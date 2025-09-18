Phá cách táo bạo với chân váy mini

Chân váy mini không chỉ là món đồ tôn dáng mà còn trở thành 'vũ khí' giúp nàng tự tin đốt cháy mọi ánh nhìn.
Năng động cùng chân váy mini và áo thun
Gợi cảm cùng chân váy mini và áo trễ vai
Phối cùng chân váy mini xếp ly trắng tạo nên sự hài hòa, không hề cầu kỳ nhưng vẫn đủ sức "lay động" mọi ánh nhìn.
Thả dáng với chân váy mini và áo hai dây
Chân váy mini màu đen xếp ly với độ phồng nhẹ tạo nên sự hài hòa cho bộ trang phục. Tất cả đều mang sắc đen, nhưng lại không hề đơn điệu.
Chân váy mini cạp trễ màu xám be và đai lưng to bản mang lại nét cá tính. Đây là một bộ đồ lý tưởng cho những cô gái yêu thích sự đơn giản nhưng vẫn muốn thể hiện cá tính riêng.
Chân váy mini và áo crop top mang nét phá cách
Đôi bốt cao cổ đen cùng chiếc mũ lưỡi trai giúp toát lên vẻ cá tính, đây là bộ trang phục dành cho những cô gái không ngại thể hiện cái tôi khác biệt.
Phong cách với chân váy mini và áo corset
Chi tiết hoa hồng bản lớn trước ngực tạo điểm nhấn cho toàn bộ trang phục, phối cùng chân váy mini kẻ ca rô với màu sắc tươi sáng tạo nên một sự tương phản đầy thú vị làm dịu đi nét sắc sảo của corset.