Phong cách đa năng không thể chối từ với giày Mary Jane

Giày Mary Jane mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa nét cổ điển và hiện đại. Chỉ với một đôi giày, bạn có thể biến hóa nhiều phong cách khác nhau, từ trẻ trung, năng động đến dịu dàng, nữ tính, giúp bạn luôn nổi bật trong mọi khoảnh khắc.

Trẻ trung với giày Mary Jane và quần shorts

Đôi giày Mary Jane màu bạc phối đế đen nổi bật, với thiết kế mũi tròn kết hợp quai chéo chữ X bản nhỏ giúp đôi chân gọn gàng và thêm phần duyên dáng ẢNH: @THUYKIEU.2802

Phần da bóng nhẹ tạo hiệu ứng bắt sáng, đi kèm tất trắng cổ ngắn càng làm đôi giày nổi bật hơn. Khi phối cùng quần shorts jeans xanh nhạt và áo babydoll tay phồng, tổng thể set đồ trở nên tràn đầy năng lượng.

Sắc đỏ nổi bật từ đôi giày Mary Jane thu hút mọi ánh nhìn, thiết kế mũi vuông dài cùng quai ngang đôi chắc chắn. Khi mặc cùng quần shorts đỏ dáng phồng và áo thun trắng, tổng thể mang đến một phong cách trẻ trung ẢNH: @IMUR.KT

Vẻ ngọt ngào khi phối giày Mary Jane cùng tất cao cổ

Đôi giày Mary Jane trắng với phần đế cao dày và quai cài tạo nên nét nổi bật đầy ấn tượng ẢNH: @LIZ_NGUYTHUYLINH

Khi kết hợp cùng tất cổ cao trắng mỏng, áo crop top dài tay và quần shorts tiệp màu bản phối tôn lên nét nữ tính cho người mặc.

Giày Mary Jane đen bóng với thiết kế mũi vuông hiện đại, kết hợp quai ngang mảnh có khóa kim loại bắt sáng, tạo điểm nhấn vừa cá tính vừa tinh tế ẢNH: @HYNHNGHII

Phần da bóng giúp đôi giày thêm nổi bật, đi cùng tất cao cổ trắng họa tiết ren, giúp đôi chân trông dài và thon gọn hơn.

Hóa nàng thơ dịu dàng với set váy và giày Mary Jane

Giày Mary Jane đen mũi vuông với hai quai ngang song song tạo điểm nhấn khác biệt ẢNH: @AMEEMEE_M

Thiết kế đế cao vuông vức giúp tôn dáng, đồng thời khi đi cùng tất trắng càng làm đôi chân trông thanh mảnh hơn. Kết hợp với set váy vest dáng xòe, toát lên vẻ dịu dàng và thanh lịch cuốn hút.

Giày Mary Jane với da bóng màu đen mang đến vẻ ngoài sang trọng, phần đế giày được độn cao vừa phải, chi tiết quai ngang mảnh với khóa kim loại gợi nét cổ điển; kết hợp cùng tất trắng và váy denim, tổng thể trang phục thêm phần ngọt ngào ẢNH: @PHUONGNGABUI_

Duyên dáng cùng giày Mary Jane và chân váy ngắn

Giày Mary Jane nổi bật với màu da nâu trầm mang nét cổ điển, với quai ngang bản to cùng khóa kim loại tạo điểm nhấn chắc chắn. Khi phối cùng chân váy ca rô và áo len mang đậm nét học đường ẢNH: @_TRINHHAVI_

Để hoàn thiện vẻ ngoài nữ sinh ngọt ngào, giày Mary Jane da bóng màu đen chính là điểm nhấn ẢNH: @BUNNI.YUCI

Đôi giày có phần đế thô vừa phải, giúp tăng chiều cao và tạo nét cá tính. Kết hợp cùng áo thun ôm dài tay đính nơ, chân váy bí và tất trắng cao cổ, đây sẽ là ý tưởng phối đồ duyên dáng.