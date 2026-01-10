Phong cách tối giản thanh lịch được lòng quý cô hiện đại

Phong cách tối giản chính là tuyên ngôn của tủ đồ thời trang hiện đại. Mỗi quý cô đều có thể tự tin diện các thiết kế minimalism để bước vào các bữa tiệc, thảm đỏ đến công sở hằng ngày. Thời trang tối giản không quá khó để theo đuổi mà ngược lại có quá nhiều sức hút để nàng không từ bỏ.

Làm mới công thức phối đồ all black bằng cách chọn một thiết kế áo chấm bi nền đen phối cùng chân váy lụa. Những khoảng hở hợp lý, những nếp gấp mềm rủ nhẹ nhàng tôn vinh nét đẹp nữ tính và sự lãng mạn của nàng ẢNH: RECHIC

Phối đồ tối giản mà sang: công thức giúp bạn nổi bật vào ngày đầu năm

Trong không khí rộn rã và nhịp điệu hối hả của những ngày đầu năm 2026, các bản phối tối giản giúp quý cô bắt nhịp cuộc sống một cách nhanh gọn và dễ dàng hơn.

Các công thức phối đồ tối giản phủ sóng trên bảng màu đơn sắc, tiết chế những món đồ rườm rà nhiều chi tiết trang trí, nhiều bèo nhún và họa tiết rối mắt. Thay vào đó là các món đồ cơ bản mang phom dáng cổ điển - từ sơ mi đến chân váy A, từ đầm liền dáng dài đến quần âu cạp cao, quần ống loe, váy ống...

Tông màu trầm không hề khiến người mặc bị "dìm dáng" mà ngược lại có thể làm nổi bật hơn cá tính và gu thời trang. Thiết kế váy maxi dáng suông nhẹ có điểm nhấn là chi tiết drapping khéo léo tôn eo và "hút" trọn mọi ánh nhìn ẢNH: LAM.D STUDIO

Bản lĩnh và khí chất phái nữ thể hiện qua cách chọn phối trang phục. Thiết kế tông đen cổ V sâu quyến rũ, bí ẩn nhưng đầy sức quyến rũ được gợi ý phối cùng giày cao gót mũi nhọn và túi xách tông nâu cam tươi sáng ẢNH: LAM.D STUDIO

Dù đi tiệc hay hẹn hò, dù dự thảm đỏ hay gặp gỡ hội bạn thân dịp cuối năm thì thiết kế đầm trắng cổ vuông tinh giản cũng là lựa chọn xứng đáng. Thiết kế khoe đường cong một cách tinh tế qua cấu trúc ôm ở phần thân trên, xòe nhẹ ở phần tùng váy đi cùng tông màu timeless không bao giờ lỗi mốt ẢNH: RECHIC

Mang làn gió mới đến với những không gian quen thuộc chốn văn phòng bằng sự cộng hưởng của quần tây ống loe phối áo kiểu lệch vai ẢNH: LAM.D STUDIO

Sự kết hợp của hai gam màu trắng đen không bao giờ khiến nàng thất vọng. Quý cô có thể áp dụng bản phối đầm đen và khăn choàng trắng hoặc đảo ngược hai màu sắc này cho nhau. Phong cách tối giản đề cao cấu trúc, kết cấu trang phục và chất vải cao cấp - do vậy càng là những bản phối giản đơn càng xứng đáng để ngắm nhìn ẢNH: LAM.D STUDIO

Ghi dấu thanh lịch bằng những ý tưởng phá cách khi diện trang phục tối giản. Phom dáng lạ mắt của giày, túi hay những chiếc vòng tay và bông tai bản lớn sẽ tạo nên điểm nhấn thú vị cho trang phục của nàng ẢNH: LAM.D STUDIO

Tông màu đơn sắc chiếm lĩnh hầu hết các bản phối tối giản. Đỏ rượu cuốn hút và rực rỡ, đen than chì kiêu sa quý phái, sắc trắng ngà hay màu nâu be tinh khôi và giàu sức hút đều có thể trở thành lựa chọn phong cách cá nhân ẢNH: RECHIC, LAM.D STUDIO

