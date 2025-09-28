  • An Giang
Thời trang 24/7

Nếp gấp bất đối xứng - điểm nhấn cao cấp trong các thiết kế thời thượng

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
28/09/2025 22:00 GMT+7

Trong các thiết kế đương đại, yếu tố asymmetry (bất đối xứng) đang trở thành 'từ khóa' gợi mở cảm hứng sáng tạo cho nhiều nhà thiết kế.

Nếu như sự cân đối từng được xem là chuẩn mực thẩm mỹ, thì nay, những đường cắt phá cách, nếp gấp ngẫu hứng và khối vải bất đối xứng lại là tuyên ngôn cho phong cách cá nhân và tính nghệ thuật. Đặc biệt, kỹ thuật draping (tạo nếp trực tiếp trên ma nơ canh) nổi lên như một điểm nhấn cao cấp, đưa trang phục từ mức độ ứng dụng sang tầm vóc couture (thời trang cao cấp).

Nếp gấp bất đối xứng - điểm nhấn cao cấp trong các thiết kế thời thượng- Ảnh 1.
Nếp gấp bất đối xứng - điểm nhấn cao cấp trong các thiết kế thời thượng- Ảnh 2.

Draping bất đối xứng, khởi nguồn từ haute couture, sau lan tỏa sang đời sống thường nhật. Mỗi nếp gấp tinh tế không chỉ tạo điểm nhấn khác biệt mà còn khẳng định cá tính, mang đến sự thanh lịch hiện đại cho người mặc

ẢNH: BOSS, FENDI

Bất đối xứng - ngôn ngữ kiến trúc trong các thiết kế thời trang

Draping không đơn thuần là xếp vải. Đó là nghệ thuật thao tác trực tiếp với chất liệu để tạo nên khối 3D trên cơ thể, không cần qua công đoạn cắt ghép phức tạp. Những nếp gấp, xoắn, kéo và ghim vải được thực hiện ngay trên ma nơ canh, cho phép NTK "điêu khắc" từng centimet vải. Kết quả mang lại là sự mềm mại tự nhiên nhưng vẫn đầy tính toán, tạo nên các cấu trúc bất đối xứng vừa ngẫu hứng vừa duy mỹ.

Nếp gấp bất đối xứng - điểm nhấn cao cấp trong các thiết kế thời thượng- Ảnh 3.
Nếp gấp bất đối xứng - điểm nhấn cao cấp trong các thiết kế thời thượng- Ảnh 4.

Nếp gấp bất đối xứng là sự giao hòa giữa kỹ thuật cắt may điêu luyện và sáng tạo không giới hạn, mang đến diện mạo vừa nghệ thuật vừa cá tính, khẳng định vẻ đẹp khác biệt của người mặc trong dòng chảy thời trang hiện đại

ẢNH: VERSACE

Trong mùa mốt thu đông mới, hàng loạt nhà mốt lớn đã đồng loạt khai thác ngôn ngữ draping với nhiều biến thể. Ruching (bèo nhún) mang lại sự nữ tính, uyển chuyển; pleating (xếp ly) tạo cảm giác kỷ luật nhưng được làm lệch nhịp để phá vỡ sự cứng nhắc; trong khi twisting (xoắn vải) lại biến trang phục thành tác phẩm sắp đặt, đưa sự bất đối xứng lên mức độ nghệ thuật. Đặc biệt, asymmetrical draping - tạo nếp bất đối xứng được đánh giá là kỹ thuật đắt giá nhất, khi biến một bộ váy, chiếc áo khoác hay jumpsuit thành tác phẩm mang tính điêu khắc.

Nếp gấp bất đối xứng - điểm nhấn cao cấp trong các thiết kế thời thượng- Ảnh 5.

Trong một thế giới đồng nhất, những nếp gấp bất đối xứng trở thành tuyên ngôn khác biệt, mang đến vẻ đẹp ngẫu hứng nhưng tinh tế, giúp người mặc khẳng định phong cách độc bản và nâng tầm sự duy mỹ trong thời trang hiện đại

ẢNH: THE GARMETN COPENHAGEN, VERSACE

Nếp gấp bất đối xứng - linh hoạt, khác biệt và đầy cá tính

Điểm thú vị của xu hướng này nằm ở sự linh hoạt ứng dụng. Không chỉ xuất hiện trong các thiết kế haute couture trên sàn runway, nếp gấp bất đối xứng còn lan tỏa mạnh mẽ sang thời trang ứng dụng: từ đầm cocktail, áo sơ mi công sở cho đến áo khoác dạ. Một chiếc váy với phần eo được xoắn nhẹ, một chiếc áo sơ mi có nếp gấp bất đối xứng tinh tế, hay chiếc váy dạ hội bồng xòe với đường draping chạy chéo, tất cả đều mang đến vẻ đẹp khác biệt, khẳng định phong cách cá nhân.

Nếp gấp bất đối xứng - điểm nhấn cao cấp trong các thiết kế thời thượng- Ảnh 6.
Nếp gấp bất đối xứng - điểm nhấn cao cấp trong các thiết kế thời thượng- Ảnh 7.

Nếp gấp bất đối xứng trên organza, lụa hay tweed mang lại hiệu ứng thị giác đa chiều, cho thấy mỗi chất liệu tự kể một câu chuyện draping riêng, vừa duy mỹ, mềm mại, vừa mạnh mẽ, hiện đại, khẳng định cá tính người mặc qua từng chi tiết

ẢNH: BOHEE

Đi kèm với đó là sự đa dạng của chất liệu. Lụa và organza cho phép draping rủ mềm và bồng bềnh; tweed hay da lại tạo khối chắc chắn, mang dáng vẻ điêu khắc hiện đại. Chính sự kết hợp giữa kỹ thuật cao và lựa chọn chất liệu thông minh giúp thiết kế vừa giữ tính nghệ thuật, vừa phù hợp đời sống.

Nếp gấp bất đối xứng - điểm nhấn cao cấp trong các thiết kế thời thượng- Ảnh 8.
Nếp gấp bất đối xứng - điểm nhấn cao cấp trong các thiết kế thời thượng- Ảnh 9.

Nếp gấp bất đối xứng ứng dụng ở thời trang công sở hay đường phố vừa tạo vẻ đẹp thị giác vừa khẳng định tinh thần thời trang đầy dấu ấn cá nhân của các tín đồ

ẢNH: BOHEE

