Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất, được hội sành mặc ưu ái

Không quá dày cũng không quá mỏng, có thể giữ nhiệt nhưng không nóng bí, thông thoáng nhưng sành điệu... tất cả những đặc tính này từ chiếc áo khoác giao mùa khiến hội sành mặc ưu ái diện mãi không chán.
Áo khoác giao mùa gọi tên những phom dáng cổ điển giàu tính ứng dụng nhưng đã được làm mới theo nhiều cách. Đó có thể là phiên bản nhẹ nhàng và hiện đại hơn từ những dáng áo truyền thống, từ cách phối đồ hiện đại hay tư duy thời trang mới mẻ giúp hình ảnh quý cô trở nên thời thượng và hợp xu hướng.
Áo khoác giao mùa là điểm nhấn cho phong cách mùa này
Lướt qua các trang mạng xã hội và tạp chí thời trang, không khó để nhận thấy những thiết kế áo khoác mới nhất dành cho mùa cuối năm đã xuất hiện. Những gam màu ấm quen thuộc như nâu camel, beige, xám, sắc xanh hay sắc đen, trắng... trở lại trong diện mạo tinh khôi và ưa nhìn hơn.
Quý cô có thể chọn áo khoác giao mùa từ chất liệu len với gợi ý khoác ngoài như cardigan hoặc mặc bên ngoài như áo len cổ tim; hoặc tìm đến các thiết kế bike jacket, áo blazer vải tweed, trend coat dáng ngắn từ chất vải kaki, denim, vải dù mỏng...