Nhà thiết kế Trần Hùng gây ấn tượng tại London Fashion Week

Bộ sưu tập Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring (Xuân, Hạ, Thu, Đông... và Xuân) của Trần Hùng khắc họa vòng tuần hoàn bất tận của cuộc đời. Đó là hành trình hiện hữu của con người và cũng là sự vận hành của mặt trời và mặt trăng như một điệu luân vũ vô tận giữa ngày và đêm.

Mẫu nam Dylan Nguyễn (trái) trình diễn mở màn BST. Anh diện chiếc áo tinh xảo với hơn 150.000 hạt cườm Miyuki Nhật, phía sau lưng áo khắc họa hình ảnh tượng trưng cho sự gắn kết giữa Adam và Eva ẢNH: NTKCC

Trên sàn diễn, câu chuyện thời trang mở ra với một người mẫu nam và một người mẫu nữ tạo sự liên tưởng đến hình ảnh Adam và Eva. Tiếp nối là hình ảnh người phụ nữ mang thai, biểu tượng của sự khởi sinh, đến đứa trẻ ngây thơ, cặp đôi đang yêu và cuối cùng là một người mẫu lớn tuổi, đại diện cho sự trưởng thành và chín muồi của kiếp người. Tất cả tạo nên bức tranh về tình yêu, sinh sôi, nuôi dưỡng và tiếp nối, khẳng định vòng tròn bất tận của sự sống.

Ý tưởng chủ đạo của BST được thể hiện qua qua bốn mùa trong năm, tượng trưng cho những giai đoạn khác nhau của đời người. Đó cũng chính là linh hồn và thông điệp cốt lõi của Xuân, Hạ, Thu, Đông… và Xuân ẢNH: NTKCC

Nhà mốt Việt kết hợp với thương hiệu giày bespoke nổi tiếng của Indonesia 1001 Officiel để sáng tạo nên các mẫu giày và phụ kiện riêng nhằm truyền tải trọn vẹn tinh thần của bộ sưu tập ẢNH: NTKCC

Đây là bộ sưu tập thứ 14 NTK Trần Hùng đã đồng hành với British Fashion Council (Hội đồng thời trang Anh), đánh dấu hành trình bền vững giữa thương hiệu Việt Nam và tuần lễ thời trang hàng đầu thế giới ẢNH: NTKCC

Bộ sưu tập thể hiện tối đa sự tinh xảo của đôi bàn tay với các hình thức xử lý thủ công. Các chi tiết nhỏ như hoa len, pha lê và cườm đều được đính kết bằng tay lên các bộ trang phục được làm từ vải lụa tơ tằm Việt Nam, len cao cấp nhập khẩu từ Ý, Tulle silk...

BST bao gồm 44 mẫu thiết kế bao gồm trang phục cho trẻ em, trang phục nam và trang phục nữ ẢNH: NTKCC

Thùy Trang (trái) là nàng thơ đồng hành nhiều năm với NTK. Nữ người mẫu diện mẫu váy đính thủ công pha lê và cườm Miyuki Nhật kết hợp veil tulle trắng dài thể hiện cho sự tiếp nối bền vững và không có điểm dừng ẢNH: NTKCC