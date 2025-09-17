'Phú Sát Hoàng hậu' Tần Lam nổi bật nhan sắc giữa dàn sao Hollywood

Tần Lam xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch và tinh tế. Bộ trang phục với phom dáng cổ điển, kết hợp cùng mái tóc chải suông và lối trang điểm tự nhiên, đã tôn lên vẻ đẹp vượt thời gian và khí chất tao nhã của "nữ hoàng không tuổi" ẢNH: TB

Tần Lam trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại show diễn giới thiệu bộ sưu tập xuân hè 2026 của Tory Burch. Nữ diễn viên 46 tuổi lựa chọn thiết kế ôm sát, kết hợp cùng các chi tiết nếp nhún tinh tế ở eo, khéo léo tôn vinh vóc dáng mảnh mai và những đường cong nuột nà của cô. Chất liệu da lộn cao cấp không chỉ mang lại cảm giác mềm mại mà còn tạo chiều sâu thị giác, khiến mỗi cử động của Tần Lam đều thu hút mọi ánh nhìn. Sự xuất hiện của cô tại sự kiện lần này được giới mộ điệu đánh giá cao, khẳng định gu thời trang tinh tế của "Phú Sát Hoàng hậu".

Phong cách thời trang của Tần Lam luôn là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét cổ điển và hiện đại. Với thiết kế đầm tinh tế quyến rũ vừa phải, cô khéo léo khoe vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, quý phái đặc trưng đã làm nên thương hiệu của mình ẢNH: TB

Theo đánh giá từ các trang báo giải trí và truyền thông Trung Quốc, năm 2025 tiếp tục là một năm đầy thành công và khẳng định vị thế của nữ diễn viên Tần Lam. Bảy năm sau vai diễn Phú Sát Hoàng hậu trong Diên Hy Công Lược, Tần Lam không chỉ giữ vững danh tiếng mà còn củng cố hình ảnh một "nữ thần" màn ảnh với vẻ đẹp không tuổi và khí chất thanh tao, sang trọng.

Thành công của minh tinh sinh năm 1979 còn đến từ sự khéo léo chuyển mình, không ngừng thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau. Các dự án phim gần đây của cô trong năm 2025 cho thấy sự đa dạng trong diễn xuất, từ những bộ phim truyền hình lãng mạn hiện đại cho đến những vai diễn có chiều sâu tâm lý, thoát khỏi cái bóng của một Phú Sát Hoàng hậu. Theo Weibo, dự án phim lớn của Tần Lam trong năm 2025 gồm Shining Like Her, phim truyền hình hiện đại do Tần Lam và nam diễn viên Vương Dương đóng vai chính dự kiến phát sóng độc quyền trên nền tảng Tencent Video và bộ phim hình sự - xã hội mang tên Hoàng Tước với sự tham gia của Tần Lam và Quách Kinh Phi, dự kiến phát sóng vào năm 2025.

Tần Lam chứng minh gu thẩm mỹ đẳng cấp và sự am hiểu về thời trang. Cô không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là biểu tượng sắc đẹp xứ Hoa ngữ, luôn xuất hiện với thần thái tự tin và quyến rũ ẢNH: TB

Truyền thông Trung Quốc dành nhiều lời ca ngợi cho sự chuyên nghiệp và thái độ làm việc nghiêm túc của Tần Lam. Cô chứng minh rằng tuổi tác không phải là rào cản đối với sự nghiệp diễn xuất. Nhờ hình tượng thanh lịch và sang trọng, Tần Lam tiếp tục là gương mặt đại diện được săn đón của nhiều thương hiệu. Bên cạnh Tần Lam là dàn mỹ nhân Hollywood gồm Naomi Watts, Tessa Thompson và Emma Roberts.

Nữ diễn viên Hollywood Naomi Watts mang đến một phong thái quý phái, đẳng cấp dù đã ngoài ngũ tuần. Với gu thời trang tinh tế, Naomi luôn biết cách tỏa sáng một cách tự nhiên mà không cần phô trương. Tại show diễn, cô khoác lên mình một bộ trang phục thể hiện sự giao thoa giữa nét cổ điển và hiện đại, toát lên vẻ đẹp vượt thời gian ẢNH: TB

Nữ diễn viên Tessa Thompson, với phong cách thời trang phá cách và đầy cá tính, đã mang đến một làn gió mới cho show diễn. Tessa Thompson luôn biết cách biến hóa để trở thành tâm điểm của mọi ống kính và lần này cũng không ngoại lệ. Hơn cả trang phục, Tessa khẳng định thời trang là ngôn ngữ tự do để bộc lộ bản ngã và vượt qua mọi khuôn mẫu ẢNH TB

Nữ diễn viên Emma Roberts, với vẻ đẹp ngọt ngào và năng động, mang đến show diễn Tory Burch một hình ảnh trẻ trung và tươi mới. Cô lựa chọn một bộ trang phục tôn lên vóc dáng khỏe khoắn nhưng vẫn vô cùng thu hút, thể hiện sự tinh tế trong việc lựa chọn trang phục. Emma Roberts là một trong những gương mặt được giới trẻ yêu thích và phong cách của cô luôn được xem là nguồn cảm hứng cho nhiều tín đồ thời trang ẢNH: TB