Những sắc màu quyền lực, định hình phong cách mùa lễ hội cuối năm 2025

Không gian của các lễ hội, bữa tiệc cuối năm, sự kiện gala tiễn năm cũ đón năm mới 2026 luôn là "sân khấu" quan trọng bậc nhất để mỗi quý cô thể hiện khí chất riêng qua trang phục. Dưới đây là những sắc màu ấn tượng, phản ánh xu hướng thời trang dự tiệc và giúp quý cô thể hiện quyền lực một cách tinh tế.
Sắc hồng - gam màu sáng giá cho mùa lễ hội cuối năm
Là gam màu nhẹ nhàng, nữ tính nhưng không kém phần nổi bật, sắc hồng mang đến cho quý cô luồng sinh khí tươi mới và rạng rỡ. Đầm dự tiệc màu hồng loang kết hợp họa tiết thêu đính từ cườm hạt trên nền vải voan xuyên thấu giúp nàng khoe khéo nét quyến rũ, vẻ ngoài sang trọng và quý phái hay chất liệu sequins hạt dệt nổi óng ả, rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn.
Màu đỏ quyền lực và nổi bật, giúp bạn thể hiện cá tính riêng
Màu đỏ quyền lực là gam màu chiếm số lượng lớn nhất trong bộ sưu tập thu đông 2025 của NTK Lê Thanh Hòa. Không chỉ gói gọn sắc đỏ trong các thiết kế đầm dài thanh lịch và sang trọng, sắc đỏ được chuyển tải qua nhiều phương pháp sáng tạo thông qua các bộ trang phục mềm mại và tinh xảo. Trang phục có phom dáng 3D ấn tượng, các chất liệu vải chần bông, lông và sợi cọ, lụa, gấm và nhung dệt họa tiết... hòa quyện và thăng hoa trong từng nếp vải.
Màu vàng tươi sáng
Sắc vàng gold, vàng chanh luôn có chỗ đứng trên bản đồ xu hướng mùa lễ hội. Không cần quá cố gắng, mọi trang phục mang tông màu vàng tươi sáng luôn nổi bật, rực rỡ một cách tự nhiên khiến ai cũng phải ngắm nhìn.
Màu xanh ngọc bích - sắc màu quyền lực đang lên
Năm 2026 được xem là năm của màu xanh dương với những gợi ý từ gam màu xanh ngọc bích, xanh cô ban. Sắc xanh ngọc bích là sự pha trộn của xanh mòng két và xanh ngọc lục bảo, là tông màu nằm giữa xanh lá cây (green) và xanh dương (blue). Áo váy xanh ngọc bích đem đến cảm giác sang trọng, sự quý phái và trầm tĩnh, trưởng thành.
Đen và trắng
Khi không thể quyết định được màu sắc nào sẽ trở thành "chân ái" trong mùa lễ hội, tín đồ thời trang có thể chọn ngay sắc đen hoặc trắng. Hai tông màu cơ bản cổ điển này chính là những màu sắc "an toàn" nhưng không bao giờ lỗi mốt.
Một chiếc đầm dự tiệc màu trắng/đen luôn luôn là lựa chọn đúng đắn, an toàn, hợp xu hướng và có thể hợp với mọi bữa tiệc, sự kiện trong mùa lễ hội
ẢNH: ONTONE, JENUE