  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Những họa tiết đẹp nhất mùa, nên có mặt trong tủ đồ

Kim Ngọc
Kim Ngọc
18/10/2025 12:00 GMT+7

Cách làm mới tủ đồ thời trang theo mùa là bám sát những họa tiết thời trang đẹp nhất đang được yêu thích. Họa tiết chấm bi, họa tiết hoa nhí hay các bản vẽ lấy cảm hứng từ thiên nhiên... nằm trong số những họa tiết đẹp nhất mùa mà nàng không nên bỏ lỡ.

"Cơn sốt" họa tiết chấm bi vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt" dù đã đi qua nhiều mùa liên tiếp. Tuy vậy vẫn có nhiều bảng màu sắc khác biệt xuất hiện để góp phần làm nên sự phong phú cho xu hướng thời trang họa tiết ở thời điểm giao mùa.

Những họa tiết đẹp nhất mùa, nên có mặt trong tủ đồ - Ảnh 1.

Vẫn là cặp đôi màu sắc trắng đen nhưng trong một diện mạo và hình thái hoàn toàn mới mẻ. Áo trắng chấm bi đen và chân váy đen chấm bi trắng mang đến góc nhìn cổ điển, lãng mạn nhưng hiện đại và trẻ trung, phù hợp với mọi quý cô

ẢNH: VALENCIANI

Thỏa sức sáng tạo với các họa tiết cổ điển và hiện đại kết hợp

Qua lăng kính sáng tạo của các nhà mốt, những họa tiết quen thuộc được "khoác áo mới" thông qua những bản phối cuốn hút. Từ gam màu nền, cách sắp xếp các sọc kẻ, chấm tròn đến những hình dáng ngẫu nhiên mang đầy tính phóng khoáng mà mỗi thiết kế áo váy họa tiết lại có thể "quyến rũ" nàng theo một cách riêng.

Các gợi ý mặc trang phục họa tiết mùa này dựa trên hai công thức cơ bản - tối giản và tối đa. Phong cách tối giản chọn các bảng màu họa tiết liền mạch, ít chi tiết trang trí hay cách điệu và tập trung vào công năng sử dụng. Các bản phối tối đa sử dụng cùng lúc nhiều loại họa tiết với các kích cỡ khác nhau để tạo nên hình ảnh vừa đa dạng vừa tinh tế.

Những họa tiết đẹp nhất mùa, nên có mặt trong tủ đồ - Ảnh 2.

Bèo nhún cỡ lớn kết hợp họa tiết chấm bi lớn và phom dáng váy suông rộng tạo nên điểm nhấn thu hút cho tổng thể. Bản phối khéo léo khoe bờ vai thon và đôi chân dài thẳng đẹp của người mặc cũng như diện mạo hoàn mỹ của một "nàng thơ"

ẢNH: VALENCIANI

Những họa tiết đẹp nhất mùa, nên có mặt trong tủ đồ - Ảnh 3.

Họa tiết ca rô trắng đen xám phối áo khoác mỏng tạo nên hình ảnh điệu đà nhưng dễ thương và cuốn hút. Công thức phối đồ này gợi ý để nàng tiếp tục diện những mẫu váy hè yêu thích trong mùa thu - kết hợp áo khoác nhẹ như cardigan, áo cropped...

ẢNH: K&K FASHION

Những họa tiết đẹp nhất mùa, nên có mặt trong tủ đồ - Ảnh 4.

Các đường sọc kẻ giúp tạo hiệu ứng thị giác thon gọn hơn cho vóc dáng được khéo léo phối cùng chi tiết ren và đăng ten làm điểm nhấn cho mẫu váy midi

ẢNH: K&K FASHION

Những họa tiết đẹp nhất mùa, nên có mặt trong tủ đồ - Ảnh 5.

Trang phục kẻ ô có sức hấp dẫn riêng chính nhờ vào sự kết hợp của các đường kẻ sọc màu, qua đó làm mới cho hình ảnh của nàng

ẢNH: K&K FASHION

Những họa tiết đẹp nhất mùa, nên có mặt trong tủ đồ - Ảnh 6.

Váy hoa nhí dịu dàng, mềm mại có thể mặc mọi lúc dù đi chơi hay đi làm. Gam màu xanh nhạt phối chi tiết viền trắng càng làm nổi bật gương mặt rạng rỡ và tinh thần tích cực, lạc quan nơi quý cô

ẢNH: OYSTER

Những họa tiết đẹp nhất mùa, nên có mặt trong tủ đồ - Ảnh 7.

Nàng ghi dấu phong cách nhờ vào sự tinh tế khi chọn kết hợp các bảng màu và họa tiết. Những chiếc váy hoa nhí chính là bạn đồng hành suốt mùa thu của quý cô yêu thời trang

ẢNH: OYSTER

Những họa tiết đẹp nhất mùa, nên có mặt trong tủ đồ - Ảnh 8.
Những họa tiết đẹp nhất mùa, nên có mặt trong tủ đồ - Ảnh 9.

Ghi dấu hình ảnh lịch thiệp, chỉn chu mà vẫn đậm chất thời trang khi diện váy midi sơ mi, váy dài cổ thắt nơ

ẢNH: K&K FASHION

Những họa tiết đẹp nhất mùa, nên có mặt trong tủ đồ - Ảnh 10.
Những họa tiết đẹp nhất mùa, nên có mặt trong tủ đồ - Ảnh 11.

Cuộc chơi đùa của các họa tiết được khéo sắp đặt, qua đó giúp nàng hình dung về một diện mạo thời thượng, sang chảnh nhưng vẫn giàu tính ứng dụng trong cuộc sống thường ngày

ẢNH: VALENCIANI

Những họa tiết đẹp nhất mùa, nên có mặt trong tủ đồ - Ảnh 12.
Những họa tiết đẹp nhất mùa, nên có mặt trong tủ đồ - Ảnh 13.

Một thiết kế họa tiết kết hợp cùng món đồ đơn sắc hay diện trang phục họa tiết cùng phụ kiện đơn sắc chính là những lựa chọn mang đến kết quả thú vị cho từng bản phối

ẢNH: VALENCIANI

Họa tiết chấm bi mùa thu Tối giản váy họa tiết trang phục họa tiết

Bài viết khác

Jisoo, Karina và loạt idol Hàn đang thổi bùng xu hướng trang điểm mắt khói

Jisoo, Karina và loạt idol Hàn đang thổi bùng xu hướng trang điểm mắt khói

Áo khoác dáng ngắn, món đồ tôn dáng sành điệu nhất đường phố thu đông

Áo khoác dáng ngắn, món đồ tôn dáng sành điệu nhất đường phố thu đông

Chân váy dài giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp

Chân váy dài giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp

Váy đuôi cá giúp nàng khoe trọn đường cong, tôn nét thanh xuân

Váy đuôi cá giúp nàng khoe trọn đường cong, tôn nét thanh xuân

Đầm dự tiệc tối giản nhưng vẫn cuốn hút, trẻ trung

Đầm dự tiệc tối giản nhưng vẫn cuốn hút, trẻ trung

Phong cách ấn tượng với áo thun oversized

Phong cách ấn tượng với áo thun oversized

Áo tank top luôn được xem là món đồ 'dễ ghi điểm'

Áo tank top luôn được xem là món đồ 'dễ ghi điểm'

Thời trang đơn sắc, vẻ đẹp tối giản nhưng sang trọng, linh hoạt nhất tủ đồ

Thời trang đơn sắc, vẻ đẹp tối giản nhưng sang trọng, linh hoạt nhất tủ đồ

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top