Những họa tiết đẹp nhất mùa, nên có mặt trong tủ đồ

"Cơn sốt" họa tiết chấm bi vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt" dù đã đi qua nhiều mùa liên tiếp. Tuy vậy vẫn có nhiều bảng màu sắc khác biệt xuất hiện để góp phần làm nên sự phong phú cho xu hướng thời trang họa tiết ở thời điểm giao mùa.

Vẫn là cặp đôi màu sắc trắng đen nhưng trong một diện mạo và hình thái hoàn toàn mới mẻ. Áo trắng chấm bi đen và chân váy đen chấm bi trắng mang đến góc nhìn cổ điển, lãng mạn nhưng hiện đại và trẻ trung, phù hợp với mọi quý cô ẢNH: VALENCIANI

Thỏa sức sáng tạo với các họa tiết cổ điển và hiện đại kết hợp

Qua lăng kính sáng tạo của các nhà mốt, những họa tiết quen thuộc được "khoác áo mới" thông qua những bản phối cuốn hút. Từ gam màu nền, cách sắp xếp các sọc kẻ, chấm tròn đến những hình dáng ngẫu nhiên mang đầy tính phóng khoáng mà mỗi thiết kế áo váy họa tiết lại có thể "quyến rũ" nàng theo một cách riêng.

Các gợi ý mặc trang phục họa tiết mùa này dựa trên hai công thức cơ bản - tối giản và tối đa. Phong cách tối giản chọn các bảng màu họa tiết liền mạch, ít chi tiết trang trí hay cách điệu và tập trung vào công năng sử dụng. Các bản phối tối đa sử dụng cùng lúc nhiều loại họa tiết với các kích cỡ khác nhau để tạo nên hình ảnh vừa đa dạng vừa tinh tế.

Bèo nhún cỡ lớn kết hợp họa tiết chấm bi lớn và phom dáng váy suông rộng tạo nên điểm nhấn thu hút cho tổng thể. Bản phối khéo léo khoe bờ vai thon và đôi chân dài thẳng đẹp của người mặc cũng như diện mạo hoàn mỹ của một "nàng thơ" ẢNH: VALENCIANI

Họa tiết ca rô trắng đen xám phối áo khoác mỏng tạo nên hình ảnh điệu đà nhưng dễ thương và cuốn hút. Công thức phối đồ này gợi ý để nàng tiếp tục diện những mẫu váy hè yêu thích trong mùa thu - kết hợp áo khoác nhẹ như cardigan, áo cropped... ẢNH: K&K FASHION

Các đường sọc kẻ giúp tạo hiệu ứng thị giác thon gọn hơn cho vóc dáng được khéo léo phối cùng chi tiết ren và đăng ten làm điểm nhấn cho mẫu váy midi ẢNH: K&K FASHION

Trang phục kẻ ô có sức hấp dẫn riêng chính nhờ vào sự kết hợp của các đường kẻ sọc màu, qua đó làm mới cho hình ảnh của nàng ẢNH: K&K FASHION

Váy hoa nhí dịu dàng, mềm mại có thể mặc mọi lúc dù đi chơi hay đi làm. Gam màu xanh nhạt phối chi tiết viền trắng càng làm nổi bật gương mặt rạng rỡ và tinh thần tích cực, lạc quan nơi quý cô ẢNH: OYSTER

Nàng ghi dấu phong cách nhờ vào sự tinh tế khi chọn kết hợp các bảng màu và họa tiết. Những chiếc váy hoa nhí chính là bạn đồng hành suốt mùa thu của quý cô yêu thời trang ẢNH: OYSTER

Ghi dấu hình ảnh lịch thiệp, chỉn chu mà vẫn đậm chất thời trang khi diện váy midi sơ mi, váy dài cổ thắt nơ ẢNH: K&K FASHION

Cuộc chơi đùa của các họa tiết được khéo sắp đặt, qua đó giúp nàng hình dung về một diện mạo thời thượng, sang chảnh nhưng vẫn giàu tính ứng dụng trong cuộc sống thường ngày ẢNH: VALENCIANI