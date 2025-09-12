Nâng cấp sự thoải mái nhưng vẫn tự tin tỏa sáng với đầm thun

Trong thế giới thời trang hiện đại, sự thoải mái và tự tin luôn song hành cùng nhau. Và đầm thun chính là "vũ khí" giúp phái đẹp đạt được cả hai yếu tố này. Với thiết kế đơn giản và kiểu dáng đa dạng, đầm thun không chỉ mang đến cảm giác dễ chịu mà còn giúp nàng tự tin tỏa sáng ở bất cứ đâu.

Đầm thun polo

Các cô nàng yêu vẻ đẹp dịu dàng sẽ không thể bỏ lỡ chiếc đầm thun polo thoải mái. Các nàng có thể lựa chọn chiếc đầm thun polo màu xanh pastel dáng ngắn để khoe trọn đôi chân thon gọn.

Phối cùng đôi giày thể thao trắng và túi xách cầm tay là nàng đã hoàn thiện bản phối ngọt ngào, chinh phục mọi ánh nhìn đối diện ẢNH: @PLCLOTHINGOFFICIAL

Ngoài ra, nàng có thể lựa chọn chiếc đầm thun polo màu nâu sô cô la chiết eo tinh tế ẢNH: @PLCLOTHINGOFFICIAL

Với phom dáng ngắn cùng chân váy xòe nhẹ, bản phối toát lên sự thanh lịch đầy cuốn hút. Điểm xuyết bằng đôi giày thể thao trắng và chiếc túi cầm tay bản lớn, nàng đã sở hữu ngay diện mạo đậm tính thời trang.

Đầm thun hai dây

Sự yêu kiều sẽ được tôn lên khi nàng diện lên mình chiếc đầm thun hai dây đầy quyến rũ. Khoác lên mình chiếc đầm hai dây màu xám chiết eo quyến rũ với họa tiết in chìm cùng hai dây bản lớn để khéo léo tôn lên xương quai xanh thanh mảnh.

Nhấn nhá bằng đôi guốc cách điệu trắng để hoàn thiện tổng thể đầy cuốn hút ẢNH: @EMSPO

Mang tinh thần ngọt ngào khi diện lên mình chiếc đầm thun hai dây nhấn nhá bằng đường chiết eo kéo dài ẢNH: @EMSPO

Các nàng có thể lựa chọn chiếc đầm thun màu xanh than với bản dây nhỏ giúp khoe trọn xương quai xanh thanh mảnh, phối cùng đôi xăng đan cách điệu để hoàn thiện bản phối ngọt ngào.

Đầm thun ôm body

Quý cô yêu vẻ đẹp sang trọng sẽ luôn có trong tủ đồ ít nhất một chiếc đầm thun ôm body. Các nàng có thể lựa chọn đầm thun đen sát nách với phom dáng dài để tôn lên vóc dáng, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Điểm xuyết bằng chiếc túi xách da cầm tay là các nàng đã hoàn thiện diện mạo cuốn hút ẢNH: @MASARAVIETNAM

Chiếc đầm thun đen xẻ tà dáng ngắn giúp khoe trọn đường cong cơ thể. Để tăng phần cá tính, phối cùng mũ lưỡi trai trắng tạo sự nổi bật ẢNH: K&K FASHION

Đầm thun dáng ngắn

Vẻ đẹp cá tính giao thoa ngọt ngào sẽ được tôn lên khi nàng diện lên mình chiếc đầm thun dáng ngắn. Thiên Ân lựa chọn chiếc đầm thun polo trắng, dáng ngắn với điểm nhấn là dây kéo khóa trước ngực.

Với chất thun lạnh co giãn cùng phom dáng ngắn, chiếc đầm mang lại sự thoải mái cho nàng hậu đồng thời khoe được đôi chân thon gọn ẢNH: @ANTHIENDOAN

Các nàng nên chọn chiếc đầm thun xám dáng ngắn chiết eo với phần tà váy xòe nhẹ để tôn lên sắc vóc thanh mảnh. Phối cùng khăn quàng cổ tông hồng pastel, các nàng đã sở hữu diện mạo trẻ trung ẢNH: @PLCLOTHINGOFFICIAL

Đầm thun là tuyên ngôn thời trang mới giúp nàng nổi bật. Từng đường nét, đều mở ra một phong cách mới, để nàng tự tin khẳng định gu thẩm mỹ riêng.