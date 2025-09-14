Phá cách cùng áo lưới mang nét quyến rũ và táo bạo

Khi diện áo lưới phá cách, bạn không chỉ khoác lên mình một trang phục mà còn thắp sáng phong thái tự tin và quyến rũ riêng.

Tỏa sáng cùng áo lưới và chân váy ngắn

Áo lưới xuyên thấu lấp lánh ánh kim tiếp tục thống trị phong cách cá tính ẢNH: @MADMIND

Thiết kế lệch vai kết hợp cùng áo hai dây crop top bên trong mang lại sự gợi cảm vừa đủ. Khi phối với chân váy da bóng có chi tiết rút dây, giúp thu hút mọi ánh nhìn.

Áo lưới dáng rộng thiết kế lệch vai phóng khoáng khi phối cùng chân váy ngắn ôm sát, tổng thể trở nên cá tính nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ tinh tế, vừa gợi cảm vừa nổi bật

ẢNH: @MADMIND

Quyến rũ với áo lưới và chân váy dài

Áo lưới đen được thiết kế ôm dáng, phủ ren xuyên thấu tinh xảo trải đều từ phần cổ, ngực trên đến cánh tay, kết hợp phần ngực dưới được may lót kín đáo, tạo sự cân bằng giữa gợi cảm và thanh nhã ẢNH: K&K FASHION

Tay áo dài ôm sát bằng vải lưới mỏng càng làm nổi bật sự duyên dáng, khi phối cùng chân váy dài trắng tối giản, bộ trang phục không chỉ tôn dáng mà còn toát lên vẻ sang trọng.

Vẻ đẹp tinh khôi được tôn lên nhờ thiết kế trễ vai đầy duyên dáng ẢNH: @BBSTORE'S

Chất liệu lưới trắng ôm sát cơ thể, trải đều từ thân đến tay áo với họa tiết đan tinh tế. Mặc cùng chân váy lụa dài màu đen để tổng thể trang phục đầy sức hút.

Năng động với áo lưới cùng quần shorts

Một chút nổi loạn được thể hiện qua chiếc áo lưới dáng rộng, thiết kế trễ vai cùng chất liệu lưới thưa tôn lên áo hai dây bên trong ẢNH: @MADMIND

Tay áo dài buông rủ tạo nét bay bổng, phối cùng quần shorts xếp tầng và bốt cao cổ, nàng sẽ trở nên khác biệt khi xuống phố.

Áo lưới crop top trắng dáng rộng, thiết kế cổ chữ V tạo cảm giác phóng khoáng ẢNH: @J-P FASHION

Chất liệu lưới đan ô quả trám đều đặn để lộ tinh tế áo ống bên trong, dáng áo ngắn tôn vòng eo, phối cùng quần shorts kaki xanh rêu giúp tổng thể thêm năng động.

Áo lưới đen cộc tay rộng rãi với chất liệu lưới mắt to tạo hiệu ứng xuyên thấu, khoe khéo áo ống bên trong. Dòng chữ màu trắng to bản phía trước làm điểm nhấn, phối cùng quần shorts tạo nét cá tính ẢNH: @PHUONGDOLOVEUU





Sành điệu cùng áo lưới và quần ống suông

Áo lưới đen dài tay mang dáng ôm gọn, chất liệu lưới mảnh tinh tế nhưng phần thân được thiết kế khéo léo, vừa kín đáo vừa gợi cảm ẢNH: @BBSTORE'S

Điểm nhấn hoa nổi ở cổ tạo thêm nét duyên dáng, phần tay áo ôm sát bằng lưới trong suốt phối với quần trắng ống suông giúp bộ đồ thêm phần cuốn hút.