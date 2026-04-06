  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Phá vỡ mọi giới hạn cùng chân váy bất đối xứng thời thượng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
06/04/2026 14:00 GMT+7

Không còn bó mình trong những đường cắt truyền thống quen thuộc, chân váy bất đối xứng đang trở thành lựa chọn đầy cảm hứng của những tín đồ thời trang hiện đại.

Không chỉ giúp tôn dáng hiệu quả, chân váy bất đối xứng còn mang đến cảm giác tự do nhưng vẫn giữ trọn nét nữ tính tinh tế. 

Phá vỡ mọi giới hạn cùng chân váy bất đối xứng thời thượng- Ảnh 1.

Trong bảng màu thời trang, sắc đen luôn là đại diện của quyền lực và tinh tế. Khi được kết hợp cùng chất liệu lụa dày cao cấp và cấu trúc vạt xéo bất đối xứng, chiếc chân váy trở thành lựa chọn lý tưởng cho những buổi tiệc tối hoặc sự kiện cần sự nổi bật có kiểm soát. Khi kết hợp cùng áo hai dây ôm sát cơ thể và dép xỏ ngón mang lại cảm giác thanh lịch nhưng đầy cuốn hút

ẢNH: CRISPUS CLOSET

Phá vỡ mọi giới hạn cùng chân váy bất đối xứng thời thượng- Ảnh 2.

Họa tiết ca rô đỏ trẻ trung được kết hợp cùng chân váy phom dáng chữ A kinh điển nhưng đầy phá cách với phần vạt trước và sau có độ dài bất đối xứng. Chi tiết ôm sát ở hông giúp khoe vòng eo một cách khéo léo. Sự tương phản về độ dài giữa các vạt váy mang đến cái nhìn năng động, mang đậm hơi thở thời trang dạo phố hiện đại

ẢNH: @_1993KG

Phá vỡ mọi giới hạn cùng chân váy bất đối xứng thời thượng- Ảnh 3.

Chân váy bất đối xứng gây ấn tượng mạnh nhờ cấu trúc xẻ độc đáo tại bốn góc với độ cao thấp khác nhau. Gam màu đen cơ bản giúp làm nổi bật những đường cắt xẻ táo bạo, phối cùng áo hai dây đen khẳng định gu thời trang cá tính của người mặc

ẢNH: @_BUNNI.YUCI

Phá vỡ mọi giới hạn cùng chân váy bất đối xứng thời thượng- Ảnh 4.

Chân váy họa tiết sóng với kỹ thuật nhún bèo bất đối xứng hai bên váy tạo nên vẻ ngoài đầy nghệ thuật. Sắc trắng tinh khôi làm dịu đi sự gai góc của những đường cắt, những nếp gấp ngẫu hứng trên bề mặt vải mang đến sự khác biệt hoàn toàn so với vải trơn thông thường

ẢNH: @_THU.THEOO

Phá vỡ mọi giới hạn cùng chân váy bất đối xứng thời thượng- Ảnh 5.

Chất liệu ren lưới cao cấp được xếp lớp bất đối xứng giúp chiếc váy mang vẻ đẹp lãng mạn. Những đường viền ren răng cưa cao thấp đan xen tạo nên hiệu ứng mờ ảo, màu trắng thanh khiết kết hợp cùng cấu trúc bất đối xứng lạ mắt biến món đồ này trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn

ẢNH: @_TAWZUE

Phá vỡ mọi giới hạn cùng chân váy bất đối xứng thời thượng- Ảnh 6.

Họa tiết ca rô tông trầm mang lại cảm giác hoài cổ, đặc biệt là khi kết hợp cùng váy dáng xòe bất đối xứng. Phần gấu váy được cắt lượn sóng cao thấp không quy tắc, phối cùng áo len mỏng với sắc trắng tinh khôi phù hợp cho những cô nàng yêu thích phong cách vintage

ẢNH: @_SWEETTTIE16

Phá vỡ mọi giới hạn cùng chân váy bất đối xứng thời thượng- Ảnh 7.

Sử dụng chất liệu vải dày dặn với tông màu nâu ấm áp, chân váy với thiết kế mới lạ kéo một bên váy giúp thể hiện rõ sự bất đối xứng. Màu nâu trung tính không chỉ dễ phối đồ mà còn tôn vinh vẻ đẹp trưởng thành của người phụ nữ hiện đại

ẢNH: @_LINHWANG_

Phá vỡ mọi giới hạn cùng chân váy bất đối xứng thời thượng- Ảnh 8.

Chân váy bất đối xứng với chất liệu voan mỏng nhẹ màu xanh ngọc dịu mát. Những lớp vải voan mỏng chồng lên nhau với độ dài ngắn khác biệt. Sắc xanh ngọc rực rỡ nhưng vẫn nhã nhặn, phối cùng áo blazer dáng dài thanh lịch sở hữu diện mạo phá cách

ẢNH: @_00.YOUNG_DA

 

Chân váy Bất đối xứng chân váy bất đối xứng chân váy ngắn

Bài viết khác

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top