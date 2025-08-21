  • An Giang
Thời trang 24/7

Nàng sẽ chọn girly hay preppy cho diện mạo trẻ trung?

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
21/08/2025 07:00 GMT+7

Girly và preppy đang chiếm ưu thế đối với các tín đồ thời trang trẻ tuổi. Chúng mang lại những bản sắc khác biệt - vừa ngọt ngào, nữ tính vừa thanh lịch, trí tuệ, rất đáng thử nghiệm.

Thời trang công sở không còn giới hạn trong những bộ suit khô khan. Với girly (nữ tính, thanh lịch) và preppy (trẻ trung - phong cách học sinh), nàng có thể bước vào những ngày mới bằng dáng vẻ, diện mạo và tinh thần tươi mới, linh hoạt. Hơn hết là phong thái tự tin để chinh phục công việc và mọi mục tiêu cuộc sống theo cách riêng.

Chọn girly hay preppy cho diện mạo tươi trẻ, đầy năng lượng? - Ảnh 1.

Nữ ca sĩ người New Zealand - Lorde (Ella Marija Lani Yelich-O'Connor) khoe dáng trong chiếc váy ngắn dáng xòe mang tinh thần của "girly" với tay áo lỡ trẻ trung, đáng yêu và đầy nữ tính

ẢNH: CHANEL

Girly - ngọt ngào, mềm mại với sắc thái lãng mạn

Xu hướng girly mùa này được "refresh" với những thiết kế váy mini xòe, đầm midi dáng chữ A hay slip dress layering cùng cardigan mỏng. Gam màu pastel - từ hồng phấn, xanh mint, xanh dương... cho đến beige latte trở thành bảng màu chủ đạo, tạo nên vẻ nữ tính nhẹ nhàng. 

Các chi tiết như tay bồng, nơ nhỏ, đường bèo nhún hoặc chất liệu voan, organza, ren mỏng mang lại hiệu ứng "romantic chic" mà vẫn phù hợp công sở. Khi kết hợp cùng giày Mary Jane, ballet flats hay túi mini dạng baguette, bản phối girly gợi nhắc tinh thần trẻ trung, giàu sức sống và tươi mới nhưng không kém phần sành điệu có chiều sâu.

Chọn girly hay preppy cho diện mạo tươi trẻ, đầy năng lượng? - Ảnh 2.
Chọn girly hay preppy cho diện mạo tươi trẻ, đầy năng lượng? - Ảnh 3.

Chiếc váy trắng xòe, chân váy xếp tầng đính sequins lấp lánh, mang vẻ nữ tính, ngọt ngào theo phong cách girly. Cổ khoét sâu, dây áo mảnh kết hợp dáng baby doll tạo sự gợi cảm và quyến rũ tinh tế - girly chic. Cùng với đó là bộ cánh mang chất liệu ren, màu trắng cùng chi tiết cut out nhẹ nhàng giúp nàng tự tin dự sự kiện hay gặp gỡ bạn bè sau giờ làm việc

ẢNH: CHANEL

Chọn girly hay preppy cho diện mạo tươi trẻ, đầy năng lượng? - Ảnh 4.
Chọn girly hay preppy cho diện mạo tươi trẻ, đầy năng lượng? - Ảnh 5.

Một vẻ đẹp đầy thơ mộng và nữ tính đến từ những gam màu nhã nhặn mà tươi sáng cùng với vẻ đẹp hoài cổ, tạo nên một phong cách độc đáo và tinh tế mang đậm cảm hứng "girly" cho nàng 

ẢNH: LÊ VÂN ANH FASHION

Preppy - thanh lịch với dấu ấn học đường hiện đại

Preppy, vốn khởi nguồn từ tinh thần Ivy League (phong cách mang vẻ trí thức, thanh lịch và năng động), được tái hiện đầy sống động trong tủ đồ công sở và đường phố của nàng. Dù là váy polo thể thao, áo blazer tự do, áo khoác dáng crop top trẻ trung hoặc áo gile len họa tiết argyle (hình thoi, xếp chồng, lặp lại) phối kết với sơ mi gọn gàng và kết hợp chân váy xếp ly đều có thể làm nên những bản phối ấn tượng.

Chọn girly hay preppy cho diện mạo tươi trẻ, đầy năng lượng? - Ảnh 6.

Chiếc váy polo - món đồ đặc trưng của phong cách preppy được nhấn nhá bằng cổ áo, tay áo và túi kẻ sọc trắng - cam, gợi nhớ đồng phục thể thao trẻ trung, năng động. Phom dáng thiết kế kinh điển trên chất liệu dệt kim hiện đại, thể hiện một "preppy chic" đầy mới mẻ

ẢNH: CHANEL

Phong cách này thiên về những chiếc váy ngắn ôm sát hoặc những chiếc áo thun mang đậm tinh thần thể thao, gợi nhớ về một thời tuổi trẻ tràn đầy năng lượng và tươi mới. Các gam màu như trắng, đen, navy, camel, xám nhạt hoặc kẻ tartan... tạo nên tổng thể chỉn chu và đầy dáng vẻ tri thức. 

Điểm thú vị là girly và preppy có thể luân phiên và hoán đổi để phù hợp từng cảm xúc trong tuần, giúp các nữ tín đồ có thể lựa chọn những bộ cánh sở hữu những cảm xúc tích cực, gợi mở sự quyết đoán và tập trung. 

Không chỉ thế, màu sắc đặc trưng của các gam màu - bằng sự tươi sáng như đã liệt kê có thể giúp nàng "nạp lại năng lượng" và tỏa sáng vẻ nhẹ nhàng, nữ tính. 

Chọn girly hay preppy cho diện mạo tươi trẻ, đầy năng lượng? - Ảnh 7.

Áo polo dệt kim với chân váy xòe ngắn (kiểu váy tennis hoặc váy xếp ly), tạo vẻ trẻ trung, năng động. Các đường kẻ sọc ngang trên áo là họa tiết đặc trưng, mang cảm giác gọn gàng, cổ điển. Tổng thể mang đến diện mạo vừa thanh lịch vừa năng động, đúng tinh thần preppy giúp tràn đầy năng lượng

ẢNH: LÊ VÂN ANH FASHION


