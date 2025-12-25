  • An Giang
Thời trang 24/7

Nhẹ nhàng, thuần khiết với trang phục xanh pastel

Thảo Trang
Thảo Trang
25/12/2025 12:00 GMT+7

Trong bảng màu thời trang vốn không ngừng biến chuyển theo xu hướng, sắc xanh pastel luôn giữ cho mình một vị trí rất riêng. Không phô trương, không quá nổi bật, sắc màu dịu ngọt này chinh phục người đối diện bằng cảm giác nhẹ nhàng và khả năng xoa dịu thị giác tuyệt vời.

Khi khoác lên mình những thiết kế mang gam xanh pastel, nàng như mang theo một làn gió mát, khiến từng khoảnh khắc đời thường cũng trở nên mềm mại, thơ mộng và đầy cảm hứng.

Nữ tính với đầm xanh pastel bồng bềnh

Những thiết kế váy xanh pastel luôn là lựa chọn lý tưởng để nàng thể hiện vẻ đẹp nữ tính theo cách tinh tế nhất. Sắc xanh nhạt mang đến cảm giác trong trẻo, kết hợp cùng phom dáng bồng bềnh giúp tổng thể trang phục trở nên nhẹ nhàng mà vẫn đầy cuốn hút. 

Nhẹ nhàng, thuần khiết với trang phục xanh pastel- Ảnh 1.

Ghi điểm với chiếc váy ngắn tông xanh pastel dịu nhẹ, nổi bật bởi thiết kế cổ sơ mi thanh lịch kết hợp cùng thân váy xòe rộng xếp ly mềm mại. Phần tay áo ngắn rộng rãi tạo cảm giác thoải mái, phù hợp cho những buổi dạo phố cuối tuần

ẢNH: HUONG BOUTIQUE

Nếu yêu thích phong cách tinh tế nhưng không kém phần duyên dáng, bạn khó có thể bỏ qua những thiết kế váy xanh pastel có đường cắt may khéo léo, giúp tôn dáng mà vẫn giữ được sự mềm mại vốn có. 

Nhẹ nhàng, thuần khiết với trang phục xanh pastel- Ảnh 2.

Chiếc váy sát nách màu xanh pastel dịu nhẹ mang đến cảm giác thanh khiết ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Phần thân trên ôm nhẹ nhàng, kết hợp cùng chân váy xòe bồng bềnh có điểm nhấn ở đường cắt eo tinh tế và gấu váy dáng bí, tạo nên hiệu ứng thướt tha khi di chuyển. Chi tiết nơ xanh thẫm điểm xuyết nơi cổ áo trở thành điểm nhấn ngọt ngào

ẢNH: OLV

Xanh pastel không chỉ phù hợp với phong cách dạo phố mà còn hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn tinh tế cho những buổi tiệc nhẹ, nơi nàng cần một diện mạo vừa nổi bật vừa trang nhã. 

Nhẹ nhàng, thuần khiết với trang phục xanh pastel- Ảnh 3.

Chiếc váy sơ mi tông xanh tươi mát gây ấn tượng bởi họa tiết chìm tinh xảo trên bề mặt vải, mang lại chiều sâu cho trang phục; kết hợp cùng tay áo bồng nhẹ giúp cân bằng giữa nét cổ điển và hiện đại. Độ dài quá gối duyên dáng khi được phối cùng giày cao gót quai mảnh màu nude hoàn thiện tổng thể sang trọng

ẢNH: EMSPO

Ngọt ngào với chân váy xanh pastel dáng ngắn

Với những cô nàng yêu thích phong cách trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ được nét nữ tính, chân váy mang sắc xanh pastel chính là “chìa khóa” giúp làm mới hình ảnh cá nhân. Bộ trang phục gồm áo không tay cổ bèo kết hợp cùng chân váy ngắn xếp tầng mang đến cảm giác tươi mới và đầy sức sống. Cổ áo phối bèo nhún to bản bao quanh vai tạo điểm nhấn nổi bật, giúp phần thân trên trông mềm mại hơn.

Nhẹ nhàng, thuần khiết với trang phục xanh pastel- Ảnh 4.

