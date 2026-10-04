Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường: 'Hội họa luôn hấp dẫn tôi'

Khi đắm mình trong hội họa, Đỗ Mạnh Cường để bản năng cảm thụ màu sắc tuôn chảy tự nhiên. Hành trình chuyển dịch ngôn ngữ sáng tạo từ thời trang đến hội họa được anh đặt dấu mốc bằng triển lãm "Những mùa hoa trong ký ức".

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Đâu là lý do để anh trở lại với mỹ thuật sau khi đã đi một quãng đường dài gần 20 năm?

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường: Cuộc đời tôi, sự nghiệp và mọi thứ tôi làm đều gắn với một chữ duyên. Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm nghệ thuật. Ước mơ đầu đời của tôi là ngành báo chí nhưng tôi thi ba lần vẫn trượt. Một chữ duyên dẫn lối để tôi thi đậu cả ba trường mỹ thuật dù chỉ mới luyện vẽ 6 tháng.

Khi vào học trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội tôi tính sẽ theo ngành hội họa, điêu khắc hoặc gốm, từng mơ thi vào trường mỹ thuật Yết Kiêu... nhưng lại rẽ hướng sang Pháp. Ban đầu tôi định học nghệ thuật nhưng cuối cùng lại học thời trang. Khi về nước, tôi gặt hái thành công ngay từ bộ sưu tập đầu tiên ra mắt năm 2007, câu chuyện thời trang của tôi cứ vậy mà phát triển đi lên.

Tôi trở lại với hội họa từ khoảng hai năm gần đây. Khi tự thiết kế ngôi nhà mới, tôi nghĩ đến một ngôi nhà mang tính nghệ thuật nên đi xem tranh và trở thành nhà sưu tập tranh. Đó là lúc mong muốn vẽ tự nhiên quay trở lại. Hội họa đã luôn hấp dẫn tôi từ ngày xưa và khi mọi thứ trong cuộc sống đều ổn định thì tôi rất muốn vẽ.

Nhiều"nàng thơ" trong thời trang xuất hiện tại triển lãm để ủng hộ nhà thiết kế ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Có điểm chung nào giữa hoa trong thời trang và hoa trong tranh của anh?

Tôi thích hoa và yêu thiên nhiên cây cỏ. Phụ nữ ai cũng thích hoa nên việc đưa hoa hồng, những khu vườn, cánh bướm... lên trang phục là cách mà tôi làm đẹp cho phụ nữ, cho khách hàng của mình.

Với hội họa, tôi cho rằng hoa là đề tài dễ tiếp cận với tất cả mọi người. Tôi không muốn đi vào hội họa theo cách quá khó hiểu nên chọn chủ đề mình yêu thích và gần gũi. Tuy nhiên tôi không sao chép các hình dáng trong tự nhiên mà nhìn ngắm cảnh vật qua cảm xúc rồi tái hiện lại bằng những lớp màu dày, những nét cọ, tôi đặt nhiều gam màu tương phản cạnh nhau. Tôi chịu ảnh hưởng của hội họa giai đoạn hậu ấn tượng và chọn phong cách vẽ tự do, thoải mái không theo bất cứ khuôn mẫu nào.

Dấu ấn thời trang trong tranh của một nhà thiết kế có thể được nhìn thấy qua những mảng màu xếp lớp, đắp nổi hay như được thêu lên mặt tranh. Các bức tranh đều có bố cục dày đặc, đôi khi hòa lẫn giữa hoa, lá, bình gốm và cảnh vật. Bảng màu rực rỡ nổi bật sẽ là ấn tượng thị giác đầu tiên mà khán giả cảm nhận về tranh của tôi.

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Điều gì của một nhà thiết kế thời trang còn ở lại trên những bức tranh của Đỗ Mạnh Cường?

Thời trang hay hội họa đều xuất phát từ việc đi học vẽ và biết vẽ. Từ khi học ở ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, tôi đã bắt đầu nuôi dưỡng tình yêu với hội họa, điêu khắc và nghệ thuật tạo hình. Trong những năm ở Paris, tôi được sống giữa một thế giới nghệ thuật rộng lớn. Tôi thường đi thăm các bảo tàng và phòng triển lãm để xem các tác phẩm hội họa, tôi mê cách họa sĩ tổ chức không gian, tạo nên ánh sáng và dùng màu sắc để biểu hiện những điều không thể nói thành lời.

