Phong cách Hàn Quốc hòa trộn minimalism - mẹo giúp nàng không bị lỗi mốt

Nếu minimalism đại diện cho triết lý "less is more" với đường cắt tinh gọn, bảng màu trung tính và cấu trúc tối giản, thì Korean style lại được yêu mến nhờ nét mềm mại, trẻ trung, nữ tính nhưng không kém phần hiện đại. Khi hai dòng thẩm mỹ tưởng như đối lập được hòa trộn, hiệu ứng mang lại chính là một diện mạo vừa thanh lịch, vừa tươi mới, đảm bảo tính ứng dụng cao trong nhiều bối cảnh - từ dạo phố đến công sở.



Sự hòa trộn giữa Korean style và minimalism không chỉ là một xu hướng nhất thời, mà đang dần định hình thành một chuẩn mực thẩm mỹ mới: cân bằng giữa sự tinh giản hiện đại và nét nữ tính mềm mại ẢNH: THE SHIA

Korean style ngọt ngào và minimalism tối giản

Các thương hiệu thời trang mang phong cách Hàn Quốc đang rất thành công trong việc đưa tinh thần minimalism vào ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của mình. Thay vì những phom dáng cầu kỳ, thiết kế chú trọng đến đường cắt gọn gàng, chi tiết tối giản nhưng tinh tế, đi kèm với những điểm nhấn nữ tính như tay phồng nhỏ, cổ vuông hay đường nhún nhẹ. Sự tiết chế vừa đủ giúp trang phục không đơn điệu, mà ngược lại, làm nổi bật thần thái tinh khôi, trẻ trung vốn là bản sắc của Korean style.

Nữ tính nhưng tự do và ấn tượng là bí quyết giúp các tín đồ thời trang giữ được vẻ ngoài thanh lịch, trẻ trung, và quan trọng nhất - không bao giờ lỗi mốt ẢNH: THE SHIA

Sự kết hợp giữa quần ống rộng và áo thun basic tạo nên vẻ ngoài năng động, thoải mái nhưng vẫn rất thanh lịch và sành điệu, đúng với tinh thần thời trang của giới trẻ Hàn Quốc. Ngoài ra sự kết hợp này còn tạo ra một bộ trang phục vừa tinh tế, đơn giản của minimalism - trẻ trung và hợp xu hướng của Korean style ẢNH: THE SHIA

Minimalism luôn ưu ái các tông màu kinh điển như trắng, be, đen, navy…; Korean style thiên về gam pastel nhẹ nhàng, khi kết hợp với nhau đã tạo nên một bảng màu cân bằng giữa trung tính và nữ tính khi chúng được phối kết với nhau.

Một chiếc áo thun oversized sáng màu phối cùng chân váy hoặc quần shorts dài xanh thẫm, một chiếc túi tote phóng khoáng, tự do cùng mái tóc tự nhiên đều có thể khẳng định vẻ đẹp vừa thanh lịch vừa gần gũi. Chất liệu cũng theo tinh thần tương tự: cotton, linen, len mỏng hay lụa mờ vừa dễ ứng dụng vừa tạo độ rủ mềm mại cho tổng thể.

Điểm mạnh của phong cách hòa trộn này là khả năng thích ứng linh hoạt ẢNH: THE SHIA

Ở công sở, một chiếc áo sơ mi hoặc áo thun phom rộng kiểu Hàn kết hợp với quần âu ống suông tối giản vừa chuyên nghiệp vừa thời thượng. Khi dạo phố, tín đồ có thể chọn váy hai dây đơn sắc khoác ngoài cardigan mỏng - sự kết hợp giữa tinh thần minimalism và nét "ngẫu hứng" Hàn Quốc.

Sự tinh giản có chủ đích sẽ mang đến vẻ ngoài thanh lịch, giúp phong cách của bạn giữ được sự hiện đại và cuốn hút theo thời gian ẢNH: THE SHIA

Mẹo để không bao giờ lỗi mốt

Để xây dựng một phong cách thời trang bền vững và không bao giờ lỗi mốt, theo các chuyên gia điều quan trọng là bắt đầu từ những món đồ cơ bản mang tính vượt thời gian. Những chiếc áo sơ mi thanh lịch, cách điệu hoặc cổ điển, chân váy midi hoặc quần thô ống đứng thêm điểm nhấn là chút phụ kiện như dây lưng mảnh hoặc chiếc túi xách nhỏ đơn sắc luôn là nền tảng lý tưởng để phối hợp đa dạng trong nhiều hoàn cảnh.

Để hoàn thiện tổng thể, các tín đồ nên nhấn nhá bằng phụ kiện tối giản như túi tote da hiện đại, giày loafers tinh tế hoặc sneakers trắng, xanh dương trẻ trung - những chi tiết nhỏ nhưng đủ sức tạo điểm nhấn đắt giá cho set đồ thu lãng mạn và trẻ trung của bạn.

Việc lựa chọn bảng màu trung tính kết hợp pastel không chỉ giúp việc phối đồ trở nên dễ dàng hơn mà còn giữ được sự mềm mại, nữ tính vốn là tinh thần của thời trang hiện đại ẢNH: LÊ VÂN ANH FASHION