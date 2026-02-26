Những mẫu váy dáng dài sang trọng, thanh lịch dành cho mùa xuân

Váy sơ mi, đầm danton, váy ôm bodycon, váy chữ A... là những phom dáng nền tảng làm nên các thiết kế váy dáng dài cổ điển, sang trọng để nàng mặc đẹp trong những ngày đầu xuân 2026.
'Mở' may mắn đầu năm từ phong thái sang trọng của váy dáng dài
Không khó để nhận ra một chiếc váy dáng dài chuẩn mực dành cho mọi vóc dáng - thiết kế được làm từ chất liệu cao cấp, có phom dáng tối giản nhưng lại có thể khiến người mặc trở nên nổi bật, thu hút giữa đám đông.
Mùa xuân này, nàng có thể vẫn chọn mặc các thiết kế đứng dáng do tiết trời vẫn còn mát mẻ - váy vải tweed cổ sơ mi, vải dạ mỏng tông màu trung tính, vải gấm dệt họa tiết mùa xuân hoặc chuyển đổi qua những thiết kế xuân hè tươi mát - đầm chữ A vải mềm mát mà sang trọng, váy cổ vuông phối tay đèn lồng và tùng váy ren hoa...
Gam màu tươi sáng như màu trắng ngà, be nhạt, các họa tiết đơn giản với nét vẽ thanh mảnh khiến trang phục trở nên sang chảnh và quý phái hơn kiểu họa tiết lớn và có màu sắc lòe loẹt.
Nàng chọn mặc đẹp tôn eo với thiết kế corset và tay cánh tiên hay sự thoải mái, phóng khoáng cổ điển khi chọn họa tiết houndstooth của đầm dài dáng A?
ẢNH: DETHEIA, XAXA
Quý cô có thể lựa chọn mặc đẹp linh hoạt giữa váy liền dáng dài và các set đồng bộ kết hợp chân váy dáng dài. Mỗi lựa chọn là một lát cắt nói lên phong thái, sự tự tin và nét cá tính thời trang mang dấu ấn riêng
ẢNH: MADAME NGOC