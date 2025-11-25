Những kiểu dáng áo len, áo dệt kim giúp bạn mặc đẹp trong mọi hoàn cảnh

Nhờ khả năng kết hợp linh hoạt cùng nhiều trang phục khác, áo len, áo dệt kim trở thành lựa chọn lý tưởng giúp phái đẹp tự tin mặc đẹp trong mùa lạnh. Dù yêu thích sự tối giản hay cầu kỳ trong phong cách, bạn vẫn dễ dàng tìm thấy một thiết kế phù hợp.

Áo len màu hồng pastel mang vẻ ngọt ngào đặc trưng. Phom dáng rộng nhẹ giúp tạo cảm giác thoải mái. Kết hợp cùng chân váy tầng và giày ballet đồng điệu khiến tổng thể trở nên nữ tính hơn ẢNH: LYRA SHOP

Phần áo ôm nhẹ, chất liệu len gân giúp tôn dáng mà vẫn giữ được sự ấm áp. Phối với khăn lụa bản nhỏ và chân váy da lộn màu nâu, bản phối thêm hài hòa và tràn đầy vẻ thanh lịch ẢNH: LYRA SHOP

Dáng áo trễ vai giúp khoe xương quai xanh nữ tính, tạo nên vẻ quyến rũ mềm mại. Chất liệu mỏng nhẹ ôm vừa phải, kết hợp chi tiết dây quàng cổ cách điệu, mang đến điểm nhấn kiêu kỳ ẢNH: LYRA SHOP

Set đồ mang đậm hơi hướng lãng mạn pha chút vintage với gam đỏ trầm làm chủ đạo. Áo dệt kim dáng ôm được nhấn nhá bằng cúc bọc và đường bèo chạy dọc thân, giúp tổng thể vừa mềm mại vừa tôn dáng ẢNH: LYRA SHOP

Tông xanh navy của áo len vặn thừng phối quần jeans tối giản càng tôn lên vẻ đẹp tinh khôi, thanh lịch nhẹ nhàng của phái nữ, dù là sáng đi làm, hay chiều dạo phố vẫn đẹp theo một cách rất riêng ẢNH: CALIE

Áo dệt kim kiểu thủy thủ với ve cổ rộng và dải buộc dài tạo vẻ trẻ trung, thanh lịch. Khi phối cùng quần shorts da nâu và mũ nỉ beige, set đồ trở nên hiện đại nhưng vẫn giữ nét cổ điển đặc trưng ẢNH: LYRA SHOP

Dáng áo polo khơi gợi vẻ thanh lịch, cổ điển tựa như cô nàng nước Pháp - nhẹ nhàng, thanh tao mà vẫn có điểm nhấn cuốn hút. Phối với váy A-line midi dài qua bắp chân tạo nên sự uyển chuyển trong từng bước đi ẢNH: CALIE

Sự kết hợp giữa gam trắng và xanh ngọc mang đến cảm giác thanh thuần và tươi sáng, rất phù hợp cho những ngày đầu đông. Chiếc áo dệt kim dáng trễ vai được dệt gân mềm, điểm viền bèo nhẹ, kết hợp chân váy dài gợi nét lãng mạn ẢNH: LYRA SHOP

Từ ấm áp, nữ tính cho đến năng động, hiện đại, những kiểu áo len, áo dệt kim mùa này đã mở ra vô vàn gợi ý để bạn luôn tự tin và phong cách ở bất kỳ nơi đâu.