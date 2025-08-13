Phong cách với dép xỏ ngón, từ layering tinh tế đến bộ suit tối giản

Một đôi dép xỏ ngón khi được kết hợp khéo léo, nó trở thành điểm nhấn thời thượng cho cả 4 phong cách đối lập mà vẫn hài hòa: layering tinh tế, bộ suit tối giản, váy xuyên thấu gợi cảm và set đồ ngủ sang trọng.

Dép xỏ ngón với phong cách layering vừa giản dị vừa sang trọng

Phong cách layering casual-chic trong một bản phối thời trang đường phố giữa màu trắng và xám ẢNH: @ANNAWNTR

Ngay cả trong mùa hè, bạn vẫn có thể thỏa sức sáng tạo với phong cách layering. Dĩ nhiên, hãy chọn những món đồ nhẹ nhàng, không quá cồng kềnh ẢNH: @SARAHLOUISEBLYTHE

Một ví dụ hoàn hảo để kết hợp với dép xỏ ngón là mặc áo phông trắng maxi bên ngoài áo lót ren dài hơn một chút, cùng tông, để đường viền gấu áo được tô điểm nổi bật. Để hoàn thiện tổng thể hãy thêm một món đồ tối màu khác, chẳng hạn như quần slim fit chất liệu vải mỏng nhẹ. Ngoài ra với sự trợ giúp của túi xách hàng hiệu và kính râm, bạn sẽ có một phong cách casual nhưng vẫn có điểm nhấn.



Với một chiếc váy dài xuyên thấu

Mùa thu là thời điểm hoàn hảo để thử nghiệm những chiếc váy với chất liệu vải mỏng manh nhưng vẫn kín đáo ẢNH: @LONDONFASHIONWEEK

Những trang phục nhấn mạnh sự gợi cảm, cũng như những đường nét nhẹ nhàng tôn trọn vóc dáng, một cách để diện chúng một cách ấn tượng vừa đủ là kết hợp chúng với dép xỏ ngón cùng tông màu trắng. Điểm nhấn cuối cùng sẽ là một chiếc túi xách và trang sức.

Kết hợp với áo và quần tối giản

Bộ đồ cuối hè đầu thu thường được thay thế bằng áo không tay và quần ống rộng ẢNH: @ANNAWNTR

Chỉ cần một đôi dép tông là bạn có thể thêm nét Scandi cho bộ trang phục áo không tay và quần ống rộng ẢNH: @NYSTYLE

Đây luôn là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng càng tuyệt vời hơn khi tập trung vào màu sắc trung tính và phong cách tối giản, pha chút phong cách Scandi. Để có một diện mạo hoàn hảo, phụ kiện cũng nên theo cùng một concept và tông màu. Một chiếc túi tote da hoặc vải và một đôi dép xỏ ngón là lựa chọn tốt nhất.

Cùng với bộ đồ ngủ lụa cao cấp

Không gì tuyệt hơn một đôi dép xỏ ngón tối giản để làm nổi bật bộ đồ ngủ lụa sang trọng của bạn trong những ngày cuối hè đầu thu ẢNH: @LECOLLET

Bộ trang phục này gợi nhớ đến những bộ đồ ngủ sang trọng nhất, giờ đây đã trở nên phổ biến ngay cả trong những dịp trang trọng nhất. Và cũng dễ hiểu khi đôi giày hoàn hảo nhất lại là một đôi dép xỏ ngón. Điều duy nhất cần lưu ý ở đây là chọn một mẫu có thiết kế tinh tế hơn, thậm chí có thể được làm bằng da. Cuối cùng, chiếc túi xách cũng phải phù hợp với hoàn cảnh.