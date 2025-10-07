  • An Giang
Thời trang 24/7

Phong cách monochromatic tạo nên dấu ấn thanh lịch

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
07/10/2025 16:00 GMT+7

Giữa muôn vàn bản phối rực rỡ, phong cách monochromatic (phong cách đơn sắc) lại ghi dấu bằng sự tinh giản mà vẫn cuốn hút.

Trong thế giới thời trang vốn luôn sôi động với vô vàn gam màu rực rỡ, phong cách monochromatic lại nổi lên như một điểm nhấn tinh giản nhưng đầy sức hút. Chỉ với một gam màu chủ đạo, cách phối đồ đơn sắc mang đến sự thanh lịch tuyệt đối, khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế và sự tự tin của người mặc. Không chỉ là xu hướng, thời trang đơn sắc đã trở thành lựa chọn thông minh giúp mọi bản phối toát lên vẻ sang trọng, tinh gọn mà không cần phô trương.

Monochromatic tông đen mang vẻ đẹp quyền lực

Khi nói đến monochromatic, sắc đen luôn là biểu tượng đầu tiên hiện lên trong tâm trí nhiều tín đồ thời trang. Gam màu này vừa an toàn vừa quyền lực, đủ sức biến bất kỳ bộ trang phục nào trở nên cuốn hút và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Phong cách monochromatic tạo nên dấu ấn thanh lịch- Ảnh 1.

Hoa hậu Thiên Ân chọn bộ suit màu đen tuyền với áo blazer độn vai nổi bật, thiết kế nút cài lớn màu trắng lấp lánh làm tăng thêm vẻ sang trọng

ẢNH: @ANTHIENDOAN

Chiếc áo kết hợp cùng quần tây ống suông tạo sự thoải mái. Bộ trang phục thích hợp cho môi trường công sở chuyên nghiệp, không cần phô trương nhưng vẫn thu hút.

Phong cách monochromatic tạo nên dấu ấn thanh lịch- Ảnh 2.

Cùng tông đen nhưng Hoa hậu Kỳ Duyên mang đến phong thái quyền lực và bí ẩn trong từng bước đi

ẢNH: @KYDUYEN1311

Chiếc áo blazer phom rộng vô cùng thoải mái kết hợp cùng chân váy ngắn cùng màu giúp khoe khéo đôi chân thon dài. Bộ trang phục hài hòa hơn với đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen cùng với chiếc kính râm đen, tô đậm vẻ ngoài sắc sảo.

Monochromatic với sắc trắng sang trọng

Trái ngược với sự bí ẩn của sắc đen, màu trắng mang đến một sắc thái nhẹ nhàng và tinh khôi. Lương Thùy Linh kết hợp giữa quần và áo sơ mi dáng suông màu trắng nổi bật với họa tiết thêu tinh xảo. 

Phong cách monochromatic tạo nên dấu ấn thanh lịch- Ảnh 3.

Áo sơ mi dáng dài thanh lịch phối cùng quần ống rộng họa tiết đối xứng tạo sự mềm mại. Kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn màu trắng giúp tổng thể thêm hài hòa

ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_

Phong cách monochromatic tạo nên dấu ấn thanh lịch- Ảnh 4.

Nổi bật giữa không gian xanh mát khi tiết trời sang thu là một chiếc váy dáng dài màu trắng thể hiện sự thanh lịch. Chiếc váy có phom dáng ôm nhẹ, với phần cổ áo polo cài cúc đơn giản và tay áo ngắn mang lại vẻ ngoài vừa kín đáo vừa hiện đại

ẢNH: @PHUONGKHANH_OFICIAL

Monochromatic gam hồng lãng mạn hiện đại

Nếu sắc đen gợi quyền lực, sắc trắng tôn sự tinh khôi thì gam hồng lại mang đến tinh thần lãng mạn. 

Phong cách monochromatic tạo nên dấu ấn thanh lịch- Ảnh 5.

Áo crop top hồng cùng chân váy dáng suông giúp khéo léo khoe trọn vòng eo thon, nổi bật với họa tiết đục lỗ. Chiếc túi trắng giúp làm dịu đi sắc hồng khiến tổng thể sang trọng, phù hợp với một buổi dạo phố hoặc một cuộc hẹn đầy lãng mạn

ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Phong cách monochromatic tạo nên dấu ấn thanh lịch- Ảnh 6.

Bộ trang phục nổi bật với tông hồng rực rỡ, áo khoác phom dáng oversized, thiết kế với phần cổ cao và khóa kéo chạy dọc thân, kín đáo và vô cùng năng động

ẢNH: @QUYNHANHSYN_

Phối cùng là chiếc quần shorts thể thao cạp cao với phom dáng rộng, thiết kế này giúp cân bằng độ phồng của áo khoác.

Monochromatic gam nâu nền nã

Nâu là gam màu trung tính mang đến cảm giác trầm lắng và trưởng thành. Bộ suit tông màu nâu đất với áo blazer có phom dáng oversized được khoác hờ khéo léo khoe xương quai xanh tinh tế. 

Phong cách monochromatic tạo nên dấu ấn thanh lịch- Ảnh 7.

Phối cùng là một chiếc quần ống rộng cùng màu và họa tiết với áo tạo cảm giác đôi chân thon dài

ẢNH: @KYDUYEN1311

Phong cách monochromatic tạo nên dấu ấn thanh lịch- Ảnh 8.

Chi Pu diện áo cardigan dáng lửng với đường viền màu nâu đậm chạy dọc mép áo, bên trong là áo crop top ôm sát. Phối cùng chân váy dáng dài ôm nhẹ theo đường cong cơ thể, với điểm nhấn là đường xẻ tà cao tăng thêm sự quyến rũ

ẢNH: @CHIPUPU

Thời trang đơn sắc chính là chìa khóa mở ra cánh cửa của sự thời thượng vượt thời gian. Monochromatic không chỉ là một xu hướng, mà là một sự lựa chọn thông minh, khẳng định vẻ đẹp của sự tự tin.

