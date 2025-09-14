Phá cách cùng áo lưới mang nét quyến rũ và táo bạo

Khi diện áo lưới phá cách, bạn không chỉ khoác lên mình một trang phục mà còn thắp sáng phong thái tự tin và quyến rũ riêng.
Tỏa sáng cùng áo lưới và chân váy ngắn
Thiết kế lệch vai kết hợp cùng áo hai dây crop top bên trong mang lại sự gợi cảm vừa đủ. Khi phối với chân váy da bóng có chi tiết rút dây, giúp thu hút mọi ánh nhìn.
Quyến rũ với áo lưới và chân váy dài
Tay áo dài ôm sát bằng vải lưới mỏng càng làm nổi bật sự duyên dáng, khi phối cùng chân váy dài trắng tối giản, bộ trang phục không chỉ tôn dáng mà còn toát lên vẻ sang trọng.
Chất liệu lưới trắng ôm sát cơ thể, trải đều từ thân đến tay áo với họa tiết đan tinh tế. Mặc cùng chân váy lụa dài màu đen để tổng thể trang phục đầy sức hút.
Năng động với áo lưới cùng quần shorts
Tay áo dài buông rủ tạo nét bay bổng, phối cùng quần shorts xếp tầng và bốt cao cổ, nàng sẽ trở nên khác biệt khi xuống phố.
Chất liệu lưới đan ô quả trám đều đặn để lộ tinh tế áo ống bên trong, dáng áo ngắn tôn vòng eo, phối cùng quần shorts kaki xanh rêu giúp tổng thể thêm năng động.
Sành điệu cùng áo lưới và quần ống suông
Điểm nhấn hoa nổi ở cổ tạo thêm nét duyên dáng, phần tay áo ôm sát bằng lưới trong suốt phối với quần trắng ống suông giúp bộ đồ thêm phần cuốn hút.