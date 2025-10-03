Những trang phục đường phố đẹp nhất từ Tuần lễ thời trang Milan 2026

Đường phố Milan bùng nổ sắc màu và cá tính, nơi trang phục đường phố trở thành 'sàn diễn' thứ hai sau runway.
Những bộ trang phục ấn tượng từ suit oversized đến váy midi bay bổng, khắc họa xu hướng mùa mới đầy cuốn hút trên đường phố Milan mùa này.
Váy midi vẫn là trang phục chính trên đường phố
Áo len mềm mại, thắt lưng ở eo và chân váy trắng bồng bềnh, kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn và ví cầm tay bằng da trăn
ẢNH: @LISAAKEN
Áo khoác biker và chân váy midi dài màu đen tuyền cùng bốt cao cổ bóng loáng làm điểm nhấn cho tổng thể
ẢNH: @QRAGOS
Quần tây và áo khoác trở lại mạnh mẽ cùng với sự hồi sinh của thập niên 90
Phong cách đường phố Milan mùa này ghi dấu ấn mạnh mẽ với hai lựa chọn chủ đạo: váy midi và quần. Váy midi xuất hiện dày đặc với nhiều biến tấu, từ họa tiết động vật, gam màu trung tính đến chất liệu xuyên thấu, mang đến sự nữ tính nhưng không kém phần sắc sảo. Song song đó, quần - đặc biệt là quần suông, quần ống đứng và kiểu dáng menswear - trở thành biểu tượng mới của sự phóng khoáng và hiện đại. Cả hai cùng hòa quyện, tạo nên diện mạo street style vừa thanh lịch vừa đầy cá tính, phản ánh tinh thần thời trang Milan tự do và biến hóa.