Phong cách đa năng không thể chối từ với giày Mary Jane

Giày Mary Jane mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa nét cổ điển và hiện đại. Chỉ với một đôi giày, bạn có thể biến hóa nhiều phong cách khác nhau, từ trẻ trung, năng động đến dịu dàng, nữ tính, giúp bạn luôn nổi bật trong mọi khoảnh khắc.
Trẻ trung với giày Mary Jane và quần shorts
Phần da bóng nhẹ tạo hiệu ứng bắt sáng, đi kèm tất trắng cổ ngắn càng làm đôi giày nổi bật hơn. Khi phối cùng quần shorts jeans xanh nhạt và áo babydoll tay phồng, tổng thể set đồ trở nên tràn đầy năng lượng.
Vẻ ngọt ngào khi phối giày Mary Jane cùng tất cao cổ
Khi kết hợp cùng tất cổ cao trắng mỏng, áo crop top dài tay và quần shorts tiệp màu bản phối tôn lên nét nữ tính cho người mặc.
Phần da bóng giúp đôi giày thêm nổi bật, đi cùng tất cao cổ trắng họa tiết ren, giúp đôi chân trông dài và thon gọn hơn.
Hóa nàng thơ dịu dàng với set váy và giày Mary Jane
Thiết kế đế cao vuông vức giúp tôn dáng, đồng thời khi đi cùng tất trắng càng làm đôi chân trông thanh mảnh hơn. Kết hợp với set váy vest dáng xòe, toát lên vẻ dịu dàng và thanh lịch cuốn hút.
Duyên dáng cùng giày Mary Jane và chân váy ngắn
Đôi giày có phần đế thô vừa phải, giúp tăng chiều cao và tạo nét cá tính. Kết hợp cùng áo thun ôm dài tay đính nơ, chân váy bí và tất trắng cao cổ, đây sẽ là ý tưởng phối đồ duyên dáng.