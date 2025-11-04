Nâng tầm phong cách, ‘thách thức’ mùa se lạnh với mũ len

Không chỉ giúp giữ ấm, mũ len còn là điểm nhấn hoàn hảo để thể hiện cá tính và phong cách riêng. Dù bạn theo đuổi hình ảnh nào, chỉ cần biết cách phối hợp khéo léo, chiếc mũ nhỏ bé này hoàn toàn có thể biến hóa diện mạo của bạn trở nên cuốn hút và nổi bật hơn bao giờ hết.

Trẻ trung và năng động với mũ len kiểu beanie

Nếu bạn theo đuổi vẻ đẹp ngọt ngào, đáng yêu thì mũ len beanie phom mềm mại cùng các tông màu pastel chính là lựa chọn hoàn hảo. Những gam màu thường được hội “bánh bèo” ưa chuộng gồm hồng phấn, kem, be hoặc trắng sữa. Đặc biệt, khi bạn khéo léo kết hợp mũ len pastel cùng áo len hoặc áo thun oversized, chân váy midi hay váy hoa nhí, tổng thể trang phục sẽ toát lên nét nữ tính và đậm chất Hàn Quốc. Đừng quên hoàn thiện bản phối bằng một đôi bốt cổ ngắn hoặc giày búp bê da lộn giúp bạn thêm phần trong trẻo.

Một chiếc mũ len tông màu xanh pastel nhẹ nhàng phối cùng áo len kẻ sọc tạo nét ngọt ngào ẢNH: @OHMAHSHOCK

Nếu muốn tạo chút điểm nhấn khác biệt, bạn có thể layering với áo khoác cardigan mỏng, áo dạ dáng ngắn hoặc áo gile len. Khi phối cùng mũ pastel không chỉ giữ được sự nữ tính mà còn giúp tổng thể trở nên tươi tắn, trẻ trung trong những ngày đầu đông. Một chiếc túi mini đồng điệu hoặc khăn choàng mảnh cùng tông sẽ là chi tiết tinh tế hoàn thiện tổng thể.

Nhẹ nhàng, nữ tính với bản phối áo thun oversized và mũ len ẢNH: @OHMAHSHOCK

Nếu pastel là lựa chọn của những cô nàng dịu dàng thì mũ len beanie màu đen lại là “tuyên ngôn” của phong cách phóng khoáng và năng động. Bạn có thể phối beanie cùng áo hoodie theo mốt giấu quần để mang đến một tổng thể vừa hiện đại vừa nổi bật giữa phố đông. Màu sắc cũng là yếu tố tạo nên cá tính riêng: hãy thử xám, đen, nâu đất cho vẻ “chất chơi” hoặc phá cách với đỏ đô, xanh rêu để thêm phần nổi bật.

Mốt giấu quần của áo hoodie tuy quen thuộc nhưng không hề nhàm chán mà trái lại mang đến sự cá tính cho người mặc ẢNH: @HAN.HANG

Giày chunky sneakers hoặc bốt cổ cao chính là “trợ thủ” hoàn hảo cùng mũ len hoàn thiện những set đồ mùa đông. Chunky sneakers giúp tạo cảm giác trẻ trung phù hợp khi diện cùng áo phao hoặc quần jeans ống rộng. Trong khi đó, bốt cổ cao lại mang đến vẻ thời thượng, mạnh mẽ hơn đặc biệt khi kết hợp với váy ngắn hoặc quần shorts. Cả hai đều giữ ấm hiệu quả và giúp bạn trở nên cuốn hút trong từng bước đi.

Combo kinh điển cho nàng cá tính diện mùa đông với mũ beanie, áo khoác bomber và giày sneakers chunky ẢNH: @IMKHANGAN

Tạo điểm nhấn phong cách với mũ len họa tiết

Nếu bạn đã quen với những tông màu trơn trung tính và muốn tìm chút mới mẻ, thì mũ len họa tiết chính là lựa chọn hoàn hảo để “thổi hồn” cho phong cách mùa đông. Giữa không gian trầm lắng đặc trưng của tiết trời se lạnh, một chiếc mũ len kẻ sọc, ca rô hay hoa văn thổ cẩm tinh tế sẽ giúp bạn trở nên nổi bật mà không cần quá cầu kỳ trong cách ăn mặc. Chỉ cần một chiếc áo thun trơn, áo len cổ lọ cùng quần jeans cơ bản là bạn đã có thể tự tin xuống phố. Sự đối lập giữa phần mũ họa tiết và tổng thể tối giản sẽ tạo nên hiệu ứng hài hòa.

Trang phục đơn giản với điểm nhấn là chiếc mũ len họa tiết cho nàng tự tin xuống phố ẢNH: @MYLII.NH

Thanh lịch và sang trọng với mũ len beret

Mũ len beret (mũ nồi) từ lâu đã được xem là biểu tượng của vẻ đẹp cổ điển và thanh lịch. Đây là món phụ kiện mà hầu hết các cô gái yêu thích phong cách thời trang lãng mạn của nước Pháp đều biết đến. Khi kết hợp cùng áo len hoặc áo khoác dạ dáng ngắn, nàng sẽ có ngay vẻ ngoài cổ điển nhưng vẫn phảng phất nét tiểu thư hiện đại.

Một chiếc mũ len beret với trang phục ngọt ngào phù hợp cho những buổi trà chiều ẢNH: @HAN.HANG

Những gam màu như nâu, be, đỏ mận hay đen là lựa chọn lý tưởng để giữ được vẻ sang trọng và dễ phối đồ. Khi kết hợp cùng áo khoác da và váy đỏ cùng tất đen hoàn thiện trang phục nàng thơ nước Pháp. Một thỏi son đỏ và đôi bốt cổ thấp sẽ là điểm nhấn hoàn hảo giúp bản phối thêm phần quyến rũ và thời thượng.

Không thể phủ nhận sức hút của chiếc mũ len khi phối cùng trang phục mang sắc đen đỏ ẢNH: @AIVA.LIFE

Trở lại thanh xuân với mũ len phối yếm

Nếu bạn là cô nàng yêu thích phong cách dễ thương, nhí nhảnh thì combo mũ len phối yếm chính là “chân ái” của mùa đông. Sự kết hợp này mang lại cảm giác tươi mới nhưng vẫn giữ được nét đáng yêu đặc trưng. Bạn có thể diện yếm cùng áo thun cổ cao hoặc áo len trơn, phối thêm sneakers trắng hoặc giày búp bê để tạo vẻ ngoài trẻ trung.

Yếm kết hợp với mũ len chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ qua của các cô nàng yêu thích phong cách nhí nhảnh, đáng yêu trong mùa đông ẢNH: @MYLII.NH

Mỗi kiểu mũ len đều mang trong mình một “ngôn ngữ thời trang” riêng, chỉ cần biết cách phối hợp tinh tế, chiếc mũ len sẽ không chỉ giúp bạn giữ ấm giữa mùa se lạnh mà còn “nâng tầm” phong cách, khiến bạn tỏa sáng theo cách rất riêng.