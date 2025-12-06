  • An Giang
Thời trang 24/7

Quần culottes vừa thoải mái, vừa sành điệu từ công sở đến dạo phố

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
06/12/2025 08:00 GMT+7

Quần culottes mang đến sự tiện lợi xen lẫn sự sành điệu cho các cô gái từ môi trường công sở đến dạo phố. Đây là trang phục giúp bạn thay đổi phong cách và tạo điểm nhấn cho tủ đồ.

Quần culottes không chỉ mang đến sự thoải mái mà còn giúp các cô gái làm mới tủ đồ theo cách đơn giản nhưng hiệu quả.

Quần culottes dáng lửng 

Quần culottes vừa thoải mái, vừa sành điệu từ công sở đến dạo phố- Ảnh 1.

Để tạo hiệu ứng thanh lịch, bạn có thể chọn quần culottes sắc trắng dáng lửng, sơ vin khéo léo cùng áo sơ mi xanh pastel

ẢNH: @CALIE.STORES

Sự kết hợp giữa trắng tinh giản và xanh dịu nhẹ giúp tổng thể trở nên tươi mới mà vẫn chuẩn mực nơi công sở. Phối cùng dép cao gót tông be và túi xách da cầm tay sang trọng để hoàn thiện diện mạo cuốn hút, dễ dàng nổi bật trong những buổi họp cuối ngày hay dạo phố nhẹ nhàng.

Quần culottes vừa thoải mái, vừa sành điệu từ công sở đến dạo phố- Ảnh 2.

Quần culottes tông hồng phấn nhẹ nhàng sẽ là lựa chọn dành cho những cô gái yêu vẻ đẹp nữ tính mà vẫn muốn giữ sự chuyên nghiệp

ẢNH: @CALIE.STORES

Khi kết hợp với áo sơ mi cổ sen màu trắng, nàng có ngay một set đồ vừa kín đáo vừa sang trọng. Giày cao gót mũi nhọn tông trắng cùng túi xách đeo vai đồng điệu tạo nên tổng thể hài hòa, giúp nàng tự tin đi làm hay gặp gỡ đối tác.

Quần culottes kẻ ca rô xám

Quần culottes vừa thoải mái, vừa sành điệu từ công sở đến dạo phố- Ảnh 3.

Nếu yêu phong cách cá tính nhưng vẫn muốn giữ sự tinh tế, quần culottes kẻ ca rô chính là lựa chọn nâng tầm diện mạo

ẢNH: @CHARMILLES.FASHION

Nét đẹp cá tính được tôn lên trọn vẹn khi bạn diện quần culottes kẻ ca rô sắc xám. Chỉ cần sơ vin khéo cùng áo sơ mi dài tay để tổng thể sẽ trở nên sống động và thời thượng. Set đồ phù hợp cho tiết trời se lạnh, giúp bạn vừa ấm áp vừa phong cách.

Quần culottes vừa thoải mái, vừa sành điệu từ công sở đến dạo phố- Ảnh 4.

Những đường kẻ mạnh mẽ tạo nên hiệu ứng thị giác rõ rệt, dễ phối với nhiều kiểu áo và phụ kiện mà vẫn đảm bảo sự hài hòa tổng thể

ẢNH: @CHARMILLES.FASHION

Chỉ cần thêm thắt lưng da nhỏ, giày cao gót mũi nhọn và túi hộp cầm tay là đã sở hữu diện mạo cuốn hút không thể xem nhẹ.

Quần culottes đen

Quần culottes vừa thoải mái, vừa sành điệu từ công sở đến dạo phố- Ảnh 5.

Quần culottes đen trở thành “vũ khí bí mật” để nàng biến hóa từ sự nhẹ nhàng đến phá cách chỉ bằng vài món đồ đi kèm

ẢNH: @MYWAYFASHION.VN

Bạn có thể tạo nét trẻ trung bằng cách sơ vin quần culottes đen cùng áo trễ vai sọc ngang đen trắng. Sự giao hòa của hai sắc đối lập tạo nên tổng thể vừa phóng khoáng vừa nữ tính, thích hợp cho những buổi hẹn hò hay cà phê cuối tuần. Khi kết hợp thêm xăng đan cao gót đen và túi xách da đồng điệu, tổng thể trở nên vô cùng thời thượng.

Quần culottes vừa thoải mái, vừa sành điệu từ công sở đến dạo phố- Ảnh 6.

Cho những ngày cần sự năng động, bạn có thể chọn áo sơ mi sát nách tông nâu trầm sơ vin gọn gàng cùng quần culottes đen

ẢNH: HERA DG

Sự kết hợp này tạo cảm giác dứt khoát, gọn gàng nhưng vẫn rất hiện đại. Khi phối thêm túi cầm tay và giày cao gót mũi nhọn tông be, bạn sẽ có ngay diện mạo tinh giản theo tinh thần công sở hiện đại.

Quần culottes vừa thoải mái, vừa sành điệu từ công sở đến dạo phố- Ảnh 7.

Một trong những công thức giúp culottes trở nên thời thượng hơn chính là kết hợp cùng giày xăng đan cao gót

ẢNH: @G9MOZA_OFFICIAL

Chi tiết hở mũi mang đến nét mềm mại, thanh thoát và đặc biệt tôn đôi chân thon gọn của nàng. Cô nàng hiện đại có thể lựa chọn áo polo dáng ngắn, phối cùng quần culottes dáng lửng và không thể thiếu giày xăng đan cao gót để tạo tỷ lệ cơ thể hoàn hảo.

Quần culottes vừa thoải mái, vừa sành điệu từ công sở đến dạo phố- Ảnh 8.

Quần culottes với gấu may nổi bật, phối cùng xăng đan cao gót tông be để kéo dài đôi chân tinh tế

ẢNH: @G9MOZA_OFFICIAL

Kết hợp cùng áo sơ mi trắng cổ tròn, túi cầm tay và khuyên tai ánh kim bản lớn để hoàn thiện diện mạo thanh tao, chinh phục mọi ánh nhìn dù ở môi trường công sở hay làm việc sáng tạo.


