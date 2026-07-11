  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Phối đồ trên ôm dưới rộng: Công thức tôn cá tính đường phố đầy cuốn hút

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
11/07/2026 12:00 GMT+7

Xuất phát từ tinh thần đường phố phóng khoáng, phối đồ trên ôm dưới rộng đang được thế hệ yêu thời trang biến hóa theo nhiều cách khác nhau

Phối đồ trên ôm dưới rộng là cách kết hợp giữa một chiếc áo ôm sát cơ thể với một chiếc quần hoặc chân váy dáng suông rộng. Lối lên đồ này tạo nên sự tương phản thị giác mạnh mẽ, giúp cân bằng tỷ lệ cơ thể và mang lại vẻ ngoài vừa quyến rũ, vừa năng động. Đây là phong cách biến hóa đa dạng, phù hợp cho nhiều hoàn cảnh.

Nếu như đầu những năm 2010 chứng kiến sự thống trị của quần skinny jeans cùng những chiếc áo ôm sát từ đầu đến chân thì khoảng 5 năm trở lại đây, thời trang đã chứng kiến một sự dịch chuyển rõ rệt với những chiếc quần ống rộng thoải mái hơn.

Phối đồ trên ôm dưới rộng: Công thức tôn cá tính đường phố đầy cuốn hút- Ảnh 1.

Bản phối áo quây ôm sát cơ thể và quần kaki ống rộng ở dưới đầy cân đối. Điểm nhấn của set đồ chính là chiếc áo quây ôm viền bèo nhún phối cùng quần kaki ống rộng đồng điệu, dễ dàng tôn dáng cho những bạn có thân hình đồng hồ cát hoặc quả lê nhờ khả năng giấu khuyết điểm chân thô rất tốt

ẢNH:@_DELIAH.XZ

Phối đồ trên ôm dưới rộng: Công thức tôn cá tính đường phố đầy cuốn hút- Ảnh 2.

Gây ấn tượng mạnh với chiếc áo hai dây dáng ôm màu đen có kiểu khóa kéo ở giữa phối cùng quần ống rộng màu trắng chất vải kaki dù. Sự tương phản giữa chiếc áo ôm sát khoe trọn đường cong và chiếc quần dáng rộng mang đến hơi thở streetwear đầy nổi loạn

ẢNH:@_DELIAH.XZ

Sự đối lập không chỉ nằm ở phom dáng mà còn xuất hiện trong cảm nhận về chất liệu. Một chiếc corset mềm đi cùng denim cứng tạo nên vẻ cá tính. Áo thun ôm phối quần vải rộng lại mang đến cảm giác thư thái, thoải mái trong mùa hè.

Phối đồ trên ôm dưới rộng: Công thức tôn cá tính đường phố đầy cuốn hút- Ảnh 3.

Nét quyến rũ của người mặc được tôn lên qua chiếc áo cardigan ôm sát vòng 2 và được cân bằng lại bằng sự phóng khoáng của phom quần jeans rộng rãi, giúp người mặc ăn gian chiều cao một cách tự nhiên nhất

ẢNH: @_DELIAH.XZ

Phối đồ trên ôm dưới rộng: Công thức tôn cá tính đường phố đầy cuốn hút- Ảnh 4.

Những ngày đi biển không thể thiếu những chiếc quần ống rộng thoải mái, phối đơn giản cùng áo hai dây màu xanh biển chất vải mát mẻ cho mùa hè, vừa khéo léo khoe được xương quai xanh mảnh mai

ẢNH:@_THUYTHNG_

Một trong những điểm thú vị của xu hướng "trên ôm dưới rộng" là khả năng làm nổi bật bảng màu. Thay vì sử dụng nhiều màu sắc cùng lúc, giới điệu mộ thường chỉ kết hợp bảng màu trung tính hoặc đen - trắng tương phản.

Phối đồ trên ôm dưới rộng: Công thức tôn cá tính đường phố đầy cuốn hút- Ảnh 5.

Bên trên là áo ống thun co giãn ôm sát vòng 1, bên dưới là quần jeans ống rộng màu đen với phom rộng vừa phải để không quá luộm thuộm. Sự kết hợp sắc đen - trắng tối giản dễ dàng tôn lên vóc dáng người mặc mà vẫn sang trọng

ẢNH:@_TRCHAUQUIN_

Phối đồ trên ôm dưới rộng: Công thức tôn cá tính đường phố đầy cuốn hút- Ảnh 6.

Sự kết hợp giữa áo hai dây màu hồng vải mỏng nhẹ họa tiết chấm bi đen nhỏ và quần kaki rộng màu trắng đầy ngọt ngào. Phom dáng áo ôm nhẹ nhàng phía trên kết hợp với chiếc quần kaki ống rộng giúp che đi khuyết điểm bắp chân to vô cùng hiệu quả

ẢNH:@_TRCHAUQUIN_

Phối đồ trên ôm dưới rộng: Công thức tôn cá tính đường phố đầy cuốn hút- Ảnh 7.

Phá cách với chiếc áo hai dây vải mỏng vừa màu trắng sánh đôi cùng quần nỉ ống rộng có họa tiết trừu tượng. Áo ôm sát body cùng quần nỉ dáng rộng mang lại sự tương phản đầy thú vị cho những cô nàng theo đuổi phong cách sporty chic cá tính

ẢNH:@_PHUONGDOLOVEU

Quy tắc phối đồ trên ôm dưới rộng chính là chiếc "chìa khóa vàng" giúp bạn làm chủ tỷ lệ cơ thể một cách thông minh nhất. Đừng quên kết hợp linh hoạt các món phụ kiện cá tính như khăn quấn đầu, túi xách hay vòng eo ngọc trai để mỗi bản phối đều mang đậm dấu ấn cá nhân của riêng bạn.


Phối đồ trên ôm dưới rộng công thức phối đồ áo ôm quần ống rộng xu hướng thời trang

Bài viết khác

Thoải mái di chuyển khi diện giày, dép hở ngón

Thoải mái di chuyển khi diện giày, dép hở ngón

Mặc đẹp trong 3 phút: Vì sao set đồng bộ là chân ái cho những ngày 'lười'?

Mặc đẹp trong 3 phút: Vì sao set đồng bộ là chân ái cho những ngày 'lười'?

Xu hướng phối đồ sắc xanh đi biển đầy nổi bật

Xu hướng phối đồ sắc xanh đi biển đầy nổi bật

Đầm trễ vai dáng xòe khuấy động đường phố ngày hè

Đầm trễ vai dáng xòe khuấy động đường phố ngày hè

5 chiếc đầm midi đơn giản nhưng đẹp xuất sắc, để nàng diện lúc giao mùa

5 chiếc đầm midi đơn giản nhưng đẹp xuất sắc, để nàng diện lúc giao mùa

Sắc hè Mekong dịu mát trong không gian đô thị bên sông Vàm Cỏ

Sắc hè Mekong dịu mát trong không gian đô thị bên sông Vàm Cỏ

5 xu hướng denim 'vừa quen vừa lạ' làm mới tủ đồ giao mùa

5 xu hướng denim 'vừa quen vừa lạ' làm mới tủ đồ giao mùa

Công thức phối đồ với quần trắng đa năng, hữu dụng mọi lúc

Công thức phối đồ với quần trắng đa năng, hữu dụng mọi lúc

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top