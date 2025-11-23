Những mẫu váy áo giúp các nàng bánh bèo chiếm trọn spotlight

Trong các mùa gần đây, tinh thần thời trang "romantic revival" (sự hồi sinh lãng mạn) không còn dừng ở chất thơ nhẹ nhàng, các nhà thiết kế đã nâng cấp ren, voan, corset và hoa 3D thành ngôn ngữ thị giác mới, hòa trộn giữa sự nữ tính cổ điển và nhịp sống hiện đại. Đây không chỉ là "cảm hứng trở về quá khứ", mà là một cuộc tái sinh, biến những váy áo và chất liệu quen thuộc thành công cụ kể chuyện giàu cảm xúc.



Romantic revival - chủ nghĩa lãng mạn hồi sinh được xem là sự trở lại của vẻ đẹp cổ điển, đặc biệt phù hợp với những tín đồ yêu phong cách thời trang nữ tính, ngọt ngào mà quyến rũ ẢNH: LUISA SPAGNOLI

Những chất liệu làm nên các thiết kế váy áo lãng mạn

Ren - chất liệu mang tính biểu tượng của sự nữ tính được các nhà thiết kế ưu tiên tái xử lý với kỹ thuật cắt laser, đục lỗ và layering để tạo chiều sâu thị giác. Các thương hiệu quốc tế như Versace, Luisa Spagnoli, Simone Rocha, Zimmermann hay Dior đã tìm được cách khiến ren thêm gợi cảm, cộng hưởng vào đó là cảm giác phóng khoáng.

Bên cạnh đó, những phá cách bằng đường cắt bất đối xứng hoặc họa tiết ren cỡ lớn. Tại VN, nhiều thương hiệu trẻ cũng đang làm mới ren bằng cách phối cùng lưới mềm, satin mỏng hoặc gắn đá nhỏ thủ công, giúp trang phục vừa gợi cảm lại vừa hiện đại.

Những họa tiết trang trí 3D nhưng mềm mại được thể hiện bằng kỹ thuật tinh xảo tạo nên vẻ đẹp lãng mạn cho người mặc. Điều đó khiến không bị ràng buộc bởi quy tắc cũ, và nơi tìm thấy sự tự tin qua các bộ cánh duyên dáng của mình ẢNH: VERSACE

Voan, lụa... với đặc tính bay nhẹ, đang được dùng để tạo hiệu ứng chuyển động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nếu như trước đây voan thường gắn với váy cưới hay dạ hội, giờ đây nó xuất hiện cả trong trang phục ứng dụng: áo sơ mi cách điệu, blouse nhiều tầng, chân váy sheer, hay những chiếc áo choàng mỏng gợi cảm giác mơ màng.

Cùng với đó, các thiết kế mang tính cấu trúc - kỹ thuật xếp ly, dựng phom và xếp lớp dày không chỉ hiện đại mà còn mềm mại và trở nên cá tính hơn, phù hợp với phong cách lãng mạn của giới trẻ.

Ngọt ngào và bộc lộ vẻ quyến rũ giới tính trong thời trang khiến "romantic revival" đang trở thành một trong những xu hướng bền vững của thời trang hiện đại

ẢNH: LUISA SPAGNOLI

Romantic revival - khi vẻ đẹp lãng mạn trở lại đầy mê hoặc

Các kiểu thiết kế không phom dáng cũng trở lại theo tinh thần "giải phóng thay vì gò bó". Các phiên bản mềm mại, sử dụng vải twill, voan hoặc lụa dày, suông nhẹ theo cơ thể và tạo đường nét tự nhiên rất quyến rũ.

Hiện diện trong cả thời trang công sở, streetwear, các bản phối với denim, chân váy midi hoặc layering cùng blazer... tạo nên sự giao thoa giữa mạnh mẽ và dịu dàng, có thể ứng dụng trong nhiều tình huống thời trang.

Hoa 3D là điểm nhấn quan trọng của "romantic revival". Đây không còn là những bông hoa trang trí đơn thuần, mà là cấu trúc điêu khắc, tạo hiệu ứng sân khấu ngay trên cơ thể người mặc ẢNH: LUISA SPAGNOLI

Hoa tạo từ organza, taffeta hoặc satin dày được dựng cứng, gắn thủ công, tạo hình sóng, xoắn hoặc nở rộ. Xu hướng này lan rộng từ thảm đỏ Hollywood đến sàn runway châu Á; và tại VN, nhiều nhà thiết kế trẻ đang ứng dụng hoa 3D vào đầm cocktail, váy dạ hội, thậm chí áo sơ mi cách điệu.

Tỷ lệ hài hòa với cơ thể, những chiếc váy xòe nhẹ nhàng từ eo, bồng bềnh tự nhiên, hay những chiếc áo khoác ôm nhẹ nhàng phần hông không hề gò bó mà nhấn mạnh điểm giao thoa giữa trên và dưới tạo nên vẻ quyến rũ ngọt ngào cho các nữ tín đồ ẢNH: LUISA SPAGNOLI

Những chi tiết trang trí hoa nổi hay vải ren, sheer - mỏng duyên dáng luôn là cách để tỏa sáng ở mọi tình huống thời trang ẢNH: 21SIX



