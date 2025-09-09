Nét dịu dàng, lãng mạn lên ngôi với váy maxi

Váy maxi không chỉ là một món đồ thời trang, mà còn là biểu tượng của sự nữ tính. Khoác lên mình chiếc váy bồng bềnh, bạn không chỉ "đốn tim” người nhìn, mà còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực.



Váy maxi hoa nhí

Các cô nàng yêu thích vẻ đẹp tinh khôi sẽ không thể bỏ qua chiếc váy maxi hoa nhí ngọt ngào. Các nàng có thể lựa chọn chiếc váy tông màu be với điểm nhấn chiết eo giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh.

Thiết kế tầng bèo cùng dáng váy dài giúp các nàng che đi khuyết điểm đôi chân đồng thời toát lên khí chất thanh lịch ẢNH: MDU FASHION

Chiếc váy maxi hoa nhí tông trắng pha tím pastel nhẹ nhàng. Dáng váy dài kết hợp tay áo cánh tiên khiến nàng tỏa sắc giữa những buổi hẹn ngọt ngào ẢNH: @IVY_MODA

Váy maxi dáng suông

Sự kiều diễm mà váy maxi dáng suông mang lại sẽ giúp nàng nổi bật giữa đám đông.

Sam lựa chọn chiếc maxi dáng suông tông cam nổi bật với điểm nhấn là đường xếp ly tinh tế. Chiếc váy cúp ngực càng giúp nữ diễn viên khoe trọn xương quai xanh quyến rũ ẢNH: @SAM.NG_OFFICIAL

Mang tinh thần hiện đại, các nàng có thể diện chiếc váy maxi dáng suông loang màu cực sành điệu với chi tiết bèo nhún cùng phần tà váy bồng bềnh để tôn lên dáng vẻ kiều diễm ẢNH: @LAMIMAXI

Váy maxi cổ yếm

Pha trộn giữa hiện đại và truyền thống, các nàng có thể lựa chọn chiếc váy maxi cổ yếm. Váy maxi dáng dài tông trắng, kết hợp chiết eo và phần gấu đính ren khéo léo.

Nếu muốn có điểm nhấn, thêm chi tiết bông hoa ở cổ để tăng sự mềm mại, phối cùng xăng đan là đã hoàn thiện diện mạo đầy tính thời trang ẢNH: @NEMFASHION.OFFICIAL

Bước sang sắc xanh pastel, chiếc váy maxi cổ yếm khiến nàng trẻ trung hơn bao giờ hết ẢNH: @NEMFASHION.OFFICIAL

Váy có họa tiết hoa nhí phối cùng những bông hồng được đính thủ công ở cổ áo và bo chun nhẹ ở phần eo để tôn lên vóc dáng yêu kiều.



Váy maxi tông đỏ

Mang nét đẹp sắc sảo và quyến rũ, váy maxi tông đỏ khiến nàng nổi bật mọi giữa mọi khung hình. Kỳ Duyên lựa chọn thiết kế maxi dáng suông, cổ chữ V cùng tông đỏ trắng đan xen đầy nghệ thuật.

Nàng hậu phối cùng dây chuyền đính đá đắt tiền, túi da dáng hộp và xăng đan cao gót là đã sở hữu diện mạo quyền lực ẢNH: @KYDUYEN1311

Sự thanh tao được truyền tải qua chiếc maxi đỏ dáng layer cực thơ mộng. Váy maxi hai dây ôm eo với điểm nhấn là từng lớp vải voan bay nhẹ, giúp tạo hiệu ứng bồng bềnh, phối cùng chiếc mũ cói ẢNH: @LAMIMAXI

Với váy maxi, nàng khẳng định dấu ấn thời trang riêng biệt. Mỗi bước đi đều toát lên sự cuốn hút, biến nàng thành tâm điểm đầy tự tin.

