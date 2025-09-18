  • An Giang
Thời trang 24/7

Phá cách táo bạo với chân váy mini

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
18/09/2025 12:34 GMT+7

Chân váy mini không chỉ là món đồ tôn dáng mà còn trở thành 'vũ khí' giúp nàng tự tin đốt cháy mọi ánh nhìn.

Năng động cùng chân váy mini và áo thun 

Phá cách táo bạo với chân váy mini - Ảnh 1.

Áo phông oversized màu be với dòng chữ in to tạo cảm giác thoải mái phối cùng chân váy mini màu xanh ô liu, thắt lưng bản to gắn chi tiết lông thú tạo nên sự tương phản. Đôi bốt da lộn màu be càng làm tăng thêm vẻ bụi bặm cho tổng thể trang phục

ẢNH: @H.DAO.D

Gợi cảm cùng chân váy mini và áo trễ vai

Phá cách táo bạo với chân váy mini - Ảnh 2.

Áo trễ vai crop top màu trắng không chỉ khoe bờ vai thon thả một cách tinh tế, tay áo dài và bồng bềnh tạo nên sự nữ tính

ẢNH: @NARL_22

Phối cùng chân váy mini xếp ly trắng tạo nên sự hài hòa, không hề cầu kỳ nhưng vẫn đủ sức "lay động" mọi ánh nhìn.

Phá cách táo bạo với chân váy mini - Ảnh 3.

Áo trễ vai đen với chất liệu mỏng, điểm nhấn là những chiếc nơ nhỏ xinh được thắt trên tay áo, kết hợp giữa vẻ gợi cảm và đáng yêu

ẢNH: @JADE.6969

Thả dáng với chân váy mini và áo hai dây 

Phá cách táo bạo với chân váy mini - Ảnh 4.

Áo hai dây ren đen với những đường ren tinh xảo không chỉ giúp khoe đường cong mà còn tạo nên vẻ đẹp nửa kín nửa hở đầy lôi cuốn

ẢNH: @HDAO.D

Chân váy mini màu đen xếp ly với độ phồng nhẹ tạo nên sự hài hòa cho bộ trang phục. Tất cả đều mang sắc đen, nhưng lại không hề đơn điệu.

Phá cách táo bạo với chân váy mini - Ảnh 5.

Áo hai dây trắng đơn giản, không cầu kỳ thể hiện sự thoải mái

ẢNH: @LYPHAM.2001

Chân váy mini cạp trễ màu xám be và đai lưng to bản mang lại nét cá tính. Đây là một bộ đồ lý tưởng cho những cô gái yêu thích sự đơn giản nhưng vẫn muốn thể hiện cá tính riêng.

Chân váy mini và áo crop top mang nét phá cách

Phá cách táo bạo với chân váy mini - Ảnh 6.

Áo crop top trắng in hình với thông điệp ngộ nghĩnh tạo điểm nhấn, phối cùng chân váy mini trắng đơn giản giúp khoe trọn phần eo thon thả

ẢNH: @BEA_XINH

Đôi bốt cao cổ đen cùng chiếc mũ lưỡi trai giúp toát lên vẻ cá tính, đây là bộ trang phục dành cho những cô gái không ngại thể hiện cái tôi khác biệt.

Phong cách với chân váy mini và áo corset

Phá cách táo bạo với chân váy mini - Ảnh 7.

Áo corset đỏ không chỉ là trang phục mà là một “lớp giáp” gợi cảm ôm lấy đường cong một cách kiêu hãnh

ẢNH: @QUYNHNHUW

Chi tiết hoa hồng bản lớn trước ngực tạo điểm nhấn cho toàn bộ trang phục, phối cùng chân váy mini kẻ ca rô với màu sắc tươi sáng tạo nên một sự tương phản đầy thú vị làm dịu đi nét sắc sảo của corset.

Phá cách táo bạo với chân váy mini - Ảnh 8.

Áo corset màu nâu đất tạo nên sự cổ điển cho bộ trang phục.Phom áo ôm sát cùng với chi tiết đan dây nổi bật, phối với váy mini màu nâu cùng tông không chỉ giúp tôn dáng mà còn thể hiện sự mạnh mẽ

ẢNH: @GILLBABY.OFFICIAL


 

chân váy mini áo corset áo crop top Áo hai dây phối đồ với chân váy mini

