Nhiều câu chuyện xúc động ở buổi casting show thời trang 1m58

Đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc cho biết trong hơn 20 năm làm việc trong ngành thời trang, anh từng tổ chức nhiều buổi casting call và gặp gỡ rất nhiều người có niềm đam mê thời trang, yêu thích catwalk nhưng không được chọn.

Đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc tặng vé vàng cho một thí sinh tham gia casting call chiều ngày 14.10 ẢNH: FENNTEAM

Lý do vì đa số các nhà thiết kế và sàn diễn đều tìm kiếm người mẫu chuyên nghiệp với các tiêu chuẩn riêng về hình thể, chiều cao, kỹ năng trình diễn, catwalk... Do vậy đã từ lâu anh khao khát có thể tổ chức được một sàn diễn thời trang dành riêng cho những người không chuyên. Trên đường runway này, bạn không cần có chiều cao "chuẩn mẫu", không giới hạn về độ tuổi, giới tính... mà chỉ cần có tình yêu với thời trang, yêu thích catwalk thì đều có cơ hội.

Sàn diễn 1m58 Fashion show mang đến cho mỗi người bình thường cơ hội sải bước catwalk. Dù dành riêng cho những nhân vật không chuyên nhưng chương trình vẫn là một sàn diễn chuyên nghiệp, được đầu tư bài bản từ sân khấu đến đường băng runway và cả dàn giám khảo khách mời nổi tiếng.

Ca sĩ Lương Bích Hữu tại buổi casting người mẫu cho show thời trang 1m58 ẢNH: FENNTEAM

Midu, Minh Tuyết, Lương Bích Hữu, Nhã Phương... các khách mời giám khảo casting không phải là những siêu mẫu nhưng đều là những người thành công trong lĩnh vực của mình.

"Tôi muốn các giám khảo mang đến câu chuyện truyền cảm hứng cho mọi người", Hưng Phúc nói. Anh cho rằng nhìn vào các giám khảo, công chúng sẽ dễ dàng hình dung câu chuyện rằng ngoại hình, tuổi tác, chiều cao không còn là giới hạn. "Ngay cả những người nổi tiếng vẫn có những khó khăn khi chọn trang phục và câu chuyện về sự thành công của họ sẽ tạo nên chất xúc tác cho những ai yêu thời trang. Đây là lần đầu tiên casting mà tôi thấy các giám khảo hứng thú đến vậy và tất cả các thí sinh đều rất vui dù được chọn hay không", nam đạo diễn nói.

Hơn 600 hồ sơ đăng ký tham gia để tìm cơ hội diễn catwalk tại show1m58 ẢNH: FENNTEAM

Buổi casting call cho 1m58 Fashion Show tổ chức chiều 14.10 thu hút hơn 600 người tham gia, độ tuổi trải dài từ 4 tuổi đến những người U60 tuổi.

Ngoài người mẫu trẻ, bạn trẻ trong giới LGBT, người chuyển giới..., chương trình còn thu hút nhiều người làm nội trợ, nhân viên văn phòng đến tham gia tìm cơ hội catwalk.

Có những gương mặt gây xúc động khi chia sẻ rằng họ đã từ bỏ ước mơ catwalk từ rất lâu rồi nhưng nay thấy chương trình liền quay trở lại để thử sức và được chọn. Có người mẹ từng cho con học catwalk để thỏa ước mơ của bản thân. Cơ hội trình diễn ở show 1m58 giúp cả mẹ và con thỏa ước mơ catwalk.

Thí sinh tham dự tuyển chọn người mẫu chia sẻ câu chuyện cá nhân ẢNH: FENNTEAM

Tổ chức một fashion show với dàn người mẫu có sự đa dạng về hình thể, khó khăn lớn nhất của BTC chính là cần thời gian để luyện tập.

Nam đạo diễn cho biết anh tự tin vào phương pháp sư phạm và kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành thời trang. Anh sẽ đồng hành cùng các nhân vật được chọn trong một tháng trước khi show diễn ra vào ngày 19.11, để đảm bảo rằng mỗi người đều có thể trình diễn catwaklk một cách chuyên nghiệp và chỉn chu.

Theo đó, trang phục của hai nhà thiết kế Tạ Thùy Tiên và Ngô Mạnh Đông Đông sẽ được giới thiệu tại show 1m58.

Nam đạo diễn mong rằng qua chương trình sẽ có thêm nhiều nhà thiết kế và local brand quan tâm hơn đến những người bình thường. Họ không có hình thể chuẩn như các người mẫu nhưng vẫn có khao khát làm đẹp, mặc đẹp.

Đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc ẢNH: FENNTEAM

Nguyễn Hưng Phúc là một trong những đạo diễn thời trang được yêu thích của thời trang Việt. Bên cạnh công việc giám đốc catwalk cho các fashion show cá nhân của các nhà thiết kế, anh anh còn là nhà sáng lập nhiều sân chơi đặc biệt như Extra Men Show dành cho người mẫu nam, Asian Kids Fashion Week dành cho thiếu nhi.

Ngoài các chương trình trong nước, anh từng đảm nhiệm vai trò giám đốc catwalk cho show diễn của 5 nhà thiết kế Indonesia tại New York Fashion Week năm 2024, tham gia vào khâu dàn dựng của Harbin Fashion Week (Tuần lễ thời trang Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc) đầu năm 2026.