Chân váy ngắn phối ren tinh tế không chỉ tôn lên đôi chân thon dài mà còn tăng thêm nét điệu đà

ẢNH: RENBYTEE

Xanh pastel không hề giới hạn trong hình ảnh dịu dàng, mà khi được kết hợp khéo léo, sắc màu này hoàn toàn có thể mang đến vẻ ngoài cá tính và thời thượng. Gây ấn tượng mạnh với set đồ đồng màu xanh pastel gồm áo khoác lông xù dáng ngắn và chân váy mini ôm sát. Chất liệu lông mềm mại của áo khoác tạo nên cảm giác sang trọng, đồng thời trở thành điểm nhấn phá cách trên nền sắc xanh dịu ngọt. Khi phối cùng giày cao gót ánh kim, tổng thể trang phục không chỉ thời thượng mà còn toát lên khí chất tự tin, cuốn hút.

Nhẹ nhàng, thuần khiết với trang phục xanh pastel- Ảnh 5.

Gây ấn tượng mạnh với set đồ đồng màu xanh pastel gồm áo khoác lông xù dáng ngắn và chân váy mini ôm sát

ẢNH: BIDU

Xuống phố cùng áo babydoll màu xanh pastel

Áo babydoll luôn là món đồ “ruột” của những cô nàng yêu thích sự nhẹ nhàng, và khi được khoác lên gam xanh pastel, thiết kế này càng trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Chiếc áo babydoll xanh pastel dịu mát với tay bồng điệu đà và gấu áo xếp bèo peplum mang đến vẻ ngoài đáng yêu. Những chiếc nơ nhỏ xinh được thắt tỉ mỉ ở mặt trước tạo điểm nhấn tinh tế, giúp tổng thể trang phục không bị đơn điệu. Khi phối cùng chân váy ngắn xếp ly màu đen cơ bản, nàng dễ dàng cân bằng giữa nét nữ tính và sự năng động trong phong cách dạo phố.

Nhẹ nhàng, thuần khiết với trang phục xanh pastel- Ảnh 6.

Áo babydoll xanh pastel dịu mát với tay bồng điệu đà và gấu áo xếp bèo peplum mang đến vẻ ngoài đáng yêu

ẢNH: LEMONT

Với thời tiết nắng nhẹ, những thiết kế babydoll xanh pastel kết hợp cùng quần shorts là lựa chọn hoàn hảo để vừa mát mẻ vừa giữ được nét thanh lịch. Chiếc áo babydoll xanh pastel tươi sáng nổi bật với các chi tiết đục lỗ tinh xảo trải đều trên thân áo. 

Nhẹ nhàng, thuần khiết với trang phục xanh pastel- Ảnh 7.

Thiết kế cổ chữ V thanh lịch cùng hàng cúc gỗ nhỏ xinh và phần gấu peplum xòe nhẹ giúp tôn dáng một cách khéo léo. Khi phối cùng quần shorts trắng tinh khôi, bộ trang phục mang đến cảm giác thoải mái, trẻ trung nhưng vẫn rất chỉn chu và thời trang

ẢNH: K&K FASHION

Nhẹ nhàng với áo cardigan kẻ sọc ngang

Nàng xuất hiện thanh lịch trong set đồ xanh pastel gồm áo cardigan kẻ sọc ngang và chân váy xòe dáng dài. Sắc xanh pastel được lặp lại tinh tế trên họa tiết kẻ sọc của áo và chân váy, tạo nên tổng thể hài hòa, dễ chịu. 

Nhẹ nhàng, thuần khiết với trang phục xanh pastel- Ảnh 8.

Chân váy có độ rủ nhẹ nhàng, khi kết hợp cùng giày cao gót trắng đã hoàn thiện một phong cách thướt tha nhưng không kém phần hiện đại

ẢNH: IVY MODA

Có thể nói, trang phục xanh pastel chính là "vũ khí" bí mật giúp nàng chinh phục phong cách nhẹ nhàng, thướt tha mà không cần cầu kỳ. Dù là một chiếc váy xòe bồng bềnh hay set đồ phối hợp tinh tế, sắc xanh dịu ngọt này vẫn luôn hoàn thành tốt sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng của phái nữ.

