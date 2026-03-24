  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Phong cách athleisure đem lại sự thoải mái, đầy năng động

Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
24/03/2026 18:00 GMT+7

Phong cách athleisure là sự giao thoa tinh tế giữa thời trang và tinh thần thể thao, dành cho những cô gái yêu thích vẻ đẹp năng động.

Phong cách athleisure (thể thao ứng dụng) không còn bó hẹp trong phòng tập, những thiết kế như áo tank top, legging, polo hay sneakers được "đời thường hóa" bằng cách phối thông minh, mang lại diện mạo vừa năng động vừa thời thượng.

Phong cách athleisure hoàn hảo với áo tank top và chân váy

Phong cách athleisure đem lại sự thoải mái, đầy năng động- Ảnh 1.

Mang trong mình vẻ đẹp khỏe khoắn, áo tank top và chân váy mang tới cho các cô gái sự thoải mái suốt ngày dài. Áo tank top sắc be ôm vừa cơ thể, được điểm xuyết sắc đỏ phần cổ áo tạo điểm nhấn nổi bật. Phối cùng chân váy ngắn tone sur tone được đính kết họa tiết tông đỏ in nổi tạo sự hòa hợp cho trang phục

ẢNH: @SOMEHOW_WOMEN

Phong cách athleisure đem lại sự thoải mái, đầy năng động- Ảnh 2.

Áo tank top sắc đen dáng oversized chất liệu thun lạnh giúp nàng thấm hút mồ hôi đồng thời mang tới sự thoải mái khi di chuyển. Kết hợp cùng chân váy ngắn dáng xòe xếp ly tự nhiên tôn lên đôi chân dài thanh mảnh của người mặc

ẢNH: @FITME.SPORTSWEARVN

Áo polo phối quần jeans

Phong cách athleisure đem lại sự thoải mái, đầy năng động- Ảnh 3.

Bản phối áo polo và quần jeans năng động cho ngày xuống phố. Áo polo sắc be với phom dáng vừa vặn được thêu họa tiết chữ in nổi, mặc cùng quần jeans sắc đỏ mận tông trầm độc đáo, thoải mái di chuyển mà vẫn chỉn chu

ẢNH: GUMAC

Phong cách athleisure đem lại sự thoải mái, đầy năng động- Ảnh 4.

Diện lên mình chiếc polo sắc xanh với họa tiết kẻ sọc hiện đại, dáng áo ôm vừa vặn cơ thể, cùng phần cổ áo khác màu tạo sự nổi bật. Phối cùng quần denim cạp cao tông đen dáng suông, nhấn nhá bằng phụ kiện đơn giản như túi xách đeo vai và khuyên tai ánh kim là có thể tự tin xuống phố

ẢNH: GUMAC

Áo hai dây phối quần legging

Phong cách athleisure đem lại sự thoải mái, đầy năng động- Ảnh 5.

Áo hai dây sắc đen dáng crop top được bo chun phần ngực áo tôn dáng gợi cảm. Đi cùng quần legging dáng dài ôm body khoe trọn đường cong mang tới sự thoải mái, đôi giày thể thao tone sur tone sẽ là điểm nhấn để hoàn thiện bản phối năng động

ẢNH: @OLABEN.OFFICIAL

Phong cách athleisure đem lại sự thoải mái, đầy năng động- Ảnh 6.

Áo hai dây ôm body màu đỏ trầm khoe trọn xương quai xanh, quần legging cạp cao dáng dài tone sur tone hài hòa. Hoàn thiện bản phối bằng đôi sneakers trắng đế cao, tôn lên chiều cao đáng kể

ẢNH: @OLABEN.OFFICIAL

Áo tank top phối quần shorts

Phong cách athleisure đem lại sự thoải mái, đầy năng động- Ảnh 7.

Áo tank top phối quần shorts là sự kết hợp hoàn hảo cho những cô nàng yêu vẻ đẹp năng động. Áo tank top sắc đen, ôm body sơ vin khéo léo cùng quần shorts cạp cao chất liệu denim cá tính

ẢNH: @AAA_JEANS

Phong cách athleisure đem lại sự thoải mái, đầy năng động- Ảnh 8.

Áo tank top sắc trắng ôm body, phối cùng quần shorts cạp cao cổ điển. Phom quần ngắn đồng thời tôn lên đôi chân thon gọn của người mặc. Để tự tin dạo phố hay cà phê cuối tuần, chỉ cần một đôi xăng đan đen đơn giản là có thể thoải mái dạo phố với bạn bè

ẢNH: @AAA _JEANS

 

phong cách athleisure phong cách thể thao thể thao ứng dụng Cá tính Năng động

Bài viết khác

Thêm chất riêng cho phong cách xuống phố với áo khoác da

Tủ đồ chuẩn mực của các nữ doanh nhân thành đạt có những gì?

Tỏa sáng trong chuyến đi biển mùa hè cùng váy maxi

Chỉ với một chiếc cài áo, trang phục tầm thường cũng hóa sang trọng

Phong cách năng động từ những chiếc váy denim công sở

Những thiết kế váy mang tinh thần độc bản và khí chất riêng

Quần trắng là 'mảnh ghép' hoàn hảo cho những cô nàng yêu tối giản

Họa tiết kẻ sọc ngang tạo điểm nhấn cuốn hút cho mọi bản phối

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top