Các thiết kế dệt kim dần chiếm vị trí quan trọng trong tủ đồ mùa thu đông. Dù là áo kẻ ngang phối chân váy maxi hay áo dệt kim họa tiết vặn thừng phối chân váy chữ A thì vẻ đẹp trang nhã, thanh lịch vẫn không hề thay đổi ẢNH: CALIE