  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Nâng cấp phong cách mùa thu với bản phối áo và chân váy dài

Kim Ngọc
Kim Ngọc
25/09/2025 10:00 GMT+7

Mỗi bản phối áo và chân váy dài đều có thể giúp nàng tỏa sáng nơi công sở. Trang phục đơn sắc phối viền vải lạ mắt, kết hợp áo khoác dáng ngắn, áo dệt kim vào trang phục thường ngày là những cách để làm mới và nâng cấp phong cách mùa thu.

Nàng sẽ không bao giờ cảm thấy "lạc lối" khi trung thành với các bản phối linh hoạt kết hợp áo và chân váy dài. Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ như đổi màu áo, thêm giày, túi hoặc một món phụ kiện là các bản phối thường ngày đã trở nên mới mẻ, khác biệt so với ban đầu.

Nâng cấp hình ảnh mỗi ngày bằng bản phối áo và chân váy mùa thu - Ảnh 1.

Bản phối đơn sắc gây ấn tượng khó quên bởi phong thái và nét độc đáo riêng. Áo phông trơn ngắn tay, chân váy dài hai lớp, bốt cổ thấp và một chiếc túi cầm tay mang gam màu nâu cam nổi bật trở thành điểm nhấn cho tổng thể

ẢNH: IVORYA

Diện mạo tinh khôi, ấn tượng từ cặp đôi áo và chân váy

Mùa thu đến cùng những nguồn cảm hứng phối đồ mới mẻ để nàng áp dụng ngay vào các bản phối cho công sở, văn phòng hay dạo phố, hẹn hò cà phê... Bảng màu đơn sắc vẫn trung thành với đen, trắng, gam màu beige, kem và thêm vào sắc xanh đen, xanh baby blue... Tạm biệt trang phục họa tiết in trên vải, họa tiết mùa này được dụng công bằng các kỹ thuật phức tạp hơn. Đó chính là những chi tiết ruffle, drapping, viền vải hay đường kẻ được dệt trên chất liệu dệt kim của áo polo.

Phong cách tối giản vẫn là yếu tố nổi bật được áp dụng và tạo nên thành công cho các bản phối kết hợp chân váy dài và áo kiểu. Quý cô có thể linh hoạt thay đổi kiểu chân váy dáng chữ A, chân váy bút chì, chân váy midi xếp ly... cũng như tạo nên sự mới mẻ bằng cách thử nghiệm những mẫu áo cách cách điệu mới.

Nâng cấp hình ảnh mỗi ngày bằng bản phối áo và chân váy mùa thu - Ảnh 2.

Những đường viền túi, vạt áo cùng tông màu sáng nổi bật của hàng cúc tạo hiệu ứng thị giác cho set trang phục áo và chân váy xếp ly

ẢNH: MAGNOLIA

Nâng cấp hình ảnh mỗi ngày bằng bản phối áo và chân váy mùa thu - Ảnh 3.

Áo polo dệt kim phối sọc màu kẻ ngang ấn tượng phối chân váy xếp nếp cài lệch bên. Các bản phối kết hợp cặp đôi thời trang cơ bản này cho thấy nàng hoàn toàn có thể mặc đẹp mỗi ngày theo cách thật đơn giản và dễ dàng

ẢNH: MAGNOLIA

Nâng cấp hình ảnh mỗi ngày bằng bản phối áo và chân váy mùa thu - Ảnh 4.
Nâng cấp hình ảnh mỗi ngày bằng bản phối áo và chân váy mùa thu - Ảnh 5.
Nâng cấp hình ảnh mỗi ngày bằng bản phối áo và chân váy mùa thu - Ảnh 6.
Nâng cấp hình ảnh mỗi ngày bằng bản phối áo và chân váy mùa thu - Ảnh 7.

Vẻ đẹp nữ tính ẩn hiện trong những chi tiết bèo nhún, những gam màu xanh mát dịu hòa quyện cùng chi tiết khuy kim loại sáng bóng tạo nên ấn tượng về sự sắc sảo và mạnh mẽ của người phụ nữ

ẢNH: MAGNOLIA

Nâng cấp hình ảnh mỗi ngày bằng bản phối áo và chân váy mùa thu - Ảnh 8.

Bản phối áo và chân váy mùa thu thường xuyên được kết hợp thêm áo khoác dáng ngắn, gile hay khăn choàng... vừa để giữ ấm, vừa để tạo kiểu bản phối layer nhiều lớp

ẢNH: MAEVE

Nâng cấp hình ảnh mỗi ngày bằng bản phối áo và chân váy mùa thu - Ảnh 9.
Nâng cấp hình ảnh mỗi ngày bằng bản phối áo và chân váy mùa thu - Ảnh 10.

Các thiết kế dệt kim dần chiếm vị trí quan trọng trong tủ đồ mùa thu đông. Dù là áo kẻ ngang phối chân váy maxi hay áo dệt kim họa tiết vặn thừng phối chân váy chữ A thì vẻ đẹp trang nhã, thanh lịch vẫn không hề thay đổi

ẢNH: CALIE

Nâng cấp hình ảnh mỗi ngày bằng bản phối áo và chân váy mùa thu - Ảnh 11.

Làn gió mùa thu thổi vào tủ đồ mùa cuối năm qua chất vải da, vải giả da trong hình thái cổ điển của áo cổ đổ dáng rộng và chân váy xếp ly. Sự óng ả, bóng mượt của chất liệu mang đến điểm nhấn nổi bật và đáng nhớ cho tổng thể, cũng là một gợi ý để tín đồ thời trang có thêm ý tưởng làm mới bản phối, làm mới phong cách mùa này

ẢNH: MICHAEL KORS

áo và chân váy chân váy dài Váy dài màu nâu Dệt kim

Bài viết khác

Mùa thu chạm ngõ, nàng công sở thêm khí chất cùng gam màu trầm ấm

Mùa thu chạm ngõ, nàng công sở thêm khí chất cùng gam màu trầm ấm

Áo khoác dáng dài gam màu trung tính, lựa chọn an toàn nhưng đầy khí chất

Áo khoác dáng dài gam màu trung tính, lựa chọn an toàn nhưng đầy khí chất

Trang phục khoét xẻ, tuyên ngôn của sự gợi cảm cá tính

Trang phục khoét xẻ, tuyên ngôn của sự gợi cảm cá tính

Quần jeans và giày ba lê, sự kết hợp hoàn hảo trong mùa thu

Quần jeans và giày ba lê, sự kết hợp hoàn hảo trong mùa thu

Mặc quần jeans nữ tính hơn khi mang những kiểu giày này

Mặc quần jeans nữ tính hơn khi mang những kiểu giày này

Khoe nét đẹp kiêu sa với nghệ thuật phối đồ cùng áo lệch vai

Khoe nét đẹp kiêu sa với nghệ thuật phối đồ cùng áo lệch vai

Từ giảng đường đến văn phòng, phong cách preppy luôn giúp nàng mặc đẹp

Từ giảng đường đến văn phòng, phong cách preppy luôn giúp nàng mặc đẹp

Thời trang giao mùa không thể thiếu áo cardigan

Thời trang giao mùa không thể thiếu áo cardigan

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top