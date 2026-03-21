Thời trang 24/7

Phong cách phối đồ thành công nhất để truyền cảm hứng cho bạn

Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
21/03/2026 20:00 GMT+7

Mùa này, hai xu hướng nổi bật đang quay trở lại mạnh mẽ: Sự mềm mại, ấm áp của bốt da lộn màu nâu với tinh thần 'denim on denim' đầy phóng khoáng; và pha trộn thêm phong cách áo sơ mi, quần shorts Bermuda thành thị.

Chỉ cần thay đổi một vài chi tiết nhỏ cũng đủ để biến đổi hoàn toàn phong cách theo ý bạn. Bí quyết nằm ở khả năng thích ứng với nhiều kiểu dáng, dễ dàng chuyển đổi từ vẻ ngoài lãng mạn phóng khoáng sang những bộ trang phục thường ngày, năng động hơn.

- Ảnh 1.

Theo phong cách denim với chân váy ngắn và áo khoác denim tối màu cùng đôi bốt da lộn sang chảnh

ẢNH: @TRENDXMUSE

Mềm mại, ấm áp và vô cùng đa năng, những đôi bốt da lộn màu nâu hay "nguyên cây" theo phong cách denim đang trở lại mạnh mẽ trong mùa này.

- Ảnh 2.

Denim on denim, khi sự cổ điển được làm mới bằng tinh thần hiện đại, mạnh mẽ và đầy khí chất với điểm nhấn là thắt lưng nhỏ

ẢNH: ETAM

- Ảnh 3.

Phối cùng áo sơ mi và quần shorts Bermuda để tạo nên vẻ ngoài trang trọng nhưng vẫn thời thượng

ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Sự kết hợp giữa áo khoác, áo sơ mi và quần hoặc chân váy cùng chất liệu tạo nên một tổng thể liền mạch, nhưng vẫn có chiều sâu nhờ sự khác biệt tinh tế về màu sắc và kết cấu.

- Ảnh 4.

Phong cách giản dị hơn với quần jeans ống đứng, bốt mũi nhọn, áo khoác bomber màu kem và áo sơ mi hai lớp

ẢNH: @NYSTYLE

Điểm thú vị của xu hướng này nằm ở tính linh hoạt. Chỉ cần thay đổi một vài chi tiết nhỏ như thêm thắt phụ kiện hay lựa chọn giày dép, bạn đã có thể biến hóa hoàn toàn phong cách. Một chiếc thắt lưng bản nhỏ, túi xách da tối giản hay kính mắt cá tính đều có thể trở thành “chìa khóa” nâng tầm bộ trang phục.

Áo khoác và váy cùng bốt da lộn - phong cách thị thành

- Ảnh 5.

Trên nền da lộn sáng màu, bên trong là chiếc váy ngắn màu đen và khoác ngoài chiếc áo khoác dài màu xanh lá cây

ẢNH: @NYSTYLE

- Ảnh 6.

Phong cách cô gái thành thị - thanh lịch, tự do và luôn chuyển động cùng nhịp sống hiện đại

ẢNH: @FUNKYFORTY

Bốt da lộn màu nâu, với chất liệu mịn màng và gam màu trung tính, mang đến cảm giác gần gũi, ấm áp nhưng không kém phần tinh tế. Đây là món đồ có khả năng “cân” nhiều phong cách - từ nữ tính, lãng mạn đến năng động, đời thường. Khi kết hợp cùng váy voan nhẹ nhàng hoặc đầm ren bay bổng, đôi bốt trở thành điểm nhấn hoàn hảo, tạo nên tổng thể hài hòa giữa sự mềm mại và cá tính. Ngược lại, khi đi cùng quần jeans hoặc quần shorts, bốt da lộn lại mang đến diện mạo khỏe khoắn, hiện đại hơn, phù hợp cho nhịp sống đô thị năng động.

- Ảnh 7.

Diện đôi bốt da lộn màu xám với kiểu gấp rộng thùng thình cùng chiếc váy ren trắng lãng mạn và áo blazer đen trang trọng

ẢNH: @ZARA

 

Phong cách bốt da lộn denim Phong cách phối đồ Denim on denim

Áo vải lụa, tơ voan, linen... đẹp nhất tủ đồ hè

