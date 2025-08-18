Phong cách Paris sang trọng với chân váy denim mini và áo thun kẻ sọc

Phong cách Paris sang trọng luôn là xu hướng chủ đạo, nổi bật với sự kết hợp tinh tế giữa những món đồ cổ điển và cách phối hợp hoàn hảo được ưa chuộng.

Sự kết hợp áo thun kẻ sọc và váy ngắn denim thu hút sự chú ý trong phong cách đường phố của các buổi trình diễn thời trang mới nhất ở Paris ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Điểm nhấn thực sự trong bộ trang phục này chính là chiếc áo thun kẻ sọc. Nó không phải là chiếc áo thủy thủ trắng xanh navy cổ điển với những đường cắt xẻ táo bạo. Chiếc áo vừa vặn, các đường kẻ sọc mảnh mai với tông màu đỏ - trắng, cùng đường viền cổ tròn màu trắng xẻ sâu phía trước, cài bằng hàng cúc vàng. Những chi tiết này tạo nên sự khác biệt, nâng tầm phong cách casual lên một đẳng cấp tinh tế.

Chất denim xanh đen tạo nên vẻ ngoài sang trọng, chỉn chu hơn so với gam xanh nhạt thường thấy cùng áo thun kẻ sọc đỏ trắng đem lại sự thanh lịch đầy cuốn hút ẢNH: @PLUNA_STUDIO

Điểm nhấn nằm ở sự cân bằng: năng động và trẻ trung của denim gặp gỡ sự tinh tế, cổ điển của kẻ sọc, tạo nên một tổng thể vừa giản dị vừa khí chất.

Chiếc áo thun được kết hợp với chân váy denim dáng chữ A màu xanh chàm đặc trưng ẢNH: ELODIEINPARIS

Bộ trang phục giản dị này truyền tải cảm giác sang trọng và thanh lịch, đồng thời vẫn giữ được phong cách nữ tính, tươi mới. Kết hợp nét phóng khoáng kiểu Pháp với phong cách preppy, các phụ kiện cũng theo cùng một concept. Từ chiếc túi cói đến đôi giày cao gót màu đỏ sẫm. Một diện mạo đơn giản nhưng hoàn hảo cho các cô gái trẻ trong những tháng mùa thu ấm áp, khi đi nghỉ dưỡng hoặc dạo phố.

Denim mang đến sự năng động, trẻ trung, trong khi kẻ sọc biểu tượng kinh điển của thời trang Pháp khơi gợi nét thanh lịch vượt thời gian ẢNH: @SONJALEIGH_

Khi kết hợp cùng giày búp bê hoặc slingback, thậm chí với cả giày thể thao "xù xì" thêm một chiếc túi xách và cặp kính râm cổ điển, bạn có ngay hình ảnh của một quý cô Paris: nữ tính, giản dị nhưng tràn đầy khí chất.

Thêm một chiếc mũ nồi để hoàn thiện bộ trang phục dễ thương cho ngày giao mùa ẢNH: CARLYRIORDAN

Ý tưởng diện đồ mới nhất được bắt gặp trong phong cách đường phố của các buổi trình diễn Haute Couture mới nhất tại Paris, dù đó là một bộ trang phục hoàn toàn thoải mái. Chúng ta đang nói đến combo áo kẻ sọc và chân váy denim ngắn. Hai món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của các cô gái trẻ. Và chúng trông thật tuyệt khi kết hợp với nhau, tạo nên một phong cách trẻ trung, dễ mặc và dễ thương. Chỉ cần một vài phụ kiện được lựa chọn kỹ lưỡng.

Sự phóng khoáng của denim hòa quyện với nét cổ điển từ những đường kẻ sọc, tạo nên một vẻ ngoài vừa trẻ trung, vừa sang trọng ẢNH: H&M

Khi phối cùng giày búp bê, xăng đan quai mảnh hoặc một đôi slingback tinh tế, bạn sẽ toát lên sự nữ tính rất “Pháp”. Chỉ cần thêm chiếc túi xách nhỏ và vài phụ kiện tối giản, bản phối này đủ để bạn tự tin xuống phố, mang theo khí chất Paris thanh lịch và quyến rũ.

Bộ đôi này vẫn tiếp tục khẳng định vị thế phong cách Paris sang trọng luôn là xu hướng chủ đạo, mỗi lần lại mang đến những điểm nhấn mới mẻ, vô cùng sang trọng.