Thời trang 24/7

Những trang phục đường phố đẹp nhất từ Tuần lễ thời trang Milan 2026

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
03/10/2025 16:00 GMT+7

Đường phố Milan bùng nổ sắc màu và cá tính, nơi trang phục đường phố trở thành 'sàn diễn' thứ hai sau runway.

Những bộ trang phục ấn tượng từ suit oversized đến váy midi bay bổng, khắc họa xu hướng mùa mới đầy cuốn hút trên đường phố Milan mùa này.

Váy midi vẫn là trang phục chính trên đường phố

Những trang phục đường phố đẹp nhất từ Tuần lễ thời trang Milan 2026- Ảnh 1.
Những trang phục đường phố đẹp nhất từ Tuần lễ thời trang Milan 2026- Ảnh 2.

Áo len mềm mại, thắt lưng ở eo và chân váy trắng bồng bềnh, kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn và ví cầm tay bằng da trăn

ẢNH: @LISAAKEN

Những trang phục đường phố đẹp nhất từ Tuần lễ thời trang Milan 2026- Ảnh 3.

Phong cách đường phố sành điệu với chân váy màu ngà óng ánh và áo len thêu siêu nhỏ

ẢNH: @AMICA.IT

Những trang phục đường phố đẹp nhất từ Tuần lễ thời trang Milan 2026- Ảnh 4.

Kiểu tóc búi và màu sắc lấy cảm hứng từ thập niên 70 trong bộ trang phục satin màu nâu kết hợp với bốt da và ví cầm tay cùng tông của It girl Gala Gonzales

ẢNH: @GALA GONZALES

Những trang phục đường phố đẹp nhất từ Tuần lễ thời trang Milan 2026- Ảnh 5.
Những trang phục đường phố đẹp nhất từ Tuần lễ thời trang Milan 2026- Ảnh 6.

Áo khoác biker và chân váy midi dài màu đen tuyền cùng bốt cao cổ bóng loáng làm điểm nhấn cho tổng thể

ẢNH: @QRAGOS

Những trang phục đường phố đẹp nhất từ Tuần lễ thời trang Milan 2026- Ảnh 7.

Sự kết hợp táo bạo giữa áo sơ mi trắng cổ điển, chân váy họa tiết ngựa vằn và bốt đỏ rực, khoe trọn tinh thần street style Milan: mạnh mẽ, hiện đại và đầy cá tính

ẢNH: @YOYO CAO

Quần tây và áo khoác trở lại mạnh mẽ cùng với sự hồi sinh của thập niên 90

Những trang phục đường phố đẹp nhất từ Tuần lễ thời trang Milan 2026- Ảnh 8.

Bộ vest xám cắt may theo phong cách nam tính, gồm áo khoác rộng và quần tây, được điểm xuyết thêm chiếc túi da lộn maxi

ẢNH: @THESARTORIALIST

Những trang phục đường phố đẹp nhất từ Tuần lễ thời trang Milan 2026- Ảnh 9.

Áo khoác da lộn màu sô cô la và quần vải dù, được nâng tầm bằng giày cao gót: vừa hiện đại vừa sang trọng

ẢNH: @AMICA.IT

Những trang phục đường phố đẹp nhất từ Tuần lễ thời trang Milan 2026- Ảnh 10.

Quần ống rộng màu xanh ô liu kết hợp với áo khoác len Tyrol, giày cao gót màu đen, khuyên tai vàng và túi xách mini kín đáo

ẢNH: @AMICA.IT

Những trang phục đường phố đẹp nhất từ Tuần lễ thời trang Milan 2026- Ảnh 11.

Quần dài nâu rộng rãi, áo khoác hồng thể thao và ví cầm tay cùng tông: sự kết hợp màu sắc đáng học hỏi ngay bây giờ

ẢNH: @QRAGOS

Những trang phục đường phố đẹp nhất từ Tuần lễ thời trang Milan 2026- Ảnh 12.

Một chút phong cách thập niên 90: áo khoác da đen, áo sơ mi kẻ ca rô và quần capri kết hợp với giày gót vuông

ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Những trang phục đường phố đẹp nhất từ Tuần lễ thời trang Milan 2026- Ảnh 13.

Áo khoác bomber bằng da lộn là một trong những trang phục chính, kết hợp với quần ống rộng màu trắng, áo sơ mi chấm bi và giày đế xuồng tự nhiên: một công thức đơn giản nhưng sang trọng

ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Phong cách đường phố Milan mùa này ghi dấu ấn mạnh mẽ với hai lựa chọn chủ đạo: váy midi và quần. Váy midi xuất hiện dày đặc với nhiều biến tấu, từ họa tiết động vật, gam màu trung tính đến chất liệu xuyên thấu, mang đến sự nữ tính nhưng không kém phần sắc sảo. Song song đó, quần - đặc biệt là quần suông, quần ống đứng và kiểu dáng menswear - trở thành biểu tượng mới của sự phóng khoáng và hiện đại. Cả hai cùng hòa quyện, tạo nên diện mạo street style vừa thanh lịch vừa đầy cá tính, phản ánh tinh thần thời trang Milan tự do và biến hóa.

