Những gam màu dịu nhẹ và tươi sáng nên mặc vào mùa thu

Trừ khi bạn muốn trở nên thật nổi bật giữa đám đông, muốn được tất cả mọi người chú ý khi xuất hiện thì còn lại, hãy chọn trang phục mang gam màu mà bản thân yêu thích, màu sắc hợp màu da, hợp tâm trạng và đặc biệt là phù hợp với mùa thời tiết.
Trang phục gam màu trung tính
Trang phục màu trung tính chính là một trong số những xu hướng màu sắc chủ đạo của mùa thu đông cuối năm. Quý cô luôn trở nên sành điệu, thời thượng và thanh lịch hơn khi kết hợp các bản phối giữa beige, trắng ngà, trắng kem, đen, xám hay ghi sáng.
Tông màu cam ấm áp
Gam màu cam có nhiều sắc độ để chiều lòng tín đồ thời trang, từ gam màu cam pastel đến cam đất nồng nàn. Trang phục sắc cam luôn mang đến cảm giác ấm áp, sự dịu dàng và chín chắn. Quý cô có thể chọn một chiếc áo cách điệu mang sắc cam để diện cùng quần/chân váy màu trắng hoặc chọn đầm liền, bộ jumpsuit...
Màu vàng pastel
Sắc vàng nhạt vẫn là gam màu giúp nâng đỡ tinh thần tuyệt nhất. Màu vàng bơ, màu vàng mỡ gà hay vàng mơ như ánh nắng ban mai đều có thể khiến diện mạo của nàng trở nên tươi tắn và rạng rỡ hơn.
Màu đỏ
Màu tím thạch anh - ấn tượng khó phai
Gam màu tím này trở lại trong một diện mạo mới khiến người ta chỉ liếc nhìn một lần vẫn không thể nào quên. Sắc tím thạch anh xóa tan những định kiến cũ về gam màu tím "già", "nhợt nhạt" hay "thiếu sức sống". Kết hợp tím và đỏ đô hoặc tím đơn sắc và họa tiết ánh tím là những lựa chọn mặc đẹp tông màu ấn tượng này.
Màu nâu ấm
Gam màu chủ đạo của mùa thu quay trở lại trong nhiều diện mạo, từ các thiết kế áo cardigan, áo dệt kim đến quần denim, quần nhung, chân váy da lộn, giày và túi mang sắc nâu trầm sang trọng và ấm áp.
Bước chuyển màu sắc hòa cùng nhịp của mùa với những điểm nhấn mang sắc nâu trên chiếc váy họa tiết, trên giày Mary Janes hay chỉ cần một chiếc quần kaki/quần denim màu nâu sô cô la làm tâm điểm cho bản phối
ẢNH: ELODIEROMY, THAMARA