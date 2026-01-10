  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Phong cách tối giản thanh lịch được lòng quý cô hiện đại

Kim Ngọc
Kim Ngọc
10/01/2026 12:00 GMT+7

Vẻ đẹp thanh lịch là một trong những đặc trưng nổi bật của phong cách tối giản được các quý cô hiện đại yêu thích. Bước vào mùa thời trang năm 2026, các thiết kế tối giản mở ra chiều hướng khám phá mới, nơi quý cô có thể diện các thiết kế lấy cảm hứng tối giản chủ đạo để đi làm, đi tiệc và tỏa sáng ở mọi không gian.

Phong cách tối giản chính là tuyên ngôn của tủ đồ thời trang hiện đại. Mỗi quý cô đều có thể tự tin diện các thiết kế minimalism để bước vào các bữa tiệc, thảm đỏ đến công sở hằng ngày. Thời trang tối giản không quá khó để theo đuổi mà ngược lại có quá nhiều sức hút để nàng không từ bỏ.

Phong cách tối giản thanh lịch được lòng quý cô hiện đại- Ảnh 1.

Làm mới công thức phối đồ all black bằng cách chọn một thiết kế áo chấm bi nền đen phối cùng chân váy lụa. Những khoảng hở hợp lý, những nếp gấp mềm rủ nhẹ nhàng tôn vinh nét đẹp nữ tính và sự lãng mạn của nàng

ẢNH: RECHIC

Phối đồ tối giản mà sang: công thức giúp bạn nổi bật vào ngày đầu năm

Trong không khí rộn rã và nhịp điệu hối hả của những ngày đầu năm 2026, các bản phối tối giản giúp quý cô bắt nhịp cuộc sống một cách nhanh gọn và dễ dàng hơn.

Các công thức phối đồ tối giản phủ sóng trên bảng màu đơn sắc, tiết chế những món đồ rườm rà nhiều chi tiết trang trí, nhiều bèo nhún và họa tiết rối mắt. Thay vào đó là các món đồ cơ bản mang phom dáng cổ điển - từ sơ mi đến chân váy A, từ đầm liền dáng dài đến quần âu cạp cao, quần ống loe, váy ống...

Phong cách tối giản thanh lịch được lòng quý cô hiện đại- Ảnh 2.

Tông màu trầm không hề khiến người mặc bị "dìm dáng" mà ngược lại có thể làm nổi bật hơn cá tính và gu thời trang. Thiết kế váy maxi dáng suông nhẹ có điểm nhấn là chi tiết drapping khéo léo tôn eo và "hút" trọn mọi ánh nhìn

ẢNH: LAM.D STUDIO

Phong cách tối giản thanh lịch được lòng quý cô hiện đại- Ảnh 3.

Bản lĩnh và khí chất phái nữ thể hiện qua cách chọn phối trang phục. Thiết kế tông đen cổ V sâu quyến rũ, bí ẩn nhưng đầy sức quyến rũ được gợi ý phối cùng giày cao gót mũi nhọn và túi xách tông nâu cam tươi sáng

ẢNH: LAM.D STUDIO

Phong cách tối giản thanh lịch được lòng quý cô hiện đại- Ảnh 4.

Dù đi tiệc hay hẹn hò, dù dự thảm đỏ hay gặp gỡ hội bạn thân dịp cuối năm thì thiết kế đầm trắng cổ vuông tinh giản cũng là lựa chọn xứng đáng. Thiết kế khoe đường cong một cách tinh tế qua cấu trúc ôm ở phần thân trên, xòe nhẹ ở phần tùng váy đi cùng tông màu timeless không bao giờ lỗi mốt

ẢNH: RECHIC

Phong cách tối giản thanh lịch được lòng quý cô hiện đại- Ảnh 5.

Mang làn gió mới đến với những không gian quen thuộc chốn văn phòng bằng sự cộng hưởng của quần tây ống loe phối áo kiểu lệch vai

ẢNH: LAM.D STUDIO

Phong cách tối giản thanh lịch được lòng quý cô hiện đại- Ảnh 6.

Sự kết hợp của hai gam màu trắng đen không bao giờ khiến nàng thất vọng. Quý cô có thể áp dụng bản phối đầm đen và khăn choàng trắng hoặc đảo ngược hai màu sắc này cho nhau. Phong cách tối giản đề cao cấu trúc, kết cấu trang phục và chất vải cao cấp - do vậy càng là những bản phối giản đơn càng xứng đáng để ngắm nhìn

ẢNH: LAM.D STUDIO

Phong cách tối giản thanh lịch được lòng quý cô hiện đại- Ảnh 7.

Ghi dấu thanh lịch bằng những ý tưởng phá cách khi diện trang phục tối giản. Phom dáng lạ mắt của giày, túi hay những chiếc vòng tay và bông tai bản lớn sẽ tạo nên điểm nhấn thú vị cho trang phục của nàng

ẢNH: LAM.D STUDIO

Phong cách tối giản thanh lịch được lòng quý cô hiện đại- Ảnh 8.
Phong cách tối giản thanh lịch được lòng quý cô hiện đại- Ảnh 9.

Tông màu đơn sắc chiếm lĩnh hầu hết các bản phối tối giản. Đỏ rượu cuốn hút và rực rỡ, đen than chì kiêu sa quý phái, sắc trắng ngà hay màu nâu be tinh khôi và giàu sức hút đều có thể trở thành lựa chọn phong cách cá nhân

ẢNH: RECHIC, LAM.D STUDIO

Phong cách tối giản thanh lịch được lòng quý cô hiện đại- Ảnh 10.
Phong cách tối giản thanh lịch được lòng quý cô hiện đại- Ảnh 11.

Khi yêu thích thời trang tối giản, nàng cũng dần khám phá ra bí mật của vẻ đẹp phong cách nằm ở sự tự tin. Một thiết kế váy dài tối giản có thể biến hóa nhiều cách mặc tùy theo cảm hứng và phong cách thời trang mà nàng hướng đến

ẢNH: RECHIC

Phong cách tối giản Tối giản phối đồ tối giản bản phối tối giản váy dài tối giản

Bài viết khác

Muôn kiểu váy che khuyết điểm hiệu quả, để nàng tự tin xinh đẹp mỗi ngày

Muôn kiểu váy che khuyết điểm hiệu quả, để nàng tự tin xinh đẹp mỗi ngày

Phong cách lãng mạn 'gây thương nhớ' giữa phố thị

Phong cách lãng mạn 'gây thương nhớ' giữa phố thị

Quần jeans cạp trễ, xu hướng gợi cảm trở lại với diện mạo mới

Quần jeans cạp trễ, xu hướng gợi cảm trở lại với diện mạo mới

Giữ ấm mà vẫn thời thượng với bộ đôi áo phao và mũ len

Giữ ấm mà vẫn thời thượng với bộ đôi áo phao và mũ len

Quần ống loe, chân váy bút chì... tôn chân dài và còn dễ phối đồ

Quần ống loe, chân váy bút chì... tôn chân dài và còn dễ phối đồ

Váy xếp ly và băng đô: khi nét điệu đà trở thành tuyên ngôn cá tính

Váy xếp ly và băng đô: khi nét điệu đà trở thành tuyên ngôn cá tính

Diện trang phục ca rô đỏ, cá tính và thu hút

Diện trang phục ca rô đỏ, cá tính và thu hút

Sành điệu hơn khi phối áo len với chân váy xếp ly, váy da và quần jeans

Sành điệu hơn khi phối áo len với chân váy xếp ly, váy da và quần jeans

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top