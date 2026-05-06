Phong cách tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans

Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, áo sơ mi, áo blouse và quần jeans vẫn đủ sức tạo nên một diện mạo hoàn chỉnh khi được xử lý đúng về phom dáng và chất vải.
Nếu cấu trúc mang đến cảm giác chỉn chu, thì những thiết kế thiên về chất liệu lại mở ra một hướng tiếp cận nhẹ nhàng. Chiếc áo sơ mi trắng được làm từ chất vải mỏng, tà áo tạo nên những nếp gấp mềm mại, phối cùng quần jeans mang lại vẻ ngoài phóng khoáng nhưng không kém phần thanh lịch
ẢNH: @MYYYYYYYY_Y
Khi áo sơ mi được ứng dụng theo phong cách layering, khả năng biến hóa của bộ đôi này được đẩy lên một cấp độ mới. Khoác ngoài là áo sơ mi phom suông, không chiết eo, các đường thẳng từ cổ áo chạy dọc xuống thân tạo hiệu ứng kéo dài phần trên cơ thể. Phối cùng quần jeans denim dày với sắc xanh đậm thoải mái khi di chuyển
Những biến tấu nữ tính như cổ buộc dây hay tay phồng mang đến một sắc thái hoàn toàn khác cho chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc. Áo sơ mi với phần tay áo phồng tạo hiệu ứng cân đối cho phần thân trên, sơ vin với quần jeans ống loe đóng vai trò như một “nền tảng” vững chắc
ẢNH: @_QUYNHNGANTRAN.CLOTHING
Sự xuất hiện của các chi tiết bèo nhún khiến chiếc áo blouse trở nên nổi bật ngay từ ánh nhìn đầu tiên, các lớp vải xếp chồng tạo hiệu ứng chuyển động liên tục. Để cân bằng, quần jeans được tiết chế tối đa với ống loe nhẹ và chất denim không quá dày
ẢNH: @_RABI_GRAM
Áo blouse phom boxy với phần vai vuông, thân áo rộng vừa phải cùng chất vải dày, ít nhăn. Khi sơ vin một phần hoặc thả tự nhiên cùng quần jeans xanh xám ống rộng tiếp tục củng cố tinh thần tối giản
ẢNH: @_STEEZY_VN
Áo sơ mi được chiết nhẹ ở eo giúp định hình cơ thể, kết hợp cùng quần jeans ống suông dài, tổng thể đạt được sự cân bằng lý tưởng giữa ôm và rộng. Phần trên vừa vặn, phần dưới thoải mái - một công thức dễ mặc nhưng luôn hiệu quả
ẢNH: @_THE.SHEHIN
Những thiết kế mang hơi hướng cổ điển như áo sơ mi bèo dọc thân áo lại đem đến cảm giác khác biệt rõ rệt. Sánh đôi cùng quần jean ống loe nhẹ giúp kéo dài đôi chân và mang lại sự thoải mái khi xuống phố
ẢNH: @GYO MADE
