Phong cách thanh lịch Pháp thể hiện qua từng bộ trang phục dạ tweed

Phong thái thanh lịch kiểu Pháp luôn có sức hút đặc biệt, tinh tế nhưng đầy xa xỉ. Nếu có một chất liệu được xem như biểu tượng cho tinh thần ấy, đó chính là dạ tweed. Qua bao thập kỷ, tweed vẫn giữ trọn vị thế.
Trang phục dạ tweed gợi nhắc đến những quý cô nước Pháp thanh lịch, tự tin và không cần quá phô trương để nổi bật. Với phom dáng được xử lý tinh gọn, tông màu ngọt nhẹ cùng chi tiết đính kết tỉ mỉ, tweed mang đến vẻ kiêu kỳ vượt thời gian.
Diện một bộ trang phục dạ tweed không chỉ là khoác lên mình sự ấm áp, mà còn là lựa chọn phong cách - như thể chạm vào khí chất chuẩn mực của thời trang nước Pháp.