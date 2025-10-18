  • An Giang
Thời trang 24/7

Phong cách ấn tượng với áo thun oversized

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
18/10/2025 20:00 GMT+7

Áo thun oversized mở ra không gian thời trang đầy cảm hứng. Sự phóng khoáng trong phom dáng hòa cùng nét cá tính riêng giúp bạn tạo dấu ấn nổi bật, khiến phong cách mỗi ngày trở nên khác biệt và đầy sức hút.

Áo thun oversized không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu mà còn giúp bạn khẳng định phong cách riêng. Dù xuất hiện ở trên phố hay nơi làm việc, món đồ này vẫn giữ trọn nét tự do và cuốn hút theo cách rất riêng của bạn.

Áo thun oversized phối chân váy ngắn 

Phong cách ấn tượng hàng ngày với áo thun oversize và quần - Ảnh 1.

Khi sự phóng khoáng gặp nét nữ tính, bản phối trở nên sống động và đầy năng lượng

ẢNH: @NOWSAIGON

Áo thun oversized mang sắc đen cá tính cùng họa tiết in đỏ nổi bật như thắp sáng cả set đồ. Phom dáng rộng rãi, chất vải mềm tạo cảm giác phóng khoáng. Khi phối cùng chân váy ngắn da bóng, tổng thể trở nên cuốn hút hơn.

Phong cách ấn tượng hàng ngày với áo thun oversize và quần - Ảnh 2.

Một phiên bản khác mang gam trắng tinh khôi, áo oversized trắng với hình in họa tiết ấn tượng

ẢNH: @NOWSAIGON

Thiết kế phom áo rộng rãi, tay ngắn thả nhẹ giúp phong cách thêm thoải mái. Phối cùng chân váy jean ngắn xếp tầng khoe đôi chân dài thon gọn, set đồ trở nên nổi bật, vừa ngọt ngào vừa phá cách.

Năng động trẻ trung cùng áo thun oversized và quần shorts

Phong cách ấn tượng hàng ngày với áo thun oversize và quần - Ảnh 3.

Một chút nổi loạn được gói gọn trong chiếc áo thun oversized đen huyền bí, nơi những chi tiết in trắng tạo điểm sáng đầy cuốn hút

ẢNH: @NOWSAIGON

Dáng áo rộng phóng khoáng tôn lên vẻ tự do, kết hợp với quần shorts và phụ kiện tông trắng, tôn lên nét thời thượng đậm chất đường phố, vừa "cool" vừa đầy cuốn hút.

Phong cách ấn tượng hàng ngày với áo thun oversize và quần - Ảnh 4.

Chiếc áo thun oversized đen thu hút ánh nhìn ngay từ họa tiết xương rồng in nổi bật ở trung tâm

ẢNH: @NOWSAIGON

Những mảng màu xanh, hồng nổi bật trên nền tối tạo nên sự đối lập cuốn hút, khó rời mắt. Dáng áo rộng phóng khoáng, khi diện với quần shorts jeans và giày thể thao, nàng sẽ có một bản phối năng động, tươi trẻ để gặp gỡ bạn bè cuối tuần.

Áo thun oversized phối quần lửng tạo nét cá tính 

Phong cách ấn tượng hàng ngày với áo thun oversize và quần - Ảnh 5.

Một luồng năng lượng tươi mới toát ra từ chiếc áo thun oversized đỏ rực, dáng áo rộng phủ nhẹ mang cảm giác tự do

ẢNH: @DIRTYCOINS

Chất vải lưới thoáng nhẹ cùng họa tiết số lớn tạo cảm giác thể thao đầy khí chất. Từng đường may rộng rãi tôn lên phong thái tự tin, diện cùng quần jeans lửng màu tối mang lại sự phá cách.

Phong cách ấn tượng hàng ngày với áo thun oversize và quần - Ảnh 6.

Áo thun oversized dáng suông rộng với tông hồng pastel ngọt ngào

ẢNH: @SWE

Thiết kế cổ tròn, tay lỡ buông nhẹ cùng họa tiết nhỏ trước ngực là điểm nhấn tinh tế giữa nền vải trơn. Bắt cặp cùng quần lửng túi hộp toát lên nét cá tính hiện đại.

Phóng khoáng cùng áo thun oversized và quần ống rộng 

Phong cách ấn tượng hàng ngày với áo thun oversize và quần - Ảnh 7.

Sự nổi loạn len lỏi vào từng chi tiết của chiếc áo thun oversized trắng, thiết kế cổ tròn đơn giản giúp tôn lên đường nét gương mặt, trong khi chất vải mềm mịn tạo độ rủ tinh tế

ẢNH: @SWE

Tạo điểm nhấn cho set đồ với quần ống rộng họa tiết rằn ri, bộ đồ tôn lên sự mạnh mẽ, đậm chất thời trang đường phố cá tính.

Phong cách ấn tượng hàng ngày với áo thun oversize và quần - Ảnh 8.

Chiếc áo thun oversized trắng in chữ lớn đen nổi bật, dáng thụng mang lại nét phóng khoáng cho người mặc

ẢNH: HADES

Thiết kế cổ tròn, tay áo viền sọc tạo điểm nhấn năng động cho món đồ. Mặc cùng quần ống rộng túi hộp hầm hố, tôn lên sự phá cách khó rời mắt.

 

Áo thun áo thun oversized quần ống rộng Phong cách Cá tính

