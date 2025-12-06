Quần culottes vừa thoải mái, vừa sành điệu từ công sở đến dạo phố

Quần culottes không chỉ mang đến sự thoải mái mà còn giúp các cô gái làm mới tủ đồ theo cách đơn giản nhưng hiệu quả.
Quần culottes dáng lửng
Sự kết hợp giữa trắng tinh giản và xanh dịu nhẹ giúp tổng thể trở nên tươi mới mà vẫn chuẩn mực nơi công sở. Phối cùng dép cao gót tông be và túi xách da cầm tay sang trọng để hoàn thiện diện mạo cuốn hút, dễ dàng nổi bật trong những buổi họp cuối ngày hay dạo phố nhẹ nhàng.
Khi kết hợp với áo sơ mi cổ sen màu trắng, nàng có ngay một set đồ vừa kín đáo vừa sang trọng. Giày cao gót mũi nhọn tông trắng cùng túi xách đeo vai đồng điệu tạo nên tổng thể hài hòa, giúp nàng tự tin đi làm hay gặp gỡ đối tác.
Quần culottes kẻ ca rô xám
Nét đẹp cá tính được tôn lên trọn vẹn khi bạn diện quần culottes kẻ ca rô sắc xám. Chỉ cần sơ vin khéo cùng áo sơ mi dài tay để tổng thể sẽ trở nên sống động và thời thượng. Set đồ phù hợp cho tiết trời se lạnh, giúp bạn vừa ấm áp vừa phong cách.
Chỉ cần thêm thắt lưng da nhỏ, giày cao gót mũi nhọn và túi hộp cầm tay là đã sở hữu diện mạo cuốn hút không thể xem nhẹ.
Quần culottes đen
Bạn có thể tạo nét trẻ trung bằng cách sơ vin quần culottes đen cùng áo trễ vai sọc ngang đen trắng. Sự giao hòa của hai sắc đối lập tạo nên tổng thể vừa phóng khoáng vừa nữ tính, thích hợp cho những buổi hẹn hò hay cà phê cuối tuần. Khi kết hợp thêm xăng đan cao gót đen và túi xách da đồng điệu, tổng thể trở nên vô cùng thời thượng.
Sự kết hợp này tạo cảm giác dứt khoát, gọn gàng nhưng vẫn rất hiện đại. Khi phối thêm túi cầm tay và giày cao gót mũi nhọn tông be, bạn sẽ có ngay diện mạo tinh giản theo tinh thần công sở hiện đại.
Chi tiết hở mũi mang đến nét mềm mại, thanh thoát và đặc biệt tôn đôi chân thon gọn của nàng. Cô nàng hiện đại có thể lựa chọn áo polo dáng ngắn, phối cùng quần culottes dáng lửng và không thể thiếu giày xăng đan cao gót để tạo tỷ lệ cơ thể hoàn hảo.
Kết hợp cùng áo sơ mi trắng cổ tròn, túi cầm tay và khuyên tai ánh kim bản lớn để hoàn thiện diện mạo thanh tao, chinh phục mọi ánh nhìn dù ở môi trường công sở hay làm việc sáng tạo.