Nét đẹp gợi cảm đầy tinh tế với trang phục vải sheer

Trang phục vải sheer mang đến sự cân bằng giữa gợi cảm và tinh tế. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự tự do trong thời trang mà vẫn muốn giữ vẻ chỉn chu, duyên dáng.
Áo vải sheer gợi cảm nhưng tinh tế
Bên trong là một chiếc áo bra ren đen, chi tiết ren tinh xảo ở ngực được nhấn mạnh qua lớp vải sheer lấp ló bên ngoài, tạo nên một sự kết hợp hấp dẫn. Phối cùng chân váy xếp ly màu đen xòe nhẹ, tạo sự trẻ trung cho bộ trang phục.
Chất liệu vải sheer mỏng, tạo hiệu ứng nửa kín nửa hở cuốn hút, phối cùng quần shorts có chi tiết xếp ly nhẹ, tạo cảm giác thoải mái và thanh lịch. Sự kết hợp giữa áo sheer bay bổng và quần shorts gọn gàng là một công thức lý tưởng cho thời trang giao mùa không quá lạnh.
Váy maxi vải sheer nữ tính
Phần chân váy dài với thiết kế ren xếp tầng tạo độ bồng bềnh, thiết kế eo là áo corset giúp định hình vóc dáng và làm nổi bật vòng 2. Váy maxi vải sheer là sự giao thoa giữa gợi cảm quyến rũ và nét tiểu thư thanh lịch.
Váy có độ xuyên thấu từ cổ đến chân, với đường xẻ sâu ở cổ vô cùng quyến rũ. Chi tiết nơ nhung đen lớn ở phần eo tạo điểm nhấn và giúp tôn lên vòng eo. Chiếc váy mang đến phong cách dạ hội quyến rũ, đầy táo bạo.
Chân váy vải sheer phá cách nhẹ nhàng
Váy có họa tiết chấm bi và những lớp vải dập nổi tạo nên sự bồng bềnh và ấn tượng, chân váy vải sheer phối cùng áo crop top trắng tôn lên vòng eo. Công thức phối đồ này tạo nên sự duyên dáng và độc đáo, lý tưởng cho những buổi dạo phố hoặc chụp ảnh ngoài trời.
Kết hợp cùng với đó là một áo peplum hai dây tone sur tone với váy, đường cắt ngang ngực mang lại vẻ ngoài gợi cảm.
Áo choàng vải sheer thời thượng
Lớp voan mỏng manh tạo độ rủ tự nhiên giúp tăng thêm sự mềm mại, phối cùng áo hai dây và ống rộng màu trắng giúp bộ trang phục thêm đồng bộ và trang nhã.
Chiếc áo choàng không chỉ tăng thêm vẻ duyên dáng mà còn làm nổi bật phần vai trần gợi cảm. Bên trong là váy body dáng dài màu trắng, ôm trọn đường cong cơ thể. Sự kết hợp này mang lại vẻ ngoài thanh lịch và quý phái cho bộ trang phục.