Những họa tiết đẹp nhất mùa, nên có mặt trong tủ đồ

"Cơn sốt" họa tiết chấm bi vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt" dù đã đi qua nhiều mùa liên tiếp. Tuy vậy vẫn có nhiều bảng màu sắc khác biệt xuất hiện để góp phần làm nên sự phong phú cho xu hướng thời trang họa tiết ở thời điểm giao mùa.
Thỏa sức sáng tạo với các họa tiết cổ điển và hiện đại kết hợp
Qua lăng kính sáng tạo của các nhà mốt, những họa tiết quen thuộc được "khoác áo mới" thông qua những bản phối cuốn hút. Từ gam màu nền, cách sắp xếp các sọc kẻ, chấm tròn đến những hình dáng ngẫu nhiên mang đầy tính phóng khoáng mà mỗi thiết kế áo váy họa tiết lại có thể "quyến rũ" nàng theo một cách riêng.
Các gợi ý mặc trang phục họa tiết mùa này dựa trên hai công thức cơ bản - tối giản và tối đa. Phong cách tối giản chọn các bảng màu họa tiết liền mạch, ít chi tiết trang trí hay cách điệu và tập trung vào công năng sử dụng. Các bản phối tối đa sử dụng cùng lúc nhiều loại họa tiết với các kích cỡ khác nhau để tạo nên hình ảnh vừa đa dạng vừa tinh tế.
Ghi dấu hình ảnh lịch thiệp, chỉn chu mà vẫn đậm chất thời trang khi diện váy midi sơ mi, váy dài cổ thắt nơ
ẢNH: K&K FASHION
Cuộc chơi đùa của các họa tiết được khéo sắp đặt, qua đó giúp nàng hình dung về một diện mạo thời thượng, sang chảnh nhưng vẫn giàu tính ứng dụng trong cuộc sống thường ngày
ẢNH: VALENCIANI
Một thiết kế họa tiết kết hợp cùng món đồ đơn sắc hay diện trang phục họa tiết cùng phụ kiện đơn sắc chính là những lựa chọn mang đến kết quả thú vị cho từng bản phối
ẢNH: VALENCIANI