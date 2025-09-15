Nét thơ mộng từ đồng quê trong phong cách Cottagecore

Giữa nhịp sống hối hả và ồn ào, bạn có bao giờ mơ ước được trở về một miền quê yên bình, được sống giữa những cánh đồng xanh và khoác lên mình những bộ váy lãng mạn? Cottagecore chính là phong cách thời trang biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Đây không chỉ là một xu hướng, mà còn là lời tuyên ngôn cho những tâm hồn muốn tìm lại sự bình yên
Đầm ren mang lại vẻ đẹp mộng mơ
Đầm ren trắng nhẹ nhàng này mang đến vẻ đẹp mộng mơ, thiết kế dáng suông xòe không gò bó, mang đến sự thoải mái cho phép bạn tự do dạo bước trong vườn hoa hay chạy nhảy trên bãi cỏ mà không chút vướng bận.
Điểm nhấn ở phần cổ thắt nơ nhẹ nhàng vừa duyên dáng vừa gợi cảm giác tinh khôi. Thiết kế tay lửng ôm nhẹ, thắt eo tinh tế giúp tôn dáng mềm mại và duyên dáng.
Đầm hoa nhí gợi cảm hứng đồng quê ngọt ngào
Đầm hoa nhí trễ vai với phần cổ cúp ngực nhẹ nhàng, tay bồng duyên dáng mang trọn hơi thở ngọt ngào. Họa tiết hoa li ti trên nền vải trắng tinh khôi tạo cảm giác gần gũi, ngọt ngào như bước vào khu vườn quê lãng mạn.
Áo corset khắc họa nét cổ điển quyến rũ
Áo corset dáng ôm với chi tiết thắt dây trước ngực và nơ buộc vai, nền vải vàng be điểm hoa nhí nhỏ xinh kết hợp đường viền đỏ trầm tạo hiệu ứng nổi bật.
Phụ kiện đội đầu tạo điểm nhấn đầy tinh tế
Khăn ren đội đầu được làm từ chất liệu vải, viền khăn được trang trí bằng ren trắng làm nổi bật nét nữ tính cổ điển.
Vành mũ mềm mại giúp che nắng mà vẫn giữ được vẻ thanh thoát, hài hòa. Đây chính là chi tiết nhỏ nhưng góp phần tạo nên tổng thể vừa giản dị, vừa rất nên thơ.
Phong cách Cottagecore mở ra không gian thời trang ngập tràn chất thơ, nơi mỗi đường nét đều nhẹ nhàng. Khi diện phong cách này, bạn sẽ cảm nhận được sự thơ mộng lan tỏa trong từng chi tiết trang phục.