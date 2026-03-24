Phong cách athleisure đem lại sự thoải mái, đầy năng động

Phong cách athleisure (thể thao ứng dụng) không còn bó hẹp trong phòng tập, những thiết kế như áo tank top, legging, polo hay sneakers được "đời thường hóa" bằng cách phối thông minh, mang lại diện mạo vừa năng động vừa thời thượng. Phong cách athleisure hoàn hảo với áo tank top và chân váy
Mang trong mình vẻ đẹp khỏe khoắn,
áo tank top và chân váy mang tới cho các cô gái sự thoải mái suốt ngày dài. Áo tank top sắc be ôm vừa cơ thể, được điểm xuyết sắc đỏ phần cổ áo tạo điểm nhấn nổi bật. Phối cùng chân váy ngắn tone sur tone được đính kết họa tiết tông đỏ in nổi tạo sự hòa hợp cho trang phục
Áo tank top sắc đen dáng oversized chất liệu thun lạnh giúp nàng thấm hút mồ hôi đồng thời mang tới sự thoải mái khi di chuyển. Kết hợp cùng chân váy ngắn dáng xòe xếp ly tự nhiên tôn lên đôi chân dài thanh mảnh của người mặc
Áo polo phối quần jeans
Bản phối
áo polo và quần jeans năng động cho ngày xuống phố. Áo polo sắc be với phom dáng vừa vặn được thêu họa tiết chữ in nổi, mặc cùng quần jeans sắc đỏ mận tông trầm độc đáo, thoải mái di chuyển mà vẫn chỉn chu
Diện lên mình chiếc polo sắc xanh với họa tiết kẻ sọc hiện đại, dáng áo ôm vừa vặn cơ thể, cùng phần cổ áo khác màu tạo sự nổi bật. Phối cùng quần denim cạp cao tông đen dáng suông, nhấn nhá bằng phụ kiện đơn giản như túi xách đeo vai và khuyên tai ánh kim là có thể tự tin xuống phố
Áo hai dây phối quần legging
Áo hai dây sắc đen dáng crop top được bo chun phần ngực áo tôn dáng gợi cảm. Đi cùng quần legging dáng dài ôm body khoe trọn đường cong mang tới sự thoải mái, đôi giày thể thao tone sur tone sẽ là điểm nhấn để hoàn thiện bản phối năng động
Áo hai dây ôm body màu đỏ trầm khoe trọn xương quai xanh, quần legging cạp cao dáng dài tone sur tone hài hòa. Hoàn thiện bản phối bằng đôi sneakers trắng đế cao, tôn lên chiều cao đáng kể
Áo tank top phối quần shorts
Áo tank top phối quần shorts là sự kết hợp hoàn hảo cho những cô nàng yêu vẻ đẹp năng động. Áo tank top sắc đen, ôm body sơ vin khéo léo cùng quần shorts cạp cao chất liệu denim cá tính
Áo tank top sắc trắng ôm body, phối cùng quần shorts cạp cao cổ điển. Phom quần ngắn đồng thời tôn lên đôi chân thon gọn của người mặc. Để tự tin dạo phố hay cà phê cuối tuần, chỉ cần một đôi xăng đan đen đơn giản là có thể thoải mái dạo phố với bạn bè