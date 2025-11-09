Những gam màu ai cũng mặc vào mùa thu

Nếu muốn chọn gam màu dễ mặc, dễ đẹp nhất mùa thu 2025, nàng đừng bỏ qua sắc xanh đen của váy blazer, váy chữ A hay các thiết kế áo kiểu phối chân váy maxi. Trong khi đó đầm tiệc màu vàng bơ rực rỡ, váy hoa nhí tông nâu sang trọng và dịu dàng có thể là chân ái cho cô nàng lãng mạn.

Vừa dịu dàng tỏa nắng, vừa lãng mạn kiêu kỳ trong thiết kế váy hoa nhí mang tông màu nâu ấm áp phảng phất tinh thần cổ điển ẢNH: OYSTER

Màu vàng rực nắng, tươi sáng và trẻ trung

Để làm mới hình ảnh theo cách hiện đại, trẻ trung và tươi vui, nàng hãy chọn sắc vàng pastel, vàng bơ hay tự khám phá thêm những sắc độ khác nhau của váy áo tông vàng. Mùa lễ hội cuối năm đang đến và gam màu vàng có thể giúp nàng tỏa sáng theo cách thanh lịch, quý phái và nhã nhặn bậc nhất.

Vẻ đẹp tỏa nắng của quý cô qua thiết kế váy cúp ngực màu vàng bơ phối khăn lụa. Những sóng vải xếp lớp khéo léo tôn đường cong và sức hút nữ tính đồng thời che nhược điểm một cách tài tình ẢNH: MOLLYNISTA

Tự tin với gam màu nâu sang trọng, cổ điển

Mang hơi thở retro vào trong các bản phối mùa thu. Trên sắc nâu đỏ, nâu đất đan xen là họa tiết kẻ ô vuông đầy hoài niệm. Chi tiết cổ áo tinh tế tôn gương mặt và giúp làm trẻ hóa diện mạo của quý cô ẢNH: OYSTER

Bền bỉ quay trở lại vào mỗi mùa lạnh, trang phục mang gam màu nâu được biến hóa đa dạng - từ các thiết kế váy hoa nhí tông nâu trầm, họa tiết kẻ ca rô nâu cam đến sắc thái nâu pha be nhạt dịu dàng và lãng mạn. Những sự kết hợp và biến hóa này giúp xóa tan cảm giác buồn chán, ủ rũ mà nhiều người thường liên tưởng khi nhắc đến váy áo gam màu nâu.

Set đồng bộ với cặp đôi áo crop và chân váy dài trên sắc nâu vàng sáng tươi, rạng rỡ nhưng vẫn đủ kín đáo và duyên dáng ẢNH: OYSTER

Tông màu ô liu thời thượng, cuốn hút

Tuy không phải là sắc màu dễ mặc nhất tủ đồ nhưng gam màu xanh ô liu sở hữu vẻ đẹp độc đáo, nổi bật riêng biệt khó có thể nhầm lẫn. Các thiết kế mang gam màu này có thể diện cùng màu nâu đất, xanh bơ... hiện diện trên váy dáng dài, áo sơ mi, đầm dự tiệc... dành riêng cho mùa lễ hội cuối năm.

Thiết kế váy liền có những đường cắt tinh tế, phom dáng được tinh chỉnh khéo léo để tạo nên độ ôm, độ xòe tự nhiên. Hình ảnh vừa chuyên nghiệp, tự tin vừa thời thượng được khéo truyền tải qua sự kết hợp của bản phối áo oversized, quần baggy và giày kitten heels mũi nhọn ẢNH: L’ALLÉE

Vẻ độc đáo, cuốn hút từ đầm dự tiệc tông xanh ô liu giúp nàng trở thành tâm điểm của mọi bữa tiệc ẢNH: MOLLYNISTA





Gam màu xanh đen

Váy blazer là lựa chọn không bao giờ sai cho nàng công sở. Sự kết hợp mượt mà của thiết kế cổ điển cùng phom dáng váy chữ A tạo nên cấu trúc tinh tế cho thiết kế mang tông màu xanh đen nền nã ẢNH: OYSTER

Gam màu tôn dáng tôn da dễ mặc bậc nhất mùa chính là màu xanh đen. Đầm chữ A, áo kiểu phối chân váy dáng A, váy blazer, váy sơ mi màu xanh đen vừa vặn với mọi vóc dáng và mang lại diện mạo vừa ưa nhìn, vừa duyên dáng cho quý cô mùa thu.

Các gợi ý kết hợp xanh đen và phụ kiện, giày túi màu đen mang lại hình ảnh tối giản thanh lịch; bản phối xanh đen, màu be và túi màu cam đất làm nổi bật phong thái sành điệu của nàng ẢNH: GUMAC, HOIVU

Màu đỏ đô

Gam màu trầm được yêu thích vào mùa thu đông vì có thể phản ánh chiều sâu và sự tĩnh lặng trong tâm hồn người phụ nữ. Trang phục mang sắc đỏ đô có thể vẫn trẻ trung với váy baby doll cổ sen hoặc cuốn hút với các thiết kế đầm thun xếp lớp rũ mềm.