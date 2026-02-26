  • An Giang
Thời trang 24/7

Những mẫu váy dáng dài sang trọng, thanh lịch dành cho mùa xuân

Kim Ngọc
Kim Ngọc
26/02/2026 08:00 GMT+7

Váy dáng dài được mặc nhiều vào mùa xuân chính bởi vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch và trang nhã mà khó có kiểu trang phục nào có thể sánh bằng.

Váy sơ mi, đầm danton, váy ôm bodycon, váy chữ A... là những phom dáng nền tảng làm nên các thiết kế váy dáng dài cổ điển, sang trọng để nàng mặc đẹp trong những ngày đầu xuân 2026.

- Ảnh 1.

Họa tiết hoa lá vẽ nét mảnh đan xen hài hòa màu sắc và chi tiết trên thiết kế váy dáng dài phối cổ trắng làm nổi bật phong thái tự tin cùng vẻ kiêu sa của quý cô

ẢNH: DETHEIA

'Mở' may mắn đầu năm từ phong thái sang trọng của váy dáng dài

Không khó để nhận ra một chiếc váy dáng dài chuẩn mực dành cho mọi vóc dáng - thiết kế được làm từ chất liệu cao cấp, có phom dáng tối giản nhưng lại có thể khiến người mặc trở nên nổi bật, thu hút giữa đám đông.

Mùa xuân này, nàng có thể vẫn chọn mặc các thiết kế đứng dáng do tiết trời vẫn còn mát mẻ - váy vải tweed cổ sơ mi, vải dạ mỏng tông màu trung tính, vải gấm dệt họa tiết mùa xuân hoặc chuyển đổi qua những thiết kế xuân hè tươi mát - đầm chữ A vải mềm mát mà sang trọng, váy cổ vuông phối tay đèn lồng và tùng váy ren hoa... 

Gam màu tươi sáng như màu trắng ngà, be nhạt, các họa tiết đơn giản với nét vẽ thanh mảnh khiến trang phục trở nên sang chảnh và quý phái hơn kiểu họa tiết lớn và có màu sắc lòe loẹt.

- Ảnh 2.

Dáng đầm liền chữ A mang đến sự thoải mái và thoáng mát trong tiết trời đầu mùa xuân. Thiết kế có phần cổ chữ V quyến rũ, tay lỡ gấp nếp hòa quyện cùng chi tiết bên hông giúp tạo điểm nhấn cho vóc dáng thêm cân đối, hài hòa

ẢNH: DETHEIA

- Ảnh 3.

Làm chủ phong cách tối giản, thanh lịch mọi lúc cùng gam màu đen cổ điển và những chi tiết ánh kim sáng lấp lánh trên phần ngực áo, trang sức, giày và túi

ẢNH: RẬP

- Ảnh 4.

Chất liệu vải tweed mỏng phối lụa satin viền mang đến bản hòa ca của vải vóc, hòa trộn giữa nét đẹp thanh lịch hiện đại và hơi thở cổ điển của thời trang

ẢNH: DETHEIA

- Ảnh 5.

Nổi bật rực rỡ cùng tông màu đỏ phối xăng đan tông vàng gold ấn tượng qua thiết kế bodycon tôn dáng đồng thời vẫn tạo nên sự chú ý qua chi tiết cổ cách điệu, cài áo và phần tay áo khéo che khuyết điểm

ẢNH: LE NGOC LAM

- Ảnh 6.

Họa tiết hoa ren dệt nổi tạo nên điểm nhấn thú vị cho trang phục đầm cổ vuông dáng xòe. Với các thiết kế đầm dáng dài cổ điển, quý cô có thể kết hợp thêm những món đồ retro như xăng đan cao gót đế xuồng, thắt lưng da, mũ bê rê...

ẢNH: DETHEIA

- Ảnh 7.
- Ảnh 8.

Nàng chọn mặc đẹp tôn eo với thiết kế corset và tay cánh tiên hay sự thoải mái, phóng khoáng cổ điển khi chọn họa tiết houndstooth của đầm dài dáng A?

ẢNH: DETHEIA, XAXA

- Ảnh 9.
- Ảnh 10.

Quý cô có thể lựa chọn mặc đẹp linh hoạt giữa váy liền dáng dài và các set đồng bộ kết hợp chân váy dáng dài. Mỗi lựa chọn là một lát cắt nói lên phong thái, sự tự tin và nét cá tính thời trang mang dấu ấn riêng

ẢNH: MADAME NGOC

