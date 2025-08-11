  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất, được hội sành mặc ưu ái

Kim Ngọc
Kim Ngọc
11/08/2025 18:00 GMT+7

Không quá dày cũng không quá mỏng, có thể giữ nhiệt nhưng không nóng bí, thông thoáng nhưng sành điệu... tất cả những đặc tính này từ chiếc áo khoác giao mùa khiến hội sành mặc ưu ái diện mãi không chán.

Áo khoác giao mùa gọi tên những phom dáng cổ điển giàu tính ứng dụng nhưng đã được làm mới theo nhiều cách. Đó có thể là phiên bản nhẹ nhàng và hiện đại hơn từ những dáng áo truyền thống, từ cách phối đồ hiện đại hay tư duy thời trang mới mẻ giúp hình ảnh quý cô trở nên thời thượng và hợp xu hướng.

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất, được hội sành mặc ưu ái- Ảnh 1.

Áo khoác jacket màu nâu beige/nâu camel mang theo cả mùa thu dịu ngọt vào trong bản phối cùng với quần jeans, áo phông đen, dây lưng và giày thể thao năng động

ẢNH: @CVSEEV

Áo khoác giao mùa là điểm nhấn cho phong cách mùa này

Lướt qua các trang mạng xã hội và tạp chí thời trang, không khó để nhận thấy những thiết kế áo khoác mới nhất dành cho mùa cuối năm đã xuất hiện. Những gam màu ấm quen thuộc như nâu camel, beige, xám, sắc xanh hay sắc đen, trắng... trở lại trong diện mạo tinh khôi và ưa nhìn hơn.

Quý cô có thể chọn áo khoác giao mùa từ chất liệu len với gợi ý khoác ngoài như cardigan hoặc mặc bên ngoài như áo len cổ tim; hoặc tìm đến các thiết kế bike jacket, áo blazer vải tweed, trend coat dáng ngắn từ chất vải kaki, denim, vải dù mỏng...

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất, được hội sành mặc ưu ái- Ảnh 2.

Áo khoác trend coat dáng ngắn tông màu nâu ấm áp phối cùng chân váy màu kem tạo thành bản hòa ca của màu sắc, là hình mẫu của vẻ đẹp thanh lịch bền bỉ đi cùng năm tháng

ẢNH: @PIA JAUNCEY

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất, được hội sành mặc ưu ái- Ảnh 3.

Phong cách tiểu thư quý phái với blazer họa tiết nanh sói (houndstooth) mang gam màu xanh mint kết hợp sơ mi ren thắt nơ điệu đà, sang trọng. Đây là bản phối để quý cô mặc dự tiệc, tham dự các lễ hội, sự kiện trang trọng, cao cấp

ẢNH: ARINA ORLOVA

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất, được hội sành mặc ưu ái- Ảnh 4.

Vẫn là thiết kế blazer họa tiết houndstooth hòa quyện hai gam màu xanh mint và trắng nhưng bản phối này mang tính casual hơn. Bộ trang phục phù hợp với các không gian ngoài trời khi thay thế sơ mi ren bằng sơ mi đơn sắc, quần denim ống đứng, giày búp bê thoải mái và dễ chịu cho đôi chân

ẢNH: ARINA ORLOVA

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất, được hội sành mặc ưu ái- Ảnh 5.

Áo blazer màu xám sọc nhỏ cổ điển được buộc dây quanh eo, hoàn hảo để diện cùng quần jeans xanh và tạo nên hiệu ứng tương đồng, đối ứng giữa màu của ve áo và màu của denim

ẢNH: @COCOSCHIFFER

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất, được hội sành mặc ưu ái- Ảnh 6.

Chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất có thể là thiết kế cardigan mà nàng vẫn rất mực yêu thích. Bản phối trắng đen mang đến sự cân đối hài hòa, vẻ ngoài thanh lịch đi cùng sự ấm áp, nhẹ nhàng và dễ chịu

ẢNH: DMDSTUDIOS

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất, được hội sành mặc ưu ái- Ảnh 7.

Một cuộc dạo chơi của màu sắc khi bản phối kết hợp nhiều gam màu và nhiều họa tiết trên từng món đồ. Áo len xanh dương đậm, sơ mi xanh nhạt, cà vạt và quần shorts mang họa tiết đi cùng gam màu cam vàng nổi bật của giày sneakers

ẢNH: BABAA

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất, được hội sành mặc ưu ái- Ảnh 8.

Kết hợp gam màu trung tính với những sắc màu xu hướng như xanh lá, xanh dương, đỏ rượu... là cách thuận tiện để trở nên nổi bật giữa đám đông

ẢNH: BABAA

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất, được hội sành mặc ưu ái- Ảnh 9.

Vắt hờ chiếc áo khoác trên vai như cách tạo kiểu nổi bật và ấn tượng của tín đồ thời trang trên đường phố là bạn đã có một bản phối thời trang sành điệu

ẢNH: @CVSEEV

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất, được hội sành mặc ưu ái- Ảnh 10.

Mặc áo blazer dáng oversized như một chiếc váy liền thân, kết hợp thêm chân váy bồng bềnh như nữ fashionista trên đường đến dự Tuần lễ thời trang Copenhagen 2025 chính là một thử nghiệm táo bạo nhưng ấn tượng

ẢNH: NINA SANDBECH


áo khoác giao mùa áo blazer cardigan Jacket tweed

Bài viết khác

Váy ngắn sequin, dễ mặc và đa năng, làm bừng sáng mọi phong cách

Váy ngắn sequin, dễ mặc và đa năng, làm bừng sáng mọi phong cách

Nét kiêu sa ẩn mình trong đầm chiết eo

Nét kiêu sa ẩn mình trong đầm chiết eo

Váy loang màu, nét son mới cho mùa thời trang thu đông 2025

Váy loang màu, nét son mới cho mùa thời trang thu đông 2025

Nâng tầm khí chất với bốt da cổ cao cá tính

Nâng tầm khí chất với bốt da cổ cao cá tính

Áo khoác denim giúp nàng ghi điểm phong cách trong tiết trời giao mùa

Áo khoác denim giúp nàng ghi điểm phong cách trong tiết trời giao mùa

4 gợi ý trang phục vừa gợi cảm, vừa thanh lịch nàng nên biết

4 gợi ý trang phục vừa gợi cảm, vừa thanh lịch nàng nên biết

Tự tin khoe chân thon dài với váy xẻ đùi

Tự tin khoe chân thon dài với váy xẻ đùi

Biến hóa phong cách đa sắc và linh hoạt với áo bra

Biến hóa phong cách đa sắc và linh hoạt với áo bra

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top