Những điểm sáng trên sàn diễn Vietnam International Fashion Week

Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam thu đông 2025 - Vietnam International Fashion Week (AVIFW F/W 2025) vừa khép lại với đêm diễn thứ 4, giới thiệu bộ sưu tập của các NTK Adrian Anh Tuấn, Ivan Trần, Cao Minh Tiến và NTK Indonesia Priyo Oktaviano.

Lại Mai Hoa và cú ngã 'thần thái' trên sàn runway

Chỉ một tháng sau khi giành ngôi vị quán quân cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2025 (VNTM), cái tên Lại Mai Hoa nhanh chóng trở thành từ khóa "hot" khi được giao nhiều vị trí trình diễn quan trọng trên sàn diễn AVIFW F/W 2025. Trong đêm đầu tiên của sự kiện, cô đảm nhiệm vị trí mở màn cho NTK Vũ Việt Hà và diễn vedette cho NTK Hà Linh Thư - hai nhà thiết kế gạo cội của thời trang VN và gây được những dấu ấn đáng nhớ.

Lại Mai Hoa lần đầu diễn vedette sau danh hiệu quán quân VNTM 2025. Cú ngã "thần thái" trở thành dấu mốc đáng nhớ trên sàn runway của người mẫu trẻ ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Cú trượt ngã của Mai Hoa trên các bậc cầu thang khi vừa từ hậu trường bước ra sàn catwalk khiến khán giả "nín thở". Tuy nhiên, không một giây bối rối, gương mặt và cử động cơ thể của nàng mẫu vẫn điềm nhiên và giữ vững thần thái lạnh lùng. Cô khẽ nghiêng người lấy lại trọng tâm, đứng lên và tiếp tục sải bước kiêu hãnh như chưa từng xảy ra sự cố.

Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành chủ đề "viral" trên mạng xã hội sau sự kiện. Quán quân VNTM 2025 nhận được "cơn mưa" lời khen cho bản lĩnh và phong thái chuyên nghiệp. Một trong số những lời khen đáng giá nhất đến từ siêu mẫu huyền thoại Naomi Campbell, người đã để lại bình luận khen ngợi bên dưới video ghi lại cú ngã của Mai Hoa.

Mai Hoa thể hiện bản lĩnh, sự tự tin và biến tình huống bị động bất ngờ thành pose dáng chủ động trên sàn catwalk ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Sự trở lại đầy cảm xúc của những chân dài đình đám

AVIFW F/W 2025 vắng bóng các hoa hậu và siêu mẫu từng "làm mưa làm gió" sàn runway trong nhiều mùa trước đó. Tuy nhiên ở mùa tổ chức thứ 20, sàn diễn này vẫn có mặt những người mẫu đàn chị dày dặn kinh nghiệm.

Lan Khuê, Hoàng Thùy diễn vedette tại tuần lễ thời trang ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Siêu mẫu Hoàng Thùy diễn vedette cho bộ sưu tập của Pantio, Lan Khuê sải bước quyến rũ khi kết màn cho bộ sưu tập The Color of Moonlight của CEM, Á hậu, siêu mẫu Quỳnh Anh diễn vedette cho NTK Adrian Anh Tuấn, Hoa hậu Lê Hoàng Phương kết màn cho BST của Ivan Trần, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa trình diễn cho NTK Cao Minh Tiến... đều là những màn trình diễn mãn nhãn đầy ấn tượng, góp phần làm nên thành công cho mùa thứ 20 của tuần lễ thời trang.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến dàn người mẫu chuyên nghiệp phủ sóng sàn runway như Nguyễn Hợp, Cao Ngân, Trà My, Kim Dung, Kim Phương, Kim Ngân, Ánh Phạm... Tuy ít được truyền thông và công chúng nhắc tên nhưng những đóng góp của họ làm nên sự chuyên nghiệp cho sàn catwalk.

Bùi Quỳnh Hoa, Lê Hoàng Phương, Quỳnh Anh sải bước trên sàn diễn AVIFW F/W 2025 ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Thế hệ người mẫu trẻ từng bước khẳng định bản lĩnh

Dàn người mẫu trẻ vừa bước ra khỏi cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2025 có nhiều đất diễn tại AVIFW F/W 2025. Ngoài quán quân Mai Hoa, các á quân Bảo Ngọc, Mỹ Ngân, Giang Phùng thì các người mẫu trẻ như Trà My, Tuyết Mai... đều giành được nhiều suất diễn. Họ trình diễn tự tin, có sự biến hóa linh hoạt theo từng bộ sưu tập khác nhau qua đó từng bước khẳng định bản thân.

Top 4 VNTM 2025 Mai Hoa, Mỹ Ngân, Giang Phùng và Bảo Ngọc trên sàn runway ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Người mẫu Ánh Phạm trình diễn cho Pantio, người mẫu trẻ Trà My (Nàng Mơ) diễn mở màn cho CEM ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Huỳnh Tú Anh, Lại Mai Hoa là cặp đôi quán quân đắt show nhất mùa tuần lễ thời trang Vietnam International Fashion Week thu đông 2025. Ở bộ sưu tập của NTK Francis Libiran đến từ Philippines, cặp đôi đảm nhiệm trình diễn mở màn và kết màn ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM



