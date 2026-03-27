Phối đồ mùa hè thật năng động cùng áo sơ mi denim

Mùa hè mang đến cảm hứng cho những bản phối thoải mái và tràn đầy năng lượng, khi nàng ưu tiên sự linh hoạt nhưng vẫn muốn giữ nét cá tính riêng. Áo sơ mi denim với chất liệu bền nhẹ cùng vẻ ngoài trẻ trung trở thành lựa chọn đáng cân nhắc, dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau. Chỉ cần biến tấu một chút trong cách mặc, nàng đã có thể tạo nên diện mạo năng động, phóng khoáng mà vẫn cuốn hút.

Áo sơ mi denim với tông xanh đậm đặc trưng, mang lại cảm giác mạnh mẽ nhưng vẫn đủ hài hòa khi đặt cạnh những gam màu sáng. Chất liệu denim dày dặn giúp giữ phom dáng rõ ràng, trong khi thiết kế rộng với cổ bẻ, túi ngực và hàng cúc kim loại tạo nên nét cổ điển pha lẫn hiện đại ẢNH: @NAMNUNGS

Khi kết hợp cùng quần trắng ống rộng, tổng thể trở nên cân đối nhờ sự tương phản rõ ràng giữa hai gam màu, đồng thời giúp vóc dáng trông cao ráo và thanh thoát hơn. Cách mặc buông vạt hoặc sơ vin nhẹ mang lại cảm giác tự nhiên, không gò bó, đúng tinh thần phóng khoáng. Điểm nhấn từ chiếc túi màu nổi cùng kính mát giúp diện mạo thêm phần sắc sảo và thu hút.

Nàng có thể thử một chiếc áo tông xanh nhạt với hiệu ứng wash sáng nhẹ ở thân và viền, tạo cảm giác trẻ trung, có chút bụi bặm nhưng vẫn giữ được sự tươi mới. Thiết kế dáng suông rộng, tay dài cùng cổ áo truyền thống và túi ngực bản lớn giúp tổng thể trở nên đơn giản mà vẫn có điểm nhấn rõ ràng ẢNH: @SONYASARANN

Chất liệu denim mềm tạo độ rũ tự nhiên, mang lại sự thoải mái khi vận động. Khi kết hợp cùng quần trắng dáng dài, sự đối lập giữa sắc xanh và trắng giúp diện mạo trở nên sáng sủa, thanh thoát hơn. Cách cài cúc hờ hoặc buông nhẹ vạt áo mang đến nét gợi cảm tinh tế, đồng thời tạo hiệu ứng vòng eo thon gọn. Phụ kiện như kính mát và túi tông sáng góp phần hoàn thiện vẻ ngoài hiện đại, có gu. Bản phối denim dáng rộng kết hợp gam màu trung tính, hướng đến sự trẻ trung, linh hoạt và dễ ứng dụng dành cho nàng.

Chiếc áo gam xanh nhạt với hiệu ứng wash nhẹ, tạo cảm giác trẻ trung và có chút hoài cổ đặc trưng. Kiểu dáng rộng cùng phần cổ bẻ cổ điển và tay áo được xắn cao giúp tổng thể trở nên phóng khoáng, không gò bó ẢNH: @EMIAMILY

Chất liệu denim có độ bền nhưng vẫn đủ mềm để tạo độ rũ tự nhiên, linh hoạt khi diện như một chiếc áo sơ mi hoặc khoác ngoài. Khi kết hợp cùng quần trắng ống rộng, sự tương phản màu sắc giúp diện mạo trở nên sáng và hài hòa hơn. Điểm nhấn từ giày thể thao sáng màu đi cùng tất cao cổ và kính gọng mảnh mang lại vẻ ngoài hiện đại, cá tính. Cách cài cúc vừa phải và xắn tay áo tạo cảm giác tự nhiên, góp phần hoàn thiện phong cách năng động. Bộ trang phục thể hiện rõ xu hướng phối đồ theo tinh thần tối giản, ưu tiên sự thoải mái nhưng vẫn giữ được nét thời thượng.

