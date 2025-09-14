  • An Giang
Thời trang 24/7

Phá cách cùng áo lưới mang nét quyến rũ và táo bạo

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
14/09/2025 10:00 GMT+7

Áo lưới mở ra một 'ma lực' thời trang mới mẻ, nơi quyến rũ hòa quyện cùng sự nổi loạn tinh tế.

Khi diện áo lưới phá cách, bạn không chỉ khoác lên mình một trang phục mà còn thắp sáng phong thái tự tin và quyến rũ riêng.

Tỏa sáng cùng áo lưới và chân váy ngắn 

Phá cách cùng áo lưới mang nét quyến rũ và táo bạo- Ảnh 1.

Áo lưới xuyên thấu lấp lánh ánh kim tiếp tục thống trị phong cách cá tính

ẢNH: @MADMIND

Thiết kế lệch vai kết hợp cùng áo hai dây crop top bên trong mang lại sự gợi cảm vừa đủ. Khi phối với chân váy da bóng có chi tiết rút dây, giúp thu hút mọi ánh nhìn.

Phá cách cùng áo lưới mang nét quyến rũ và táo bạo- Ảnh 2.

Áo lưới dáng rộng thiết kế lệch vai phóng khoáng khi phối cùng chân váy ngắn ôm sát, tổng thể trở nên cá tính nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ tinh tế, vừa gợi cảm vừa nổi bật

ẢNH: @MADMIND

Quyến rũ với áo lưới và chân váy dài 

Phá cách cùng áo lưới mang nét quyến rũ và táo bạo- Ảnh 3.

Áo lưới đen được thiết kế ôm dáng, phủ ren xuyên thấu tinh xảo trải đều từ phần cổ, ngực trên đến cánh tay, kết hợp phần ngực dưới được may lót kín đáo, tạo sự cân bằng giữa gợi cảm và thanh nhã

ẢNH: K&K FASHION

Tay áo dài ôm sát bằng vải lưới mỏng càng làm nổi bật sự duyên dáng, khi phối cùng chân váy dài trắng tối giản, bộ trang phục không chỉ tôn dáng mà còn toát lên vẻ sang trọng.

Phá cách cùng áo lưới mang nét quyến rũ và táo bạo- Ảnh 4.

Vẻ đẹp tinh khôi được tôn lên nhờ thiết kế trễ vai đầy duyên dáng

ẢNH: @BBSTORE'S

Chất liệu lưới trắng ôm sát cơ thể, trải đều từ thân đến tay áo với họa tiết đan tinh tế. Mặc cùng chân váy lụa dài màu đen để tổng thể trang phục đầy sức hút.

Năng động với áo lưới cùng quần shorts 

Phá cách cùng áo lưới mang nét quyến rũ và táo bạo- Ảnh 5.

Một chút nổi loạn được thể hiện qua chiếc áo lưới dáng rộng, thiết kế trễ vai cùng chất liệu lưới thưa tôn lên áo hai dây bên trong

ẢNH: @MADMIND

Tay áo dài buông rủ tạo nét bay bổng, phối cùng quần shorts xếp tầng và bốt cao cổ, nàng sẽ trở nên khác biệt khi xuống phố.

Phá cách cùng áo lưới mang nét quyến rũ và táo bạo- Ảnh 6.

Áo lưới crop top trắng dáng rộng, thiết kế cổ chữ V tạo cảm giác phóng khoáng

ẢNH: @J-P FASHION

Chất liệu lưới đan ô quả trám đều đặn để lộ tinh tế áo ống bên trong, dáng áo ngắn tôn vòng eo, phối cùng quần shorts kaki xanh rêu giúp tổng thể thêm năng động.

Phá cách cùng áo lưới mang nét quyến rũ và táo bạo- Ảnh 7.

Áo lưới đen cộc tay rộng rãi với chất liệu lưới mắt to tạo hiệu ứng xuyên thấu, khoe khéo áo ống bên trong. Dòng chữ màu trắng to bản phía trước làm điểm nhấn, phối cùng quần shorts tạo nét cá tính

ẢNH: @PHUONGDOLOVEUU


Sành điệu cùng áo lưới và quần ống suông 

Phá cách cùng áo lưới mang nét quyến rũ và táo bạo- Ảnh 8.

Áo lưới đen dài tay mang dáng ôm gọn, chất liệu lưới mảnh tinh tế nhưng phần thân được thiết kế khéo léo, vừa kín đáo vừa gợi cảm

ẢNH: @BBSTORE'S

Điểm nhấn hoa nổi ở cổ tạo thêm nét duyên dáng, phần tay áo ôm sát bằng lưới trong suốt phối với quần trắng ống suông giúp bộ đồ thêm phần cuốn hút.

 

áo lưới Chân váy áo ống áo ren Xuyên thấu

