  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Phong cách Paris sang trọng với chân váy denim mini và áo thun kẻ sọc

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
18/08/2025 18:00 GMT+7

Áo thun kẻ sọc và chân váy denim mini - hai món đồ kinh điển được phối cùng nhau để mang đến phong cách của cô nàng Paris trẻ trung, dễ thương và dễ dàng khoe dáng ngay lập tức.

Phong cách Paris sang trọng luôn là xu hướng chủ đạo, nổi bật với sự kết hợp tinh tế giữa những món đồ cổ điển và cách phối hợp hoàn hảo được ưa chuộng. 

Phong cách Paris sang trọng với chân váy denim mini và áo thun kẻ sọc- Ảnh 1.

Sự kết hợp áo thun kẻ sọc và váy ngắn denim thu hút sự chú ý trong phong cách đường phố của các buổi trình diễn thời trang mới nhất ở Paris

ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Điểm nhấn thực sự trong bộ trang phục này chính là chiếc áo thun kẻ sọc. Nó không phải là chiếc áo thủy thủ trắng xanh navy cổ điển với những đường cắt xẻ táo bạo. Chiếc áo vừa vặn, các đường kẻ sọc mảnh mai với tông màu đỏ - trắng, cùng đường viền cổ tròn màu trắng xẻ sâu phía trước, cài bằng hàng cúc vàng. Những chi tiết này tạo nên sự khác biệt, nâng tầm phong cách casual lên một đẳng cấp tinh tế. 

Phong cách Paris sang trọng với chân váy denim mini và áo thun kẻ sọc- Ảnh 2.

Chất denim xanh đen tạo nên vẻ ngoài sang trọng, chỉn chu hơn so với gam xanh nhạt thường thấy cùng áo thun kẻ sọc đỏ trắng đem lại sự thanh lịch đầy cuốn hút

ẢNH: @PLUNA_STUDIO

Điểm nhấn nằm ở sự cân bằng: năng động và trẻ trung của denim gặp gỡ sự tinh tế, cổ điển của kẻ sọc, tạo nên một tổng thể vừa giản dị vừa khí chất.

Phong cách Paris sang trọng với chân váy denim mini và áo thun kẻ sọc- Ảnh 3.

Chiếc áo thun được kết hợp với chân váy denim dáng chữ A màu xanh chàm đặc trưng

ẢNH: ELODIEINPARIS

Bộ trang phục giản dị này truyền tải cảm giác sang trọng và thanh lịch, đồng thời vẫn giữ được phong cách nữ tính, tươi mới. Kết hợp nét phóng khoáng kiểu Pháp với phong cách preppy, các phụ kiện cũng theo cùng một concept. Từ chiếc túi cói đến đôi giày cao gót màu đỏ sẫm. Một diện mạo đơn giản nhưng hoàn hảo cho các cô gái trẻ trong những tháng mùa thu ấm áp, khi đi nghỉ dưỡng hoặc dạo phố.

Phong cách Paris sang trọng với chân váy denim mini và áo thun kẻ sọc- Ảnh 4.

Denim mang đến sự năng động, trẻ trung, trong khi kẻ sọc biểu tượng kinh điển của thời trang Pháp khơi gợi nét thanh lịch vượt thời gian

ẢNH: @SONJALEIGH_

Khi kết hợp cùng giày búp bê hoặc slingback, thậm chí với cả giày thể thao "xù xì" thêm một chiếc túi xách và cặp kính râm cổ điển, bạn có ngay hình ảnh của một quý cô Paris: nữ tính, giản dị nhưng tràn đầy khí chất. 

Phong cách Paris sang trọng với chân váy denim mini và áo thun kẻ sọc- Ảnh 5.

Thêm một chiếc mũ nồi để hoàn thiện bộ trang phục dễ thương cho ngày giao mùa

ẢNH: CARLYRIORDAN

Ý tưởng diện đồ mới nhất được bắt gặp trong phong cách đường phố của các buổi trình diễn Haute Couture mới nhất tại Paris, dù đó là một bộ trang phục hoàn toàn thoải mái. Chúng ta đang nói đến combo áo kẻ sọc và chân váy denim ngắn. Hai món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của các cô gái trẻ. Và chúng trông thật tuyệt khi kết hợp với nhau, tạo nên một phong cách trẻ trung, dễ mặc và dễ thương. Chỉ cần một vài phụ kiện được lựa chọn kỹ lưỡng.

Phong cách Paris sang trọng với chân váy denim mini và áo thun kẻ sọc- Ảnh 6.

Sự phóng khoáng của denim hòa quyện với nét cổ điển từ những đường kẻ sọc, tạo nên một vẻ ngoài vừa trẻ trung, vừa sang trọng

ẢNH: H&M

Khi phối cùng giày búp bê, xăng đan quai mảnh hoặc một đôi slingback tinh tế, bạn sẽ toát lên sự nữ tính rất “Pháp”. Chỉ cần thêm chiếc túi xách nhỏ và vài phụ kiện tối giản, bản phối này đủ để bạn tự tin xuống phố, mang theo khí chất Paris thanh lịch và quyến rũ. 

Bộ đôi này vẫn tiếp tục khẳng định vị thế phong cách Paris sang trọng luôn là xu hướng chủ đạo, mỗi lần lại mang đến những điểm nhấn mới mẻ, vô cùng sang trọng.

Phong cách phong cách Paris áo thun kẻ sọc chân váy denim chân váy mini

Bài viết khác

Phong cách Hàn Quốc hòa trộn minimalism - mẹo giúp nàng không bị lỗi mốt

Phong cách Hàn Quốc hòa trộn minimalism - mẹo giúp nàng không bị lỗi mốt

Xinh đẹp cả tuần với 5 gợi ý váy dáng dài mùa thu

Xinh đẹp cả tuần với 5 gợi ý váy dáng dài mùa thu

Chân váy denim, lựa chọn thông minh cho tiết trời đầu thu

Chân váy denim, lựa chọn thông minh cho tiết trời đầu thu

Giày ballet tạo nét cổ điển hòa cùng hơi thở hiện đại

Giày ballet tạo nét cổ điển hòa cùng hơi thở hiện đại

4 cách tăng cá tính với giày sneaker

4 cách tăng cá tính với giày sneaker

Mặc đẹp, sang dễ dàng với cặp đôi áo và chân váy

Mặc đẹp, sang dễ dàng với cặp đôi áo và chân váy

Tăng nét gợi cảm khi diện áo corset và chân váy

Tăng nét gợi cảm khi diện áo corset và chân váy

Nâng tầm phong cách đời thường với áo sơ mi trắng đa năng

Nâng tầm phong cách đời thường với áo sơ mi trắng đa năng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top