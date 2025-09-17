'Phú Sát Hoàng hậu' Tần Lam nổi bật nhan sắc giữa dàn sao Hollywood

Dự sự kiện thời trang diễn ra tại Brooklyn (Mỹ), Tần Lam thu hút sự chú ý bởi vẻ đẹp không tuổi và khí chất thanh tao, sang trọng trên hàng ghế đầu cùng với những mỹ nhân Hollywood gồm Naomi Watts, Tessa Thompson và Emma Roberts.
Tần Lam trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại show diễn giới thiệu bộ sưu tập xuân hè 2026 của Tory Burch. Nữ diễn viên 46 tuổi lựa chọn thiết kế ôm sát, kết hợp cùng các chi tiết nếp nhún tinh tế ở eo, khéo léo tôn vinh vóc dáng mảnh mai và những đường cong nuột nà của cô. Chất liệu da lộn cao cấp không chỉ mang lại cảm giác mềm mại mà còn tạo chiều sâu thị giác, khiến mỗi cử động của Tần Lam đều thu hút mọi ánh nhìn. Sự xuất hiện của cô tại sự kiện lần này được giới mộ điệu đánh giá cao, khẳng định gu thời trang tinh tế của "Phú Sát Hoàng hậu".
Theo đánh giá từ các trang báo giải trí và truyền thông Trung Quốc, năm 2025 tiếp tục là một năm đầy thành công và khẳng định vị thế của nữ diễn viên Tần Lam. Bảy năm sau vai diễn Phú Sát Hoàng hậu trong Diên Hy Công Lược, Tần Lam không chỉ giữ vững danh tiếng mà còn củng cố hình ảnh một "nữ thần" màn ảnh với vẻ đẹp không tuổi và khí chất thanh tao, sang trọng.
Thành công của minh tinh sinh năm 1979 còn đến từ sự khéo léo chuyển mình, không ngừng thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau. Các dự án phim gần đây của cô trong năm 2025 cho thấy sự đa dạng trong diễn xuất, từ những bộ phim truyền hình lãng mạn hiện đại cho đến những vai diễn có chiều sâu tâm lý, thoát khỏi cái bóng của một Phú Sát Hoàng hậu. Theo Weibo, dự án phim lớn của Tần Lam trong năm 2025 gồm Shining Like Her, phim truyền hình hiện đại do Tần Lam và nam diễn viên Vương Dương đóng vai chính dự kiến phát sóng độc quyền trên nền tảng Tencent Video và bộ phim hình sự - xã hội mang tên Hoàng Tước với sự tham gia của Tần Lam và Quách Kinh Phi, dự kiến phát sóng vào năm 2025.
Truyền thông Trung Quốc dành nhiều lời ca ngợi cho sự chuyên nghiệp và thái độ làm việc nghiêm túc của Tần Lam. Cô chứng minh rằng tuổi tác không phải là rào cản đối với sự nghiệp diễn xuất. Nhờ hình tượng thanh lịch và sang trọng, Tần Lam tiếp tục là gương mặt đại diện được săn đón của nhiều thương hiệu. Bên cạnh Tần Lam là dàn mỹ nhân Hollywood gồm Naomi Watts, Tessa Thompson và Emma Roberts.