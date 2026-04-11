Phối blazer với quần jeans, cặp đôi thời trang tối giản hợp với mọi cô gái

Kim Ngọc
11/04/2026 18:00 GMT+7

Phối blazer với quần jeans là công thức lên đồ đơn giản nhưng hiệu quả với mọi vóc dáng. Cặp đôi thời trang tối giản này mang đến cách phối đồ dễ dàng và ấn tượng qua các ý tưởng làm mới về chất liệu và màu sắc.

Áo blazer luôn được chị em phụ nữ mặc trong các không gian trang trọng đề cao tính chuyên nghiệp như các buổi hội thảo, họp mặt, tọa đàm, sự kiện văn hóa thời trang... Nhiều tín đồ ưa chuộng bản phối blazer với quần jeans để cân bằng giữa sự chỉn chu và phong cách phóng khoáng, ưu tiên cảm giác thoáng mát trong mùa nắng nóng.

Phối blazer với quần jeans, cặp đôi thời trang tối giản hợp với mọi cô gái- Ảnh 1.

Blazer màu đen có hàng khuy cúc màu vàng gold nổi bật kết hợp cùng quần jeans ống rộng màu xanh được nữ fashionista phối thêm khăn lụa họa tiết và giày cao gót

ẢNH: ALEXANDRA LAPP

Phối blazer với quần jeans xanh

Trong số các thiết kế áo blazer nữ, blazer đen là chiếc áo khoác phổ thông dễ mặc, dễ phối nhất nhì tủ đồ. Chiếc áo này có thể mặc khoác ngoài cho mọi bản phối công sở, váy dạo phố, các bản phối streetwear và đơn giản nhất chính là phối cùng quần jeans xanh.

Nếu không thích gam màu đen quen thuộc, quý cô có thể thử nghiệm với blazer màu nâu đất, nâu cam từ chất vải da lộn, blazer kẻ ca rô cổ điển, các mẫu blazer sáng màu như beige, màu hồng, blazer trắng... mặc cùng quần denim.

Phối blazer với quần jeans, cặp đôi thời trang tối giản hợp với mọi cô gái- Ảnh 2.

Dáng áo blazer với phần dây thắt eo tạo nên đường cong tự nhiên cho dáng người mặc. Yêu thích sự gọn gàng thanh lịch, bạn hãy chọn blazer dáng ôm nhẹ và quần jeans ống đứng cho trang phục đi làm hằng ngày

ẢNH: IVIERE

Phối blazer với quần jeans, cặp đôi thời trang tối giản hợp với mọi cô gái- Ảnh 3.

Khi yêu thích diện vest blazer và quần denim, đừng quên thêm vào bản phối một chiếc sơ mi vải mềm và thắt lưng da để tạo nên hình ảnh chuyên nghiệp, cổ điển nhưng vẫn cực kỳ thoải mái

ẢNH: LALARUDGE

Phối blazer với quần jeans, cặp đôi thời trang tối giản hợp với mọi cô gái- Ảnh 4.

Công thức phối đồ quen thuộc trở nên nổi bật và ấn tượng hơn nhờ vào việc nàng mang họa tiết chấm bi vào bản phối. Thiết kế áo thắt nơ kích thước lớn tạo nên sự cân bằng cho dáng quần ống rộng có phần đùi và gối sáng màu nhờ kỹ thuật wash vải jean

ẢNH: ALEXANDRA LAPP

Phối blazer với quần ống rộng denim

Quần ống rộng denim có nhiều màu sắc khác nhau nhưng phổ biến nhất vẫn là màu xanh chàm, trắng, vàng nhạt, xanh rêu, xám tro... Mỗi gam màu đều mang lại một lát cắt thú vị cho cô nàng yêu thích diện denim, phối cùng áo blazer sẽ giúp đổi mới hình ảnh hằng ngày.

Phối blazer với quần jeans, cặp đôi thời trang tối giản hợp với mọi cô gái- Ảnh 5.

Quần ống rộng cạp cao vải denim sáng màu kết hợp áo khoác màu tối giúp thu hút sự chú ý vào phần thân dưới

ẢNH: ANOUK YVE

Phối blazer với quần jeans, cặp đôi thời trang tối giản hợp với mọi cô gái- Ảnh 6.

Bảng màu xám, trắng và đen gợi nhắc tinh thần chủ đạo của thời trang tối giản. Tuy nhiên bản phối vẫn thu hút nhờ điểm nhấn từ chiếc túi màu đỏ trầm và trang sức nhỏ nhắn màu bạc

ẢNH: VIKTORIJA BIELIUNE

Phối blazer với quần jeans, cặp đôi thời trang tối giản hợp với mọi cô gái- Ảnh 7.

Quần jeans ống côn và blazer phom rộng là ưu tiên cho những ngày nàng muốn diện đồ nhiều lớp hoặc muốn thả lỏng cơ thể trong các bộ trang phục rộng rãi và thông thoáng đậm chất đường phố

ẢNH: VIKTORIJA BIELIUNE

Phối blazer với quần jeans, cặp đôi thời trang tối giản hợp với mọi cô gái- Ảnh 8.

Trang phục sân bay phóng khoáng, nhẹ nhàng mà vẫn lịch sự của ngôi sao Xa Thị Mạn. Bản phối mang tông màu tươi sáng vừa giúp cô trẻ trung hơn vừa mang lại sự thư giãn nhẹ nhàng

ẢNH: CHARMAINE SHEH

Phối blazer với quần jeans, cặp đôi thời trang tối giản hợp với mọi cô gái- Ảnh 9.

Mang làn gió mới đến cho bản phối blazer qua cặp đôi denim on denim mới lạ. Thiết kế áo blazer denim cùng tông màu với quần được tạo điểm kết nối qua chi tiết áo lụa trắng, dây đeo cổ thả dài và một chiếc túi oversized

ẢNH: A'TITUDE CLBUB


phối blazer với quần jeans áo blazer quần jeans xanh quần ống rộng denim Blazer đen áo blazer nữ vest blazer

