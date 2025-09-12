Những gam màu dịu nhẹ và tươi sáng nên mặc vào mùa thu

Trừ khi bạn muốn trở nên thật nổi bật giữa đám đông, muốn được tất cả mọi người chú ý khi xuất hiện thì còn lại, hãy chọn trang phục mang gam màu mà bản thân yêu thích, màu sắc hợp màu da, hợp tâm trạng và đặc biệt là phù hợp với mùa thời tiết.

Màu beige, xám và màu cát làm nên hình ảnh sang trọng, trang nhã và thanh lịch tuyệt vời để nàng diện đi làm, dạo phố... ẢNH: SIXDO

Trang phục gam màu trung tính

Trang phục màu trung tính chính là một trong số những xu hướng màu sắc chủ đạo của mùa thu đông cuối năm. Quý cô luôn trở nên sành điệu, thời thượng và thanh lịch hơn khi kết hợp các bản phối giữa beige, trắng ngà, trắng kem, đen, xám hay ghi sáng.

Bản phối kết hợp các gam màu trung tính nhưng gây ấn tượng nổi bật bởi nghệ thuật sắp đặt, kết hợp màu sắc đậm nhạt và cách phân bổ cho từng món đồ ẢNH: SIXDO

Cam pastel và trắng cream mang lại nét tươi trẻ dịu dàng mà mọi cô gái đều đang tìm kiếm ẢNH: MUSHIE STUDIO

Tông màu cam ấm áp

Gam màu cam có nhiều sắc độ để chiều lòng tín đồ thời trang, từ gam màu cam pastel đến cam đất nồng nàn. Trang phục sắc cam luôn mang đến cảm giác ấm áp, sự dịu dàng và chín chắn. Quý cô có thể chọn một chiếc áo cách điệu mang sắc cam để diện cùng quần/chân váy màu trắng hoặc chọn đầm liền, bộ jumpsuit...

Trang phục mang sắc cam chính là cách mặc nổi bật tinh tế trong mùa thu đông. Quý cô nên kết hợp giày và túi màu trắng/nude/beige cùng trang sức to bản tạo hình ảnh đồng bộ ẢNH: SIXDO

Vàng nhạt mang lại cảm giác dễ dịu, êm ả nhưng đầy ắp sự thú vị và giàu sức sống ẢNH: MANGO

Màu vàng pastel

Sắc vàng nhạt vẫn là gam màu giúp nâng đỡ tinh thần tuyệt nhất. Màu vàng bơ, màu vàng mỡ gà hay vàng mơ như ánh nắng ban mai đều có thể khiến diện mạo của nàng trở nên tươi tắn và rạng rỡ hơn.

Gam màu vàng nhạt, nâu be và cream kết hợp thành một bản phối cực kỳ tươi sáng và dịu dàng ẢNH: SIXDO

Màu đỏ

Màu đỏ hồng đào điểm sự rực rỡ, tươi vui cho những sự kiện thảm đỏ, những cuộc gặp gỡ vào ngày mưa u ám ẢNH: SIXDO

Tím, đỏ kẻ sọc và trắng là những màu sắc có thể xuất hiện cạnh nhau mà không gây rối mắt ẢNH: @DA_HLIA_

Màu tím thạch anh - ấn tượng khó phai

Gam màu tím này trở lại trong một diện mạo mới khiến người ta chỉ liếc nhìn một lần vẫn không thể nào quên. Sắc tím thạch anh xóa tan những định kiến cũ về gam màu tím "già", "nhợt nhạt" hay "thiếu sức sống". Kết hợp tím và đỏ đô hoặc tím đơn sắc và họa tiết ánh tím là những lựa chọn mặc đẹp tông màu ấn tượng này.

Áo cardigan gam màu Burgundy pha trộn giữa sắc đỏ, nâu và tím, mang đến cảm giác về sự sang trọng, quý phái, tinh tế, ấm áp và sâu sắc hơn ẢNH: GRACIA HABRE

Kết hợp tím thạch anh với những kẻ sọc cổ điển của họa tiết nanh sói trắng đen tạo nên hình ảnh đặc sắc và ấn tượng ẢNH: CHLOE GNR

Diện cả bộ màu nâu với sự hài hòa của đa chất liệu - từ linen đến dệt kim, từ túi tote đeo vai đến mũ rộng vành ẢNH: OLGA

Màu nâu ấm

Gam màu chủ đạo của mùa thu quay trở lại trong nhiều diện mạo, từ các thiết kế áo cardigan, áo dệt kim đến quần denim, quần nhung, chân váy da lộn, giày và túi mang sắc nâu trầm sang trọng và ấm áp.

Bước chuyển màu sắc hòa cùng nhịp của mùa với những điểm nhấn mang sắc nâu trên chiếc váy họa tiết, trên giày Mary Janes hay chỉ cần một chiếc quần kaki/quần denim màu nâu sô cô la làm tâm điểm cho bản phối ẢNH: ELODIEROMY, THAMARA



