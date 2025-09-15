Nét thơ mộng từ đồng quê trong phong cách Cottagecore

Giữa nhịp sống hối hả và ồn ào, bạn có bao giờ mơ ước được trở về một miền quê yên bình, được sống giữa những cánh đồng xanh và khoác lên mình những bộ váy lãng mạn? Cottagecore chính là phong cách thời trang biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Đây không chỉ là một xu hướng, mà còn là lời tuyên ngôn cho những tâm hồn muốn tìm lại sự bình yên

Đầm ren mang lại vẻ đẹp mộng mơ

Đầm ren trắng nhẹ nhàng này mang đến vẻ đẹp mộng mơ, thiết kế dáng suông xòe không gò bó, mang đến sự thoải mái cho phép bạn tự do dạo bước trong vườn hoa hay chạy nhảy trên bãi cỏ mà không chút vướng bận.

Đây chính là tinh thần tự do và phóng khoáng đặc trưng của phong cách Cottagecore ẢNH: @_PHZY

Chiếc đầm ren trắng dáng dài phủ kín họa tiết hoa tinh xảo tái hiện trọn vẹn sự mộng mơ của phong cách Cottagecore ẢNH: @EMSPO

Điểm nhấn ở phần cổ thắt nơ nhẹ nhàng vừa duyên dáng vừa gợi cảm giác tinh khôi. Thiết kế tay lửng ôm nhẹ, thắt eo tinh tế giúp tôn dáng mềm mại và duyên dáng.

Đầm hoa nhí gợi cảm hứng đồng quê ngọt ngào

Đầm hoa nhí trễ vai với phần cổ cúp ngực nhẹ nhàng, tay bồng duyên dáng mang trọn hơi thở ngọt ngào. Họa tiết hoa li ti trên nền vải trắng tinh khôi tạo cảm giác gần gũi, ngọt ngào như bước vào khu vườn quê lãng mạn.

Dáng váy xòe nhẹ thả rơi tự nhiên giúp tôn vòng eo thon của nàng ẢNH: @BEL ANGE

Đầm hoa nhí nền đen nổi bật với cổ chữ V, tay cánh tiên mỏng nhẹ tạo độ bay bổng. Vạt xẻ bất đối xứng là điểm nhấn, hoa nhí trắng trải đều khắp thân váy, mang lại cảm giác lãng mạn đúng chất Cottagecore ẢNH: @THEKAT

Áo corset khắc họa nét cổ điển quyến rũ

Áo corset dáng ôm với chi tiết thắt dây trước ngực và nơ buộc vai, nền vải vàng be điểm hoa nhí nhỏ xinh kết hợp đường viền đỏ trầm tạo hiệu ứng nổi bật.

Khi phối cùng chân váy voan xếp tầng bồng bềnh, tổng thể trang phục sẽ biến nàng thành “nàng thơ đồng nội” cuốn hút ẢNH: @BEL ANGE

Áo corset trắng ôm sát với cúp ngực uốn cong và họa tiết thêu hoa tinh xảo tôn lên nét cổ điển. Thiết kế chiết eo khoe khéo vòng eo thon gọn, khi phối cùng chân váy voan hồng bồng bềnh, chiếc áo corset càng nổi bật, toát lên tinh thần Cottagecore vô cùng ngọt ngào ẢNH: @BEL ANGE

Phụ kiện đội đầu tạo điểm nhấn đầy tinh tế

Khăn ren đội đầu được làm từ chất liệu vải, viền khăn được trang trí bằng ren trắng làm nổi bật nét nữ tính cổ điển.

Phối cùng một chiếc váy thiết kế dáng corset màu xanh pastel nhẹ nhàng, mang lại vẻ đẹp phóng khoáng đặc trưng của phong cách Cottagecore ẢNH: @BN_LENGUYEN

Mũ cói với viền đen nổi bật chính là điểm nhấn tinh tế, vừa giữ nét mộc mạc đặc trưng của phong cách Cottagecore vừa thêm chút hiện đại cá tính ẢNH: @CHIPUPU

Vành mũ mềm mại giúp che nắng mà vẫn giữ được vẻ thanh thoát, hài hòa. Đây chính là chi tiết nhỏ nhưng góp phần tạo nên tổng thể vừa giản dị, vừa rất nên thơ.

Phong cách Cottagecore mở ra không gian thời trang ngập tràn chất thơ, nơi mỗi đường nét đều nhẹ nhàng. Khi diện phong cách này, bạn sẽ cảm nhận được sự thơ mộng lan tỏa trong từng chi tiết trang phục.