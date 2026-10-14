Phối đồ thu 2026 sành điệu nhưng thoải mái với áo polo dệt kim

Áo polo dệt kim không chỉ thanh lịch mà còn cực kỳ thoải mái
Sự chuyển mùa thời tiết là một trong những lý do chính để trang phục dệt kim "lên ngôi" thời thượng. Áo polo quen thuộc và được yêu thích hơn cả vì phom dáng lịch thiệp, dễ mặc và dễ phối. Bên cạnh đó còn có nhiều thiết kế dệt kim phá cách như cardigan ngắn tay, mongtoghi, áo sát nách dệt kim...
Áo polo dệt kim phối quần jeans và giày cao gót được nàng công sở ưa chuộng; áo mongtoghi và chân váy xếp ly được cô nàng yêu phong cách thể thao diện xuống phố; cardigan vặn thừng cùng vô số kiểu họa tiết dệt kim mới lạ... mang đến làn gió mới cho tủ đồ thu 2026.
Cardigan dệt kim vừa là chiếc áo khoác văn phòng lịch sự vừa là chiếc áo mặc ngoài áo lụa khi nàng thong dong dạo phố, hẹn hò cuối tuần. Họa tiết vặn thừng trứ danh góp phần làm mới item quen thuộc, qua đó mang đến hình ảnh giao hòa của phong cách cổ điển và vẻ đẹp hiện đại
ẢNH: MONO TALK
Đơn sắc hay sự đan xen giữa các khối màu sẽ đem lại hiệu ứng thị giác tốt nhất? Câu trả lời nằm ở gu thời trang và cách phối đồ với polo của nàng. Áo sát nách phối chân váy xếp ly đem đến vẻ ngoài năng động và trẻ trung khi sự đồng điệu về màu sắc được đẩy lên cao; trong khi gam màu xanh mint nhẹ nhàng trở nên nổi bật và cuốn hút hơn khi phối cùng quần màu be
ẢNH: ELISE