Phong cách thời trang ấn tượng của diễn viên nhí 'Đồi hành xác'

Trước khi bén duyên với Đồi hành xác của đạo diễn Lương Đình Dũng, diễn viên nhí Vittoria Chúc An đã tham gia dự án Phía sau hạnh phúc cùng nam diễn viên Trần Kim Hải (diễn viên chính trong Lật mặt 6 và Lật mặt 7). Bên cạnh đó cô bé từng đồng hành trong một số phim với các diễn viên như NSƯT Võ Hoài Nam, nghệ sĩ Thanh Bình và dàn diễn viên quen thuộc của VFC.

Nữ diễn viên nhí xuất hiện tại buổi ra mắt phim Đồi hành xác của đạo diễn Lương Đình Dũng với set đồ trắng dịu dàng, thanh lịch. Vittoria Chúc An chọn bản phối trẻ trung, hợp lứa tuổi cùng phong cách make up nhẹ nhàng tôn vẻ đẹp trong trẻo

Vittoria Chúc An chụp hình cùng đạo diễn và dàn diễn viên Đồi hành xác ẢNH: NVCC

Vittoria Chúc An chia sẻ, em rất thích phim hành động và phim kinh dị; và Đồi hành xác là bộ phim kinh dị mà cô bé rất chờ đợi ẢNH: NVCC

Ngoài sở thích diễn xuất, Vittoria Chúc An còn gây ấn tượng ở phong cách thời trang cùng cách phối đồ đa dạng để tạo dấu ấn cho bản thân mỗi khi đi chơi, du lịch

Mẹ diễn viên nhí cho biết, ngoài đóng phim, thỉnh thoảng cô bé chụp một số bộ sưu tập thời trang với phong cách cá tính, độc đáo. Vì vậy, việc tạo dáng được Vittoria Chúc An thực hiện vô cùng thuần thục, chuyên nghiệp ẢNH: NVCC

Chia sẻ về vai diễn Ngư (lúc nhỏ) trong Đồi hành xác, Vittoria Chúc An cho biết: "Khi được lựa chọn, con cũng thấy hơi áp lực, chỉ khi làm việc với đạo diễn Lương Đình Dũng, con mới cảm thấy yên tâm, vì bác Dũng trao đổi rất kỹ với con từng phân đoạn. Khi quay con chỉ cần tập trung thật tốt. Con học được rất nhiều điều khi tham gia Đồi hành xác và con mong muốn sẽ có cơ hội thử sức với nhiều thể loại phim mới".

Thời trang học đường của Vittoria Chúc An là những bản phối hợp lứa tuổi như áo sơ mi trắng thắt nơ, chân váy ngắn xếp ly cùng giày búp bê ẢNH: NVCC

Bộ phim Đồi hành xác được đạo diễn Lương Đình Dũng ấp ủ trong 3 năm. Trước đó phần kịch bản đã được anh trăn trở rất nhiều khi chuyển thể từ tiểu thuyết Tà thuyết đen trở lại. Phim kinh dị phổ biến với điện ảnh thế giới nhưng ở Việt Nam thì thể loại này vẫn khá kén cả khán giả lẫn đạo diễn.

Vittoria Chúc An làm mẫu nhí tự tin khoe những bộ đồ với thiết kế độc đáo. Diễn viên nhí búi tóc cao trong thiết kế 3D đầy cá tính cùng phong cách trang điểm ấn tượng như một fashionista ẢNH: NVCC

Theo chia sẻ của đạo diễn Lương Đình Dũng, tuy là diễn viên nhí lần đầu bén duyên với phim kinh dị nhưng Vittoria Chúc An đã diễn rất có hồn, vai diễn không nhiều phân đoạn nhưng ở phân đoạn nào bé cũng diễn rất nhập tâm và làm rất tốt.

"Khi cast bé Vittoria Chúc An, tôi biết vai diễn này là dành cho cô bé, tôi đã nhìn thấy sự tương đồng và gương mặt khá giống nhau của hai diễn viên và hai nhân vật. Vittoria Chúc An có diễn xuất tốt, đặc biệt sở hữu đôi mắt biết diễn và phong thái cực kỳ chuyên nghiệp", đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ thêm.

Vittoria Chúc An sinh năm 2012, hiện là học sinh của Everest School. Ngoài thời gian học, nữ diễn viên nhí tham gia tập luyện thể thao, trau dồi ngoại ngữ và học diễn xuất, đồng thời cô bé cũng là gương mặt mẫu nhí được yêu thích ở Hà thành.