Phối đồ trên ôm dưới rộng: Công thức tôn cá tính đường phố đầy cuốn hút

Xuất phát từ tinh thần đường phố phóng khoáng, phối đồ trên ôm dưới rộng đang được thế hệ yêu thời trang biến hóa theo nhiều cách khác nhau
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Phối đồ trên ôm dưới rộng là cách kết hợp giữa một chiếc áo ôm sát cơ thể với một chiếc quần hoặc chân váy dáng suông rộng. Lối lên đồ này tạo nên sự tương phản thị giác mạnh mẽ, giúp cân bằng tỷ lệ cơ thể và mang lại vẻ ngoài vừa quyến rũ, vừa năng động. Đây là phong cách biến hóa đa dạng, phù hợp cho nhiều hoàn cảnh.
Nếu như đầu những năm 2010 chứng kiến sự thống trị của quần skinny jeans cùng những chiếc áo ôm sát từ đầu đến chân thì khoảng 5 năm trở lại đây, thời trang đã chứng kiến một sự dịch chuyển rõ rệt với những chiếc quần ống rộng thoải mái hơn.
Sự đối lập không chỉ nằm ở phom dáng mà còn xuất hiện trong cảm nhận về chất liệu. Một chiếc corset mềm đi cùng denim cứng tạo nên vẻ cá tính. Áo thun ôm phối quần vải rộng lại mang đến cảm giác thư thái, thoải mái trong mùa hè.
Một trong những điểm thú vị của xu hướng "trên ôm dưới rộng" là khả năng làm nổi bật bảng màu. Thay vì sử dụng nhiều màu sắc cùng lúc, giới điệu mộ thường chỉ kết hợp bảng màu trung tính hoặc đen - trắng tương phản.
Quy tắc phối đồ trên ôm dưới rộng chính là chiếc "chìa khóa vàng" giúp bạn làm chủ tỷ lệ cơ thể một cách thông minh nhất. Đừng quên kết hợp linh hoạt các món phụ kiện cá tính như khăn quấn đầu, túi xách hay vòng eo ngọc trai để mỗi bản phối đều mang đậm dấu ấn cá nhân của riêng bạn.