Thời trang nghề & nghiệp

Nhà thiết kế Trần Hùng gây ấn tượng tại London Fashion Week

Kim Ngọc
Kim Ngọc
22/09/2025 13:47 GMT+7

Bộ sưu tập 'Xuân, Hạ, Thu, Đông... và Xuân' của nhà thiết kế Trần Hùng gây ấn tượng đặc sắc tại London Fashion Week Spring Summer 2026 khi mang vòng tuần hoàn của thiên nhiên lên trang phục.

Bộ sưu tập Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring (Xuân, Hạ, Thu, Đông... và Xuân) của Trần Hùng khắc họa vòng tuần hoàn bất tận của cuộc đời. Đó là hành trình hiện hữu của con người và cũng là sự vận hành của mặt trời và mặt trăng như một điệu luân vũ vô tận giữa ngày và đêm.

Nhà thiết kế Trần Hùng gây ấn tượng tại London Fashion Week- Ảnh 1.
Nhà thiết kế Trần Hùng gây ấn tượng tại London Fashion Week- Ảnh 2.

Mẫu nam Dylan Nguyễn (trái) trình diễn mở màn BST. Anh diện chiếc áo tinh xảo với hơn 150.000 hạt cườm Miyuki Nhật, phía sau lưng áo khắc họa hình ảnh tượng trưng cho sự gắn kết giữa Adam và Eva

ẢNH: NTKCC

Trên sàn diễn, câu chuyện thời trang mở ra với một người mẫu nam và một người mẫu nữ tạo sự liên tưởng đến hình ảnh Adam và Eva. Tiếp nối là hình ảnh người phụ nữ mang thai, biểu tượng của sự khởi sinh, đến đứa trẻ ngây thơ, cặp đôi đang yêu và cuối cùng là một người mẫu lớn tuổi, đại diện cho sự trưởng thành và chín muồi của kiếp người. Tất cả tạo nên bức tranh về tình yêu, sinh sôi, nuôi dưỡng và tiếp nối, khẳng định vòng tròn bất tận của sự sống.

Nhà thiết kế Trần Hùng gây ấn tượng tại London Fashion Week- Ảnh 3.
Nhà thiết kế Trần Hùng gây ấn tượng tại London Fashion Week- Ảnh 4.
Nhà thiết kế Trần Hùng gây ấn tượng tại London Fashion Week- Ảnh 5.
Nhà thiết kế Trần Hùng gây ấn tượng tại London Fashion Week- Ảnh 6.

Ý tưởng chủ đạo của BST được thể hiện qua qua bốn mùa trong năm, tượng trưng cho những giai đoạn khác nhau của đời người. Đó cũng chính là linh hồn và thông điệp cốt lõi của Xuân, Hạ, Thu, Đông… và Xuân

ẢNH: NTKCC

Nhà thiết kế Trần Hùng gây ấn tượng tại London Fashion Week- Ảnh 7.
Nhà thiết kế Trần Hùng gây ấn tượng tại London Fashion Week- Ảnh 8.
Nhà thiết kế Trần Hùng gây ấn tượng tại London Fashion Week- Ảnh 9.

Nhà mốt Việt kết hợp với thương hiệu giày bespoke nổi tiếng của Indonesia 1001 Officiel để sáng tạo nên các mẫu giày và phụ kiện riêng nhằm truyền tải trọn vẹn tinh thần của bộ sưu tập

ẢNH: NTKCC

Nhà thiết kế Trần Hùng gây ấn tượng tại London Fashion Week- Ảnh 10.

Đây là bộ sưu tập thứ 14 NTK Trần Hùng đã đồng hành với British Fashion Council (Hội đồng thời trang Anh), đánh dấu hành trình bền vững giữa thương hiệu Việt Nam và tuần lễ thời trang hàng đầu thế giới

ẢNH: NTKCC

Bộ sưu tập thể hiện tối đa sự tinh xảo của đôi bàn tay với các hình thức xử lý thủ công. Các chi tiết nhỏ như hoa len, pha lê và cườm đều được đính kết bằng tay lên các bộ trang phục được làm từ vải lụa tơ tằm Việt Nam, len cao cấp nhập khẩu từ Ý, Tulle silk...

Nhà thiết kế Trần Hùng gây ấn tượng tại London Fashion Week- Ảnh 11.
Nhà thiết kế Trần Hùng gây ấn tượng tại London Fashion Week- Ảnh 12.
Nhà thiết kế Trần Hùng gây ấn tượng tại London Fashion Week- Ảnh 13.
Nhà thiết kế Trần Hùng gây ấn tượng tại London Fashion Week- Ảnh 14.

BST bao gồm 44 mẫu thiết kế bao gồm trang phục cho trẻ em, trang phục nam và trang phục nữ

ẢNH: NTKCC

Nhà thiết kế Trần Hùng gây ấn tượng tại London Fashion Week- Ảnh 15.
Nhà thiết kế Trần Hùng gây ấn tượng tại London Fashion Week- Ảnh 16.

Thùy Trang (trái) là nàng thơ đồng hành nhiều năm với NTK. Nữ người mẫu diện mẫu váy đính thủ công pha lê và cườm Miyuki Nhật kết hợp veil tulle trắng dài thể hiện cho sự tiếp nối bền vững và không có điểm dừng

ẢNH: NTKCC

Nhà thiết kế Trần Hùng gây ấn tượng tại London Fashion Week- Ảnh 17.

Sinh năm 1988 tại Yên Bái, Trần Hùng là nhà thiết kế Việt Nam đầu tiên trở thành thành viên chính thức của London Fashion Week. Anh được biết đến với phong cách thiết kế mang đậm dấu ấn nghệ thuật thủ công, sử dụng chất liệu bền vững cao cấp và tinh thần couture đậm chất Á Đông

ẢNH: NTKCC

Trần Hùng London Fashion Week Tuần lễ Thời trang London Hội đồng thời trang Anh Dylan Nguyễn

