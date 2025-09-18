Phá cách táo bạo với chân váy mini

Năng động cùng chân váy mini và áo thun

Áo phông oversized màu be với dòng chữ in to tạo cảm giác thoải mái phối cùng chân váy mini màu xanh ô liu, thắt lưng bản to gắn chi tiết lông thú tạo nên sự tương phản. Đôi bốt da lộn màu be càng làm tăng thêm vẻ bụi bặm cho tổng thể trang phục ẢNH: @H.DAO.D

Gợi cảm cùng chân váy mini và áo trễ vai

Áo trễ vai crop top màu trắng không chỉ khoe bờ vai thon thả một cách tinh tế, tay áo dài và bồng bềnh tạo nên sự nữ tính ẢNH: @NARL_22

Phối cùng chân váy mini xếp ly trắng tạo nên sự hài hòa, không hề cầu kỳ nhưng vẫn đủ sức "lay động" mọi ánh nhìn.

Áo trễ vai đen với chất liệu mỏng, điểm nhấn là những chiếc nơ nhỏ xinh được thắt trên tay áo, kết hợp giữa vẻ gợi cảm và đáng yêu ẢNH: @JADE.6969

Thả dáng với chân váy mini và áo hai dây

Áo hai dây ren đen với những đường ren tinh xảo không chỉ giúp khoe đường cong mà còn tạo nên vẻ đẹp nửa kín nửa hở đầy lôi cuốn ẢNH: @HDAO.D

Chân váy mini màu đen xếp ly với độ phồng nhẹ tạo nên sự hài hòa cho bộ trang phục. Tất cả đều mang sắc đen, nhưng lại không hề đơn điệu.

Áo hai dây trắng đơn giản, không cầu kỳ thể hiện sự thoải mái ẢNH: @LYPHAM.2001

Chân váy mini cạp trễ màu xám be và đai lưng to bản mang lại nét cá tính. Đây là một bộ đồ lý tưởng cho những cô gái yêu thích sự đơn giản nhưng vẫn muốn thể hiện cá tính riêng.

Chân váy mini và áo crop top mang nét phá cách

Áo crop top trắng in hình với thông điệp ngộ nghĩnh tạo điểm nhấn, phối cùng chân váy mini trắng đơn giản giúp khoe trọn phần eo thon thả ẢNH: @BEA_XINH

Đôi bốt cao cổ đen cùng chiếc mũ lưỡi trai giúp toát lên vẻ cá tính, đây là bộ trang phục dành cho những cô gái không ngại thể hiện cái tôi khác biệt.

Phong cách với chân váy mini và áo corset

Áo corset đỏ không chỉ là trang phục mà là một “lớp giáp” gợi cảm ôm lấy đường cong một cách kiêu hãnh ẢNH: @QUYNHNHUW

Chi tiết hoa hồng bản lớn trước ngực tạo điểm nhấn cho toàn bộ trang phục, phối cùng chân váy mini kẻ ca rô với màu sắc tươi sáng tạo nên một sự tương phản đầy thú vị làm dịu đi nét sắc sảo của corset.

Áo corset màu nâu đất tạo nên sự cổ điển cho bộ trang phục.Phom áo ôm sát cùng với chi tiết đan dây nổi bật, phối với váy mini màu nâu cùng tông không chỉ giúp tôn dáng mà còn thể hiện sự mạnh mẽ ẢNH: @GILLBABY.OFFICIAL