Áo mang tông xanh indigo đậm, tạo cảm giác thanh lịch và dễ ứng dụng hơn so với các sắc độ sáng. Chất liệu denim bền bỉ được xử lý mềm mại, kết hợp hiệu ứng wash nhẹ ở đường may giúp tổng thể có chiều sâu, phảng phất nét cổ điển nhưng vẫn gọn gàng ẢNH: @FA_ENGFA8

Thiết kế dáng rộng vừa phải cùng cổ bẻ truyền thống và hàng cúc sáng màu tạo điểm nhấn tinh tế, trong khi chi tiết thêu nhỏ ở ngực góp phần tăng nhận diện mà không làm mất đi sự tối giản. Khi phối cùng quần tông sáng như be hoặc kaki, sự tương phản màu sắc giúp diện mạo trở nên hài hòa và sáng hơn, đồng thời làm nổi bật vẻ cứng cáp của denim. Cách sơ vin nhẹ hoặc buông tự nhiên kết hợp xắn tay áo mang lại cảm giác thoải mái, không gò bó. Tổng thể hướng đến phong cách thường nhật thanh lịch, phản ánh xu hướng ưu tiên những món đồ cơ bản nhưng có khả năng tạo nên diện mạo chỉn chu và hiện đại.

Áo sơ mi xanh đậm pha hiệu ứng wash loang nhẹ, tạo cảm giác cổ điển và có chiều sâu rõ rệt nhờ sự đan xen giữa các mảng sáng tối. Thiết kế tay dài với túi ngực tiện dụng, phom dáng rộng vừa phải giúp tổng thể giữ được nét phóng khoáng nhưng vẫn gọn gàng khi sơ vin ẢNH: @KATARINABLUU

Hàng cúc kim loại nổi bật trên nền vải tối góp phần tăng điểm nhấn tinh tế, trong khi chất liệu denim giữ phom tốt mà vẫn đảm bảo sự thoải mái. Khi kết hợp cùng quần jeans ống rộng đồng điệu về màu sắc và hiệu ứng, tổng thể trở nên hài hòa và liền mạch, đồng thời giúp tôn vòng eo và kéo dài đôi chân. Cách phối nguyên cây denim mang lại vẻ ngoài mạnh mẽ, cá tính, thể hiện rõ xu hướng quay lại với những thiết kế denim đồng bộ, phom dáng rộng và hiệu ứng xử lý bề mặt ấn tượng, vừa thời thượng vừa dễ ứng dụng trong nhiều dịp.

Chỉ cần một chiếc áo sắc xanh trung tính với hiệu ứng wash nhẹ, nàng đã có thể tạo vẻ ngoài có chút bụi bặm nhưng vẫn giữ được nét hài hòa ẢNH: @LMLOOKHEE

Chất liệu denim bền, giữ phom tốt nhưng vẫn đủ mềm để tạo độ rũ nhẹ, mang lại cảm giác thoải mái khi mặc. Khi phối cùng quần jeans khác sắc độ, tổng thể trở nên đồng điệu mà không hề đơn điệu, giúp tăng chiều sâu cho diện mạo. Nhấn nhá nổi bật bằng chiếc khăn bản lớn với họa tiết loang màu, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng, đặc biệt khi được biến tấu thành kiểu trùm đầu vừa giúp che nắng vừa mang lại cảm giác mới mẻ.

Áo sơ mi denim không chỉ mang lại cảm giác thoải mái trong những ngày hè mà còn giúp nàng dễ dàng biến hóa phong cách theo nhiều cách khác nhau ẢNH: @LMLOOKHEE

Chỉ cần một vài thay đổi trong cách phối hợp, nàng đã có thể tạo nên diện mạo năng động, trẻ trung mà vẫn cuốn hút. Sơ mi denim chắc chắn là món đồ đáng có trong tủ đồ để đồng hành cùng nàng suốt mùa hè này.