Thời trang 24/7

Nét đẹp gợi cảm đầy tinh tế với trang phục vải sheer

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
23/10/2025 12:00 GMT+7

Trang phục vải sheer đang trở thành lựa chọn phổ biến trong thời trang hiện đại nhờ khả năng tôn dáng và tạo hiệu ứng thị giác đầy tinh tế.

Trang phục vải sheer mang đến sự cân bằng giữa gợi cảm và tinh tế. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự tự do trong thời trang mà vẫn muốn giữ vẻ chỉn chu, duyên dáng.

Áo vải sheer gợi cảm nhưng tinh tế

Nét đẹp xuyên thấu đầy tinh tế với trang phục vải sheer - Ảnh 1.

Chiếc áo với chất liệu vải sheer thiết kế cổ cao mang lại vẻ ngoài gợi cảm một cách tinh tế

ẢNH: @LEKHANH

Bên trong là một chiếc áo bra ren đen, chi tiết ren tinh xảo ở ngực được nhấn mạnh qua lớp vải sheer lấp ló bên ngoài, tạo nên một sự kết hợp hấp dẫn. Phối cùng chân váy xếp ly màu đen xòe nhẹ, tạo sự trẻ trung cho bộ trang phục.

Nét đẹp xuyên thấu đầy tinh tế với trang phục vải sheer - Ảnh 2.

Chiếc áo blouse màu trắng kem với chất liệu vải sheer bồng bềnh tạo sự lãng mạn cho bộ trang phục

ẢNH: @WABISABICLOTHES

Chất liệu vải sheer mỏng, tạo hiệu ứng nửa kín nửa hở cuốn hút, phối cùng quần shorts có chi tiết xếp ly nhẹ, tạo cảm giác thoải mái và thanh lịch. Sự kết hợp giữa áo sheer bay bổng và quần shorts gọn gàng là một công thức lý tưởng cho thời trang giao mùa không quá lạnh.

Váy maxi vải sheer nữ tính

Nét đẹp xuyên thấu đầy tinh tế với trang phục vải sheer - Ảnh 3.

Váy maxi màu trắng kem với lớp ngoài được làm từ vải sheer ren mỏng, xuyên thấu

ẢNH: @SOHYNA.BIJOU

Phần chân váy dài với thiết kế ren xếp tầng tạo độ bồng bềnh, thiết kế eo là áo corset giúp định hình vóc dáng và làm nổi bật vòng 2. Váy maxi vải sheer là sự giao thoa giữa gợi cảm quyến rũ và nét tiểu thư thanh lịch.

Nét đẹp xuyên thấu đầy tinh tế với trang phục vải sheer - Ảnh 4.

Váy maxi được làm từ vải sheer lưới màu đen tạo cảm giác sang trọng và quý phái

ẢNH: @TRANALI_OFFICIAL

Váy có độ xuyên thấu từ cổ đến chân, với đường xẻ sâu ở cổ vô cùng quyến rũ. Chi tiết nơ nhung đen lớn ở phần eo tạo điểm nhấn và giúp tôn lên vòng eo. Chiếc váy mang đến phong cách dạ hội quyến rũ, đầy táo bạo.

Chân váy vải sheer phá cách nhẹ nhàng

Nét đẹp xuyên thấu đầy tinh tế với trang phục vải sheer - Ảnh 5.

Điểm nhấn của trang phục là chân váy vải sheer dáng dài, có độ xuyên thấu hoàn toàn

ẢNH: @LINH.OWII

Váy có họa tiết chấm bi và những lớp vải dập nổi tạo nên sự bồng bềnh và ấn tượng, chân váy vải sheer phối cùng áo crop top trắng tôn lên vòng eo. Công thức phối đồ này tạo nên sự duyên dáng và độc đáo, lý tưởng cho những buổi dạo phố hoặc chụp ảnh ngoài trời.

Nét đẹp xuyên thấu đầy tinh tế với trang phục vải sheer - Ảnh 6.

Chân váy dài xuyên thấu tạo nên sự bí ẩn, chất liệu sheer mềm mại tăng tính bay bổng cho bộ trang phục đồng thời giúp tôn lên đôi chân thon dài

ẢNH: @MIXIZ_HOUSE

Kết hợp cùng với đó là một áo peplum hai dây tone sur tone với váy, đường cắt ngang ngực mang lại vẻ ngoài gợi cảm.

 Áo choàng vải sheer thời thượng 

Nét đẹp xuyên thấu đầy tinh tế với trang phục vải sheer - Ảnh 7.

Lớp áo choàng với chất liệu vải sheer màu trắng vắt qua một bên vai tạo điểm nhấn gợi cảm cho trang phục

ẢNH: @TRANALI_OFFICIAL

Lớp voan mỏng manh tạo độ rủ tự nhiên giúp tăng thêm sự mềm mại, phối cùng áo hai dây và ống rộng màu trắng giúp bộ trang phục thêm đồng bộ và trang nhã.

Nét đẹp xuyên thấu đầy tinh tế với trang phục vải sheer - Ảnh 8.

Điểm nhấn của bộ trang phục là phần áo choàng vải sheer màu trắng được vắt qua một bên vai

ẢNH: @SOHYNA.BIJOU

Chiếc áo choàng không chỉ tăng thêm vẻ duyên dáng mà còn làm nổi bật phần vai trần gợi cảm. Bên trong là váy body dáng dài màu trắng, ôm trọn đường cong cơ thể. Sự kết hợp này mang lại vẻ ngoài thanh lịch và quý phái cho bộ trang phục.

 

