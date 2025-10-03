Những trang phục đường phố đẹp nhất từ Tuần lễ thời trang Milan 2026

Những bộ trang phục ấn tượng từ suit oversized đến váy midi bay bổng, khắc họa xu hướng mùa mới đầy cuốn hút trên đường phố Milan mùa này.

Váy midi vẫn là trang phục chính trên đường phố

Áo len mềm mại, thắt lưng ở eo và chân váy trắng bồng bềnh, kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn và ví cầm tay bằng da trăn ẢNH: @LISAAKEN

Phong cách đường phố sành điệu với chân váy màu ngà óng ánh và áo len thêu siêu nhỏ ẢNH: @AMICA.IT

Kiểu tóc búi và màu sắc lấy cảm hứng từ thập niên 70 trong bộ trang phục satin màu nâu kết hợp với bốt da và ví cầm tay cùng tông của It girl Gala Gonzales ẢNH: @GALA GONZALES

Áo khoác biker và chân váy midi dài màu đen tuyền cùng bốt cao cổ bóng loáng làm điểm nhấn cho tổng thể ẢNH: @QRAGOS

Sự kết hợp táo bạo giữa áo sơ mi trắng cổ điển, chân váy họa tiết ngựa vằn và bốt đỏ rực, khoe trọn tinh thần street style Milan: mạnh mẽ, hiện đại và đầy cá tính ẢNH: @YOYO CAO

Quần tây và áo khoác trở lại mạnh mẽ cùng với sự hồi sinh của thập niên 90

Bộ vest xám cắt may theo phong cách nam tính, gồm áo khoác rộng và quần tây, được điểm xuyết thêm chiếc túi da lộn maxi ẢNH: @THESARTORIALIST

Áo khoác da lộn màu sô cô la và quần vải dù, được nâng tầm bằng giày cao gót: vừa hiện đại vừa sang trọng ẢNH: @AMICA.IT

Quần ống rộng màu xanh ô liu kết hợp với áo khoác len Tyrol, giày cao gót màu đen, khuyên tai vàng và túi xách mini kín đáo ẢNH: @AMICA.IT

Quần dài nâu rộng rãi, áo khoác hồng thể thao và ví cầm tay cùng tông: sự kết hợp màu sắc đáng học hỏi ngay bây giờ ẢNH: @QRAGOS

Một chút phong cách thập niên 90: áo khoác da đen, áo sơ mi kẻ ca rô và quần capri kết hợp với giày gót vuông ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Áo khoác bomber bằng da lộn là một trong những trang phục chính, kết hợp với quần ống rộng màu trắng, áo sơ mi chấm bi và giày đế xuồng tự nhiên: một công thức đơn giản nhưng sang trọng ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Phong cách đường phố Milan mùa này ghi dấu ấn mạnh mẽ với hai lựa chọn chủ đạo: váy midi và quần. Váy midi xuất hiện dày đặc với nhiều biến tấu, từ họa tiết động vật, gam màu trung tính đến chất liệu xuyên thấu, mang đến sự nữ tính nhưng không kém phần sắc sảo. Song song đó, quần - đặc biệt là quần suông, quần ống đứng và kiểu dáng menswear - trở thành biểu tượng mới của sự phóng khoáng và hiện đại. Cả hai cùng hòa quyện, tạo nên diện mạo street style vừa thanh lịch vừa đầy cá tính, phản ánh tinh thần thời trang Milan tự do và biến hóa.