Tôi cho rằng hội họa là thế giới riêng của mỗi người và ai có tiếng nói riêng người đó sẽ tự nổi bật. Ở nhưng ở những bước đi đầu tiên trên hành trình mỹ thuật này tôi không dám nhận mình là họa sĩ. Tôi chỉ vẽ bằng bản năng, vẽ bằng sự yêu thích và cảm nhận riêng, tâm thế của tôi rất thoải mái và không chịu áp lực gì. Tôi chỉ đang làm điều mình thích. Khi triển lãm mở cửa, có thể mọi người sẽ đem tôi ra bàn tán, có thể nhiều người không thích tranh của Đỗ Mạnh Cường... nhưng tôi không sợ bị phán xét, đánh giá.

Khi còn trẻ tuổi dễ có tâm lý lo sợ nếu không có ai dẫn dắt, định hướng, nói cho mình nên và không nên làm gì; còn khi đã ở trong ngành đủ lâu, tôi hiểu rằng mình phải có bản lĩnh, có cái tôi riêng, không sợ hãi và phải tin vào con đường mình đi.

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Dường như anh quá tập trung cho hội họa nên ít tổ chức fashion show như các năm trước?

Sự nghiệp thời trang của tôi đã đến giai đoạn ổn định. Tôi có thể làm việc từ xa với các bạn trong ê kíp và tôi đang cần một quãng nghỉ. Thị trường thời trang đã thay đổi quá nhiều, việc tổ chức show không còn hấp dẫn tôi như xưa và tôi muốn làm gì đó mới hơn.

Hội họa không làm tôi mệt, tôi thích thì vẽ. Khi vẽ tôi được là chính mình và cảm thấy thật sự tự do. Sau hội họa tôi sẽ thử nghiệm làm phim điện ảnh.

Có thể thấy anh luôn mang đến năng lượng, niềm vui cho mọi người. Anh tìm từ đâu cảm hứng sáng tạo?

Tôi nghĩ đến tương lai của các con và tự thấy phải cố gắng và nỗ lực mỗi ngày. Tôi đã nhận nuôi 10 đứa trẻ và không thể không đảm bảo cho cuộc sống của các con đầy đủ đúng như mình mong muốn.

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Từ góc nhìn của bản thân, anh cho rằng điều gì làm nên sức hút cho cái tên Đỗ Mạnh Cường?

Có lẽ sức hút từ cái tên này đến từ sự nghiêm túc. Ở lĩnh vực nào tôi cũng luôn làm việc rất nghiêm túc. Tôi có gu thẩm mỹ riêng nên dù đứng ở đâu cũng không bị lẫn lộn. Tôi tự tin với bản sắc riêng của mình. Mỗi show của tôi đều khác biệt và triển lãm hội họa cũng sẽ rất khác. Mọi người trân trọng quý mến vì tôi có lối sống tử tế. Ngoài ra không thể không nhắc đến "thị phi" - mọi thứ tôi làm đều bị đem ra bàn tán mổ xẻ. Nếu nhìn một cách tích cực thì cái tên Đỗ Mạnh Cường luôn thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên tôi đã có thể đón nhận tất cả với tâm thế bình thản. Có người yêu thích, có người không thích, có người chưa hiểu mình nhưng mình cứ sống cuộc đời của mình. Tôi đã có một cuộc đời quá rực rỡ. Từ một người chưa biết sẽ làm gì trong tương lai trở thành người có sự nghiệp, có cuộc sống đầy ấm áp, đã làm được rất nhiều điều yêu thích và có được sự đồng cảm từ nhiều người.

Mỗi người chỉ sống một lần nên tôi mong để lại điều gì đó có ý nghĩa. Tôi có mơ ước lớn là có thể có một không gian rộng hơn để chăm sóc thêm nhiều trẻ mồ côi. Và nếu trên hành trình ấy tôi có được sự đồng hành của các con nuôi thì là điều tuyệt nhất!

Xin cám ơn anh!