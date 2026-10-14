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Phối đồ thu 2026 sành điệu nhưng thoải mái với áo polo dệt kim

Kim Ngọc
Kim Ngọc
14/10/2026 08:00 GMT+7

Áo dệt kim đang 'làm mưa làm gió' khắp các tủ đồ thời trang. Diện đi học, đi làm thanh lịch và thoải mái; diện đi chơi cá tính và thời trang. Đừng ngại thử nghiệm nhiều kiểu dáng và cách phối mới cùng áo polo dệt kim, mongtoghi, cardigan...

Áo polo dệt kim không chỉ thanh lịch mà còn cực kỳ thoải mái

Phối đồ thu 2026 sành điệu nhưng thoải mái với áo polo dệt kim- Ảnh 1.

Sắc đỏ tươi tắn và rạng rỡ mang đến nguồn năng lượng ngập tràn cho ngày mới. Nàng có thể diện cặp đôi áo polo dệt kim và quần denim để đi học, đi làm hoặc tham gia các buổi hội họp. Công thức phối đồ này mang đến cảm giác thoáng mát, dễ chịu đi cùng hình ảnh thanh lịch và chuyên nghiệp hoàn hảo

ẢNH: @LE NGUYEN

Sự chuyển mùa thời tiết là một trong những lý do chính để trang phục dệt kim "lên ngôi" thời thượng. Áo polo quen thuộc và được yêu thích hơn cả vì phom dáng lịch thiệp, dễ mặc và dễ phối. Bên cạnh đó còn có nhiều thiết kế dệt kim phá cách như cardigan ngắn tay, mongtoghi, áo sát nách dệt kim...

Áo polo dệt kim phối quần jeans và giày cao gót được nàng công sở ưa chuộng; áo mongtoghi và chân váy xếp ly được cô nàng yêu phong cách thể thao diện xuống phố; cardigan vặn thừng cùng vô số kiểu họa tiết dệt kim mới lạ... mang đến làn gió mới cho tủ đồ thu 2026.

Phối đồ thu 2026 sành điệu nhưng thoải mái với áo polo dệt kim- Ảnh 2.

Mongtoghi - chiếc áo len mỏng nhẹ có phom dáng ôm nhưng cực kỳ thoải mái, khéo giấu nhược điểm và thu hút sự chú ý vào các chi tiết độc đáo như các viền họa tiết, các dải màu sắc kết hợp. Khả năng co giãn nương theo vóc dáng nhưng dễ dàng trở lại phom dáng ban đầu chính là điểm cộng đặc biệt từ áo dệt kim, cho nàng thoải mái tận hưởng tiết thu mát mẻ

ẢNH: ELISE

Phối đồ thu 2026 sành điệu nhưng thoải mái với áo polo dệt kim- Ảnh 3.
Phối đồ thu 2026 sành điệu nhưng thoải mái với áo polo dệt kim- Ảnh 4.

Cardigan dệt kim vừa là chiếc áo khoác văn phòng lịch sự vừa là chiếc áo mặc ngoài áo lụa khi nàng thong dong dạo phố, hẹn hò cuối tuần. Họa tiết vặn thừng trứ danh góp phần làm mới item quen thuộc, qua đó mang đến hình ảnh giao hòa của phong cách cổ điển và vẻ đẹp hiện đại

ẢNH: MONO TALK

Phối đồ thu 2026 sành điệu nhưng thoải mái với áo polo dệt kim- Ảnh 5.

Những vệt màu sắc giao hòa, đan xen, hòa lẫn nhưng vẫn có sự tương phản đậm nét mang đến hình ảnh đặc sắc cho áo polo dệt kim. Thiết kế áo cổ bẻ luôn mang lại cảm giác chỉn chu, hiện đại và sự chuyên nghiệp, kín đáo. Bảng màu nâu trầm và xanh đen giàu sức hút tạo nên phong thái lịch lãm, sang trọng và thời thượng

ẢNH: PANTIO

Phối đồ thu 2026 sành điệu nhưng thoải mái với áo polo dệt kim- Ảnh 6.
Phối đồ thu 2026 sành điệu nhưng thoải mái với áo polo dệt kim- Ảnh 7.

Đơn sắc hay sự đan xen giữa các khối màu sẽ đem lại hiệu ứng thị giác tốt nhất? Câu trả lời nằm ở gu thời trang và cách phối đồ với polo của nàng. Áo sát nách phối chân váy xếp ly đem đến vẻ ngoài năng động và trẻ trung khi sự đồng điệu về màu sắc được đẩy lên cao; trong khi gam màu xanh mint nhẹ nhàng trở nên nổi bật và cuốn hút hơn khi phối cùng quần màu be

ẢNH: ELISE

Phối đồ thu 2026 sành điệu nhưng thoải mái với áo polo dệt kim- Ảnh 8.

Không còn ranh giới rõ nét giữa các mẫu áo dệt kim trong mùa thu này, khi cardigan có thể là chiếc áo len ngắn tay, mongtoghi có cài cúc hoặc kết hợp nhiều nét tương đồng trên cùng một thiết kế

ẢNH: TU BY CATU


áo polo dệt kim áo mongtoghi áo dệt kim trang phục dệt kim cardigan

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cấp ngày 24/3/2020

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