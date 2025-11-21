  • An Giang
Phong cách thanh lịch Pháp thể hiện qua từng bộ trang phục dạ tweed

21/11/2025 14:00 GMT+7

Phong thái thanh lịch kiểu Pháp luôn có sức hút đặc biệt, tinh tế nhưng đầy xa xỉ. Nếu có một chất liệu được xem như biểu tượng cho tinh thần ấy, đó chính là dạ tweed. Qua bao thập kỷ, tweed vẫn giữ trọn vị thế.

Trang phục dạ tweed gợi nhắc đến những quý cô nước Pháp thanh lịch, tự tin và không cần quá phô trương để nổi bật. Với phom dáng được xử lý tinh gọn, tông màu ngọt nhẹ cùng chi tiết đính kết tỉ mỉ, tweed mang đến vẻ kiêu kỳ vượt thời gian.

Sắc xanh thẫm hòa cùng chất liệu dạ tweed tạo chiều sâu cuốn hút, trong khi phom blazer kết hợp chân váy ngắn giữ trọn nét thanh lịch

Chất liệu tweed mỏng rất phù hợp cho những ngày mới chớm lạnh. Thiết kế kẻ ca rô xanh trắng kết hợp chi tiết thêu nổi tinh xảo tạo nên vẻ nữ tính, thanh lịch nhưng không kém phần hiện đại

Gam trắng kem cùng bề mặt vải mềm mại mang đến cảm giác nhẹ nhàng. Hàng cúc kim loại được điểm xuyết tinh tế, kết hợp đường cắt gọn gàng và chân váy ngắn giúp tổng thể thanh thoát và trang nhã

Tweed kết hợp cùng ngọc trai tạo nên bộ trang phục đắt giá. Thiết kế cổ đính ngọc cùng đường khoét xẻ tinh tế giúp tôn gương mặt và vóc dáng, trong khi sắc vàng tươi mang đến cảm giác trẻ trung, rạng rỡ

Khi tiết trời bắt đầu lạnh hơn, từng sợi tweed dệt nên cảm giác ấm áp và thanh lịch đến lạ. Sắc xanh nhã nhặn mang vẻ sang trọng hiện đại, dễ dàng kết hợp cùng váy hoặc quần, tạo nên vẻ ngoài tinh tế và thời thượng

Blazer dáng ngắn với hàng khuy đồng tạo điểm nhấn sang trọng, kết hợp chân váy mini tôn dáng tạo hiệu ứng chân dài thanh thoát. Chất liệu dày dặn, cấu trúc chuẩn phom giúp tổng thể tối giản nhưng vẫn nổi bật

Bộ trang phục mang đậm tinh thần thanh lịch kiểu Pháp với áo khoác dáng ngắn và chân váy xếp ly. Chất liệu cao cấp kết hợp chi tiết nút vàng sang trọng giúp tổng thể nổi bật mà không cần quá cầu kỳ

Thêm chút phóng khoáng với thiết kế trễ vai, bộ tweed mang vẻ thanh lịch nhưng vẫn đầy cuốn hút. Phom dáng ôm nhẹ tôn đường nét cơ thể, kết hợp gam màu trung tính tạo nên tổng thể tinh tế, hiện đại

Diện một bộ trang phục dạ tweed không chỉ là khoác lên mình sự ấm áp, mà còn là lựa chọn phong cách - như thể chạm vào khí chất chuẩn mực của thời trang nước Pháp.

Dạ tweed trang phục trang phục dạ tweed áo blazer Mùa Thu Đông

