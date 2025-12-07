  • An Giang
Thời trang 24/7

Những sắc màu quyền lực, định hình phong cách mùa lễ hội cuối năm 2025

Kim Ngọc
Kim Ngọc
07/12/2025 08:00 GMT+7

Đỏ ruby, đen tuyền hay vàng gold... được xem là những sắc màu quyền lực, đại diện cho xu hướng mùa lễ hội. Tuy vậy, bên cạnh những gam màu nóng bỏng, màu xanh ngọc bích, sắc hồng loang màu tía, ánh kim metalic... góp thêm tiếng nói định hình phong cách mùa rộn rã dịp cuối năm và chào mừng năm mới 2026.

Không gian của các lễ hội, bữa tiệc cuối năm, sự kiện gala tiễn năm cũ đón năm mới 2026 luôn là "sân khấu" quan trọng bậc nhất để mỗi quý cô thể hiện khí chất riêng qua trang phục. Dưới đây là những sắc màu ấn tượng, phản ánh xu hướng thời trang dự tiệc và giúp quý cô thể hiện quyền lực một cách tinh tế.

Những sắc màu quyền lực, định hình phong cách mùa lễ hội cuối năm 2025- Ảnh 1.

Các thiết kế mang gam đỏ nổi bật, sử dụng nhiều lớp trang phục layer và cách chuyển tầng hài hòa giữa nhiều loại chất liệu, màu sắc và họa tiết

ẢNH: LE THANH HOA

Sắc hồng - gam màu sáng giá cho mùa lễ hội cuối năm

Là gam màu nhẹ nhàng, nữ tính nhưng không kém phần nổi bật, sắc hồng mang đến cho quý cô luồng sinh khí tươi mới và rạng rỡ. Đầm dự tiệc màu hồng loang kết hợp họa tiết thêu đính từ cườm hạt trên nền vải voan xuyên thấu giúp nàng khoe khéo nét quyến rũ, vẻ ngoài sang trọng và quý phái hay chất liệu sequins hạt dệt nổi óng ả, rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn.

Những sắc màu quyền lực, định hình phong cách mùa lễ hội cuối năm 2025- Ảnh 2.

Sự chuyển biến kỳ diệu của dải màu loang dần từ hồng pastel, hồng dâu đến sắc tía trên thiết kế từ lụa tơ tằm phối áo choàng organza may liền và phần vai cổ xuyên thấu khoe trọn nét quyến rũ của người mặc

ẢNH: LE THANH HOA

Những sắc màu quyền lực, định hình phong cách mùa lễ hội cuối năm 2025- Ảnh 3.

Đầm cocktail kim sa hồng óng ả phản chiếu ánh sáng, phom dáng suông nhẹ nhàng và năng động dành cho các bữa tiệc ngoài trời, tiệc trà chiều, các buổi dạo phố hay hẹn hò gặp gỡ dịp cuối năm

ẢNH: MAUVE

Những sắc màu quyền lực, định hình phong cách mùa lễ hội cuối năm 2025- Ảnh 4.

Ấm áp, thanh lịch, cổ điển nhưng mang tinh thần của một tủ đồ thời trang hiện đại, các thiết kế mùa lễ hội không chỉ giúp tín đồ nổi bật giữa mọi không gian lễ hội mà còn có thể "cân đẹp" mọi điều kiện từ tiết trời mùa lạnh

ẢNH: LE THANH HOA

Màu đỏ quyền lực và nổi bật, giúp bạn thể hiện cá tính riêng

Màu đỏ quyền lực là gam màu chiếm số lượng lớn nhất trong bộ sưu tập thu đông 2025 của NTK Lê Thanh Hòa. Không chỉ gói gọn sắc đỏ trong các thiết kế đầm dài thanh lịch và sang trọng, sắc đỏ được chuyển tải qua nhiều phương pháp sáng tạo thông qua các bộ trang phục mềm mại và tinh xảo. Trang phục có phom dáng 3D ấn tượng, các chất liệu vải chần bông, lông và sợi cọ, lụa, gấm và nhung dệt họa tiết... hòa quyện và thăng hoa trong từng nếp vải.

Những sắc màu quyền lực, định hình phong cách mùa lễ hội cuối năm 2025- Ảnh 5.

Hãy sử dụng trang phục mang họa tiết rực rỡ khi quý cô muốn mang đến làn gió mới cho tủ đồ mùa lễ hội cuối năm

ẢNH: LE THANH HOA

Màu vàng tươi sáng

Sắc vàng gold, vàng chanh luôn có chỗ đứng trên bản đồ xu hướng mùa lễ hội. Không cần quá cố gắng, mọi trang phục mang tông màu vàng tươi sáng luôn nổi bật, rực rỡ một cách tự nhiên khiến ai cũng phải ngắm nhìn.

Những sắc màu quyền lực, định hình phong cách mùa lễ hội cuối năm 2025- Ảnh 6.

Đầm dạ hội màu vàng chanh kết hợp khéo léo giữa phần tà dài bung xòe thướt tha, phần vai cổ cape xếp ly mềm mại và điểm nhấn họa tiết thêu đính tông xanh ngọc lục bảo "hút" mọi sự chú ý

ẢNH: LE THANH HOA

Màu xanh ngọc bích - sắc màu quyền lực đang lên

Năm 2026 được xem là năm của màu xanh dương với những gợi ý từ gam màu xanh ngọc bích, xanh cô ban. Sắc xanh ngọc bích là sự pha trộn của xanh mòng két và xanh ngọc lục bảo, là tông màu nằm giữa xanh lá cây (green) và xanh dương (blue). Áo váy xanh ngọc bích đem đến cảm giác sang trọng, sự quý phái và trầm tĩnh, trưởng thành.

Những sắc màu quyền lực, định hình phong cách mùa lễ hội cuối năm 2025- Ảnh 7.

Mini dress từ vải voan dập ly óng ánh là chất vải nhẹ, bề mặt bóng, ít nhàu, nhanh khô và rất ít bám bụi. Sắc xanh ngọc bích kết hợp hiệu ứng ánh kim metalic mang đến làn gió tươi mới mát lành cho các bữa tiệc

ẢNH: MAUVE

Đen và trắng 

Khi không thể quyết định được màu sắc nào sẽ trở thành "chân ái" trong mùa lễ hội, tín đồ thời trang có thể chọn ngay sắc đen hoặc trắng. Hai tông màu cơ bản cổ điển này chính là những màu sắc "an toàn" nhưng không bao giờ lỗi mốt.

Những sắc màu quyền lực, định hình phong cách mùa lễ hội cuối năm 2025- Ảnh 8.
Những sắc màu quyền lực, định hình phong cách mùa lễ hội cuối năm 2025- Ảnh 9.

Một chiếc đầm dự tiệc màu trắng/đen luôn luôn là lựa chọn đúng đắn, an toàn, hợp xu hướng và có thể hợp với mọi bữa tiệc, sự kiện trong mùa lễ hội

ẢNH: ONTONE, JENUE


