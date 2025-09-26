  • An Giang
Thời trang 24/7

Những bộ cánh tối giản đẳng cấp của các nàng công sở

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
26/09/2025 13:00 GMT+7

Sau nhiều thập kỷ thịnh hành, phong cách thời trang tối giản tiếp tục chứng minh sức sống bền bỉ khi bước sang một giai đoạn mới: minimalism 2.0.

Không còn là những bộ trang phục ít chi tiết, màu sắc trung tính hay phom dáng cơ bản, tối giản, ngày nay những thiết kế tối giản được nâng tầm với chất liệu cao cấp, kỹ thuật may tinh xảo và những điểm nhấn trang trí sắc sảo, mang lại sự thanh lịch nhưng vẫn đủ khác biệt cho phụ nữ công sở hiện đại.

Những bộ cánh tối giản đẳng cấp của các nàng thời trang công sở - Ảnh 1.
Những bộ cánh tối giản đẳng cấp của các nàng thời trang công sở - Ảnh 2.

Những chiếc đầm tối giản hiện đại (minimalism 2.0) mùa thời trang 2026 của Tove     (by Camille Perry & Holly Wright) cực kỳ cuốn hút và nổi bật 

ẢNH: TOVE

Chất liệu, kỹ thuật cắt may cao cấp - nền tảng của phong cách tối giản 

Điểm nổi bật của minimalism 2.0 chính là sự đầu tư vào chất liệu. Thay vì vải thô, đơn giản, các nhà mốt ưu tiên những chất liệu sang trọng như lụa mềm, len cashmere, tweed cao cấp hay cotton hữu cơ xử lý kỹ thuật cao. Chính kết cấu của chất liệu đã thay thế cho các chi tiết cầu kỳ, mang đến vẻ ngoài vừa tinh giản vừa đẳng cấp. 

Khi chạm tay vào một chiếc blazer từ len Ý hay một chiếc đầm sheath bằng lụa satin, người mặc có thể cảm nhận ngay sự khác biệt mà phong cách tối giản thế hệ mới hướng đến: sự tinh tế đến từ cảm giác chứ không chỉ là hình thức.

Những bộ cánh tối giản đẳng cấp của các nàng thời trang công sở - Ảnh 3.
Những bộ cánh tối giản đẳng cấp của các nàng thời trang công sở - Ảnh 4.
Những bộ cánh tối giản đẳng cấp của các nàng thời trang công sở - Ảnh 5.

Sự nâng cấp hiện đại của phong cách tối giản thể hiện qua tỷ lệ và hình khối hoặc là cách tạo điểm nhấn, xử lý chất liệu ẩn chứa chiều sâu và sự sang trọng 

ẢNH: ANGEL SCHLESSER

Song hành với chất liệu là kỹ thuật cắt may chuẩn xác. Những đường cắt gọn ghẽ, mảng khối tối giản nhưng tạo được phom dáng sắc nét giúp tôn lên hình thể mà không cần quá nhiều chi tiết. Đó có thể là chiếc áo sơ mi dáng oversized vừa vặn với quần âu cạp cao, hay bộ suit tối màu được xử lý nếp gấp khéo léo, vừa đảm bảo sự chuyên nghiệp nơi công sở vừa mang tinh thần thời trang rõ rệt.

Gam màu tinh giản - triết lý thanh lịch của minimalism 2.0

Một yếu tố quan trọng khác chính là bảng màu. Minimalism 2.0 ưu tiên những gam màu tinh tế, sang trọng nhưng không hề đơn điệu: đen, trắng, beige, xám tro, navy, xen lẫn những sắc nâu sô cô la, xanh ô liu hay camel ấm áp. Đây là những màu sắc dễ phối, ít gây lỗi thời nhưng lại toát lên khí chất thanh lịch của phái đẹp. Trong môi trường công sở, sự tiết chế màu sắc còn mang lại cảm giác chuyên nghiệp, tự tin và trưởng thành.

Những bộ cánh tối giản đẳng cấp của các nàng thời trang công sở - Ảnh 6.

Bản phối đen toàn bộ mang vẻ tối giản hiện đại mà thanh lịch. Áo thun cao cổ ôm sát dệt kim kết hợp quần ống rộng mềm mại, tạo sự đối lập về dáng và chất liệu. Phụ kiện kim loại bản lớn, dây dài, trở thành điểm nhấn cá tính mà vẫn giữ trọn tinh thần monochrome sang trọng

ẢNH: RALPH LAUREN

Những bộ cánh tối giản đẳng cấp của các nàng thời trang công sở - Ảnh 7.
Những bộ cánh tối giản đẳng cấp của các nàng thời trang công sở - Ảnh 8.

Những chiếc váy phom dáng độc đáo màu sữa hay những bộ đồ kết hợp tinh giản vừa có thể mặc trong các buổi họp, vừa phù hợp cho ngày làm việc thoải mái

ẢNH: TOVE

Dù tập trung vào sự tối giản, minimalism 2.0 không đồng nghĩa với nhàm chán. Các nhà thiết kế khéo léo tạo hình khối, điểm nhấn hoặc thêm thắt chi tiết tinh tế: một hàng khuy kim loại sáng bóng trên áo blazer, đường may thủ công viền nổi trên chân váy, hay thắt lưng bản nhỏ bằng da cao cấp. Những yếu tố này được tính toán vừa đủ để tạo điểm nhấn cá nhân mà không phá vỡ tinh thần tinh giản tổng thể.

Điều đáng chú ý là phong cách này không chỉ mang tính thẩm mỹ, mà còn phản ánh lối sống của phụ nữ công sở hiện đại. Họ đề cao sự tiện dụng, đầu tư vào những món đồ bền vững, có thể kết hợp linh hoạt và sử dụng lâu dài thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn. Minimalism 2.0 vì thế gắn liền với triết lý "ít nhưng chất"...

Những bộ cánh tối giản đẳng cấp của các nàng thời trang công sở - Ảnh 9.
Những bộ cánh tối giản đẳng cấp của các nàng thời trang công sở - Ảnh 10.

Sự tập trung vào hình khối rõ ràng, chất liệu cao cấp và tính thanh lịch vượt thời gian khiến các thiết kế trở thành đại diện mẫu mực cho phong cách tối giản hiện đại

ẢNH: SEYCHAS STUDIO

Những bộ cánh tối giản đẳng cấp của các nàng thời trang công sở - Ảnh 11.

Chiếc đầm kết hợp phụ kiện thanh lịch thể hiện tinh thần minimalism 2.0 nhưng được nâng tầm nhờ chất liệu cao cấp và tỷ lệ tinh chỉnh, đạt đến sự sang trọng tối ưu

ẢNH: SEYCHAS STUDIO



