Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất, được hội sành mặc ưu ái

Áo khoác giao mùa gọi tên những phom dáng cổ điển giàu tính ứng dụng nhưng đã được làm mới theo nhiều cách. Đó có thể là phiên bản nhẹ nhàng và hiện đại hơn từ những dáng áo truyền thống, từ cách phối đồ hiện đại hay tư duy thời trang mới mẻ giúp hình ảnh quý cô trở nên thời thượng và hợp xu hướng.

Áo khoác jacket màu nâu beige/nâu camel mang theo cả mùa thu dịu ngọt vào trong bản phối cùng với quần jeans, áo phông đen, dây lưng và giày thể thao năng động ẢNH: @CVSEEV

Áo khoác giao mùa là điểm nhấn cho phong cách mùa này

Lướt qua các trang mạng xã hội và tạp chí thời trang, không khó để nhận thấy những thiết kế áo khoác mới nhất dành cho mùa cuối năm đã xuất hiện. Những gam màu ấm quen thuộc như nâu camel, beige, xám, sắc xanh hay sắc đen, trắng... trở lại trong diện mạo tinh khôi và ưa nhìn hơn.

Quý cô có thể chọn áo khoác giao mùa từ chất liệu len với gợi ý khoác ngoài như cardigan hoặc mặc bên ngoài như áo len cổ tim; hoặc tìm đến các thiết kế bike jacket, áo blazer vải tweed, trend coat dáng ngắn từ chất vải kaki, denim, vải dù mỏng...

Áo khoác trend coat dáng ngắn tông màu nâu ấm áp phối cùng chân váy màu kem tạo thành bản hòa ca của màu sắc, là hình mẫu của vẻ đẹp thanh lịch bền bỉ đi cùng năm tháng ẢNH: @PIA JAUNCEY

Phong cách tiểu thư quý phái với blazer họa tiết nanh sói (houndstooth) mang gam màu xanh mint kết hợp sơ mi ren thắt nơ điệu đà, sang trọng. Đây là bản phối để quý cô mặc dự tiệc, tham dự các lễ hội, sự kiện trang trọng, cao cấp

Vẫn là thiết kế blazer họa tiết houndstooth hòa quyện hai gam màu xanh mint và trắng nhưng bản phối này mang tính casual hơn. Bộ trang phục phù hợp với các không gian ngoài trời khi thay thế sơ mi ren bằng sơ mi đơn sắc, quần denim ống đứng, giày búp bê thoải mái và dễ chịu cho đôi chân

Áo blazer màu xám sọc nhỏ cổ điển được buộc dây quanh eo, hoàn hảo để diện cùng quần jeans xanh và tạo nên hiệu ứng tương đồng, đối ứng giữa màu của ve áo và màu của denim ẢNH: @COCOSCHIFFER

Chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất có thể là thiết kế cardigan mà nàng vẫn rất mực yêu thích. Bản phối trắng đen mang đến sự cân đối hài hòa, vẻ ngoài thanh lịch đi cùng sự ấm áp, nhẹ nhàng và dễ chịu ẢNH: DMDSTUDIOS

Một cuộc dạo chơi của màu sắc khi bản phối kết hợp nhiều gam màu và nhiều họa tiết trên từng món đồ. Áo len xanh dương đậm, sơ mi xanh nhạt, cà vạt và quần shorts mang họa tiết đi cùng gam màu cam vàng nổi bật của giày sneakers ẢNH: BABAA

Kết hợp gam màu trung tính với những sắc màu xu hướng như xanh lá, xanh dương, đỏ rượu... là cách thuận tiện để trở nên nổi bật giữa đám đông ẢNH: BABAA

Vắt hờ chiếc áo khoác trên vai như cách tạo kiểu nổi bật và ấn tượng của tín đồ thời trang trên đường phố là bạn đã có một bản phối thời trang sành điệu ẢNH: @CVSEEV

Mặc áo blazer dáng oversized như một chiếc váy liền thân, kết hợp thêm chân váy bồng bềnh như nữ fashionista trên đường đến dự Tuần lễ thời trang Copenhagen 2025 chính là một thử nghiệm táo bạo nhưng ấn tượng ẢNH: NINA SANDBECH



