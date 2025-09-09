Nét dịu dàng, lãng mạn lên ngôi với váy maxi

Váy maxi không chỉ là một món đồ thời trang, mà còn là biểu tượng của sự nữ tính. Khoác lên mình chiếc váy bồng bềnh, bạn không chỉ "đốn tim” người nhìn, mà còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực.
Váy maxi hoa nhí
Các cô nàng yêu thích vẻ đẹp tinh khôi sẽ không thể bỏ qua chiếc váy maxi hoa nhí ngọt ngào. Các nàng có thể lựa chọn chiếc váy tông màu be với điểm nhấn chiết eo giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh.
Váy maxi dáng suông
Sự kiều diễm mà váy maxi dáng suông mang lại sẽ giúp nàng nổi bật giữa đám đông.
Váy maxi cổ yếm
Pha trộn giữa hiện đại và truyền thống, các nàng có thể lựa chọn chiếc váy maxi cổ yếm. Váy maxi dáng dài tông trắng, kết hợp chiết eo và phần gấu đính ren khéo léo.
Váy có họa tiết hoa nhí phối cùng những bông hồng được đính thủ công ở cổ áo và bo chun nhẹ ở phần eo để tôn lên vóc dáng yêu kiều.
Váy maxi tông đỏ
Mang nét đẹp sắc sảo và quyến rũ, váy maxi tông đỏ khiến nàng nổi bật mọi giữa mọi khung hình. Kỳ Duyên lựa chọn thiết kế maxi dáng suông, cổ chữ V cùng tông đỏ trắng đan xen đầy nghệ thuật.
Với váy maxi, nàng khẳng định dấu ấn thời trang riêng biệt. Mỗi bước đi đều toát lên sự cuốn hút, biến nàng thành tâm điểm đầy tự tin.