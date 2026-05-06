  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Phong cách tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
06/05/2026 14:00 GMT+7

Sự kết hợp giữa áo sơ mi, áo blouse và quần jeans là hai biểu tượng kinh điển của tủ đồ, vẫn đủ sức tạo nên diện mạo hiện đại khi xuống phố.

Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, áo sơ mi, áo blouse và quần jeans vẫn đủ sức tạo nên một diện mạo hoàn chỉnh khi được xử lý đúng về phom dáng và chất vải. 

Phong cách tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans- Ảnh 1.

Nếu cấu trúc mang đến cảm giác chỉn chu, thì những thiết kế thiên về chất liệu lại mở ra một hướng tiếp cận nhẹ nhàng. Chiếc áo sơ mi trắng được làm từ chất vải mỏng, tà áo tạo nên những nếp gấp mềm mại, phối cùng quần jeans mang lại vẻ ngoài phóng khoáng nhưng không kém phần thanh lịch

ẢNH: @MYYYYYYYY_Y

Phong cách tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans- Ảnh 2.

Khi áo sơ mi được ứng dụng theo phong cách layering, khả năng biến hóa của bộ đôi này được đẩy lên một cấp độ mới. Khoác ngoài là áo sơ mi phom suông, không chiết eo, các đường thẳng từ cổ áo chạy dọc xuống thân tạo hiệu ứng kéo dài phần trên cơ thể. Phối cùng quần jeans denim dày với sắc xanh đậm thoải mái khi di chuyển

ẢNH: @MYYYYYYYY_Y

Phong cách tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans- Ảnh 3.

Những biến tấu nữ tính như cổ buộc dây hay tay phồng mang đến một sắc thái hoàn toàn khác cho chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc. Áo sơ mi với phần tay áo phồng tạo hiệu ứng cân đối cho phần thân trên, sơ vin với quần jeans ống loe đóng vai trò như một “nền tảng” vững chắc

ẢNH: @_QUYNHNGANTRAN.CLOTHING

Phong cách tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans- Ảnh 4.

Sự xuất hiện của các chi tiết bèo nhún khiến chiếc áo blouse trở nên nổi bật ngay từ ánh nhìn đầu tiên, các lớp vải xếp chồng tạo hiệu ứng chuyển động liên tục. Để cân bằng, quần jeans được tiết chế tối đa với ống loe nhẹ và chất denim không quá dày

ẢNH: @_RABI_GRAM

Phong cách tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans- Ảnh 5.

Áo blouse phom boxy với phần vai vuông, thân áo rộng vừa phải cùng chất vải dày, ít nhăn. Khi sơ vin một phần hoặc thả tự nhiên cùng quần jeans xanh xám ống rộng tiếp tục củng cố tinh thần tối giản

ẢNH: @_STEEZY_VN

Phong cách tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans- Ảnh 6.

Áo sơ mi được chiết nhẹ ở eo giúp định hình cơ thể, kết hợp cùng quần jeans ống suông dài, tổng thể đạt được sự cân bằng lý tưởng giữa ôm và rộng. Phần trên vừa vặn, phần dưới thoải mái - một công thức dễ mặc nhưng luôn hiệu quả

ẢNH: @_THE.SHEHIN

Phong cách tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans- Ảnh 7.

Những thiết kế mang hơi hướng cổ điển như áo sơ mi bèo dọc thân áo lại đem đến cảm giác khác biệt rõ rệt. Sánh đôi cùng quần jean ống loe nhẹ giúp kéo dài đôi chân và mang lại sự thoải mái khi xuống phố

ẢNH: @GYO MADE

 

Áo sơ mi Quần jeans áo blouse phối đồ với quần jeans áo sơ mi và quần jeans

Bài viết khác

Lên đồ cùng áo gile denim tôn lên vẻ năng động

Lên đồ cùng áo gile denim tôn lên vẻ năng động

Mặc đẹp suốt hè cùng bản phối trắng đen tối giản

Mặc đẹp suốt hè cùng bản phối trắng đen tối giản

Đầm cổ chữ V, mặc từ văn phòng đến đường phố đều đẹp

Đầm cổ chữ V, mặc từ văn phòng đến đường phố đều đẹp

Hiệu ứng 'trẻ hóa' từ quần yếm: Bí quyết nằm ở cách phối đồ

Hiệu ứng 'trẻ hóa' từ quần yếm: Bí quyết nằm ở cách phối đồ

Bông tai vàng tăng thêm nét điệu đà cho nàng

Bông tai vàng tăng thêm nét điệu đà cho nàng

Wash denim và xu hướng dạo phố: Đơn giản mà vẫn chuẩn 'gu'

Wash denim và xu hướng dạo phố: Đơn giản mà vẫn chuẩn 'gu'

Váy trễ vai mềm mại, bí quyết tôn dáng cho bờ vai mảnh mai

Váy trễ vai mềm mại, bí quyết tôn dáng cho bờ vai mảnh mai

Khi cardigan mỏng trở thành 'trợ thủ' chống nắng đầy phong cách

Khi cardigan mỏng trở thành 'trợ thủ' chống nắng đầy phong cách

